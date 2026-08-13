Así operaban ‘Los Intrusos del Tren’, banda que adulteraba tarjetas del Metro de Lima y tenía a tres policías entre sus integrantes

Tres policías detenidos en operativo contra fraude en tarjetas del Metro de Lima | Foto: Andina

Guardar

Un megaoperativo ejecutado “desde horas de la madrugada” permitió a la Policía Nacional del Perú capturar y desarticular a Los Intrusos del Tren, una organización dedicada al fraude informático que, según la autoridad policial, generó una pérdida anual de 10 millones de soles para el Estado mediante la clonación y manipulación de tarjetas de acceso a la Línea 1 del Metro de Lima.

La Policía Nacional del Perú informó que desarticuló a “Los Intrusos del Tren”, una presunta organización dedicada al fraude informático en la Línea 1 del Metro de Lima. Según la Dirnic, el grupo operaba desde 2022 y generaba una pérdida anual de 10 millones de soles para el Estado.

PUBLICIDAD

Cómo operaba la organización

De acuerdo con el jefe de la Dirnic, el teniente general PNP Manuel Elías Lozada Morales la organización operaba en estaciones del sistema de transporte vendiendo tarjetas adulteradas a los usuarios: “Se apostaban en diversas estaciones sujetos que vendían a los usuarios… las tarjetas, cobrándoles más de lo que verdaderamente valía el viaje que realizaban”.

Tarjetas de la Línea 2 del Metro de Lima

Según su explicación, las tarjetas “eran adulteradas, manipuladas informáticamente, tecnológicamente, y les agregaban un saldo mayor del que era el valor cuando habían sido adquiridas”. También describió que los intervenidos usaban equipos para “poner a cero el valor de las tarjetas” y que “a través de un software y con un teléfono” cargaban saldo “muchas veces máximo”.

PUBLICIDAD

Cambio de modalidad detectado en la investigación

El teniente general señaló que la investigación permitió confirmar un cambio de modalidad durante las incautaciones: “Ya la tarjeta, esas tarjetas comunes que venden, ya no son utilizadas como tal. La modalidad actual es retirarles el chip de esas tarjetas y colocarlas en un botón”.

Al detallar ese mecanismo, indicó que los chips eran camuflados: “Estos son los botones que utilizan… estos sujetos que venden estas tarjetas clonadas, adulteradas y con este chip que lo esconden en chicles, etcétera, para pasar desapercibido”.

Lozada atribuyó la afectación a entidades del Estado vinculadas al transporte y afirmó: “El monto aproximado anual es de 10 millones de soles de afectación, en este caso al Estado, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. También sostuvo que el despliegue policial fue producto de “la investigación prolija que han realizado nuestros efectivos de la Dirección de Investigación contra el Ciberdelito”.

PUBLICIDAD

Línea 1 del Metro de Lima: Gamarra es la estación con más pasajeros en 2026 | Metro de Lima

Policías integraban presunta banda

De acuerdo con el reporte fiscal, la intervención incluyó allanamientos en cinco inmuebles ubicados en los distritos de El Agustino, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos lugares, los equipos de la Fiscalía y de la Dirección de Cibercrimen de la Policía Nacional incautaron laptops, dispositivos electrónicos y más de 1.280 tarjetas con saldos incrementados de manera irregular.

Entre los trece detenidos figuran Wilson A., Kelvin P. y Dalin N., efectivos de la Policía Nacional del Perú que, según la investigación, habrían cumplido funciones de protección y alerta para advertir a la banda sobre posibles operativos policiales.

PUBLICIDAD

Las autoridades sostienen que la organización operaba con roles definidos y habría iniciado sus actividades ilícitas en marzo de 2026.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con líneas telefónicas y plataformas digitales donde los ciudadanos pueden reportar actividades sospechosas relacionadas con delitos informáticos o fraudes en el transporte público.

La Fiscalía de la Nación dispone de canales de atención al público para recibir denuncias sobre delitos informáticos y fraudes vinculados al sistema de transporte. Los usuarios pueden acudir a las sedes fiscales para informar cualquier hecho irregular detectado en el uso de tarjetas del Metro de Lima.