Perú
Agregar Infobae enGoogle

Así operaban ‘Los Intrusos del Tren’, banda que adulteraba tarjetas del Metro de Lima y tenía a tres policías entre sus integrantes

Según la PNP, las actividades de la banda criminal generaron una afectación al Estado de aproximadamente 10 millones de soles por año

Tres policías detenidos en operativo contra fraude en tarjetas del Metro de Lima
Tres policías detenidos en operativo contra fraude en tarjetas del Metro de Lima | Foto: Andina
Guardar

Un megaoperativo ejecutado “desde horas de la madrugada” permitió a la Policía Nacional del Perú capturar y desarticular a Los Intrusos del Tren, una organización dedicada al fraude informático que, según la autoridad policial, generó una pérdida anual de 10 millones de soles para el Estado mediante la clonación y manipulación de tarjetas de acceso a la Línea 1 del Metro de Lima.

La Policía Nacional del Perú informó que desarticuló a “Los Intrusos del Tren”, una presunta organización dedicada al fraude informático en la Línea 1 del Metro de Lima. Según la Dirnic, el grupo operaba desde 2022 y generaba una pérdida anual de 10 millones de soles para el Estado.

PUBLICIDAD

Cómo operaba la organización

De acuerdo con el jefe de la Dirnic, el teniente general PNP Manuel Elías Lozada Morales la organización operaba en estaciones del sistema de transporte vendiendo tarjetas adulteradas a los usuarios: “Se apostaban en diversas estaciones sujetos que vendían a los usuarios… las tarjetas, cobrándoles más de lo que verdaderamente valía el viaje que realizaban”.

Tarjetas de la Línea 2 del Metro de Lima
Tarjetas de la Línea 2 del Metro de Lima

Según su explicación, las tarjetas “eran adulteradas, manipuladas informáticamente, tecnológicamente, y les agregaban un saldo mayor del que era el valor cuando habían sido adquiridas”. También describió que los intervenidos usaban equipos para “poner a cero el valor de las tarjetas” y que “a través de un software y con un teléfono” cargaban saldo “muchas veces máximo”.

PUBLICIDAD

Cambio de modalidad detectado en la investigación

El teniente general señaló que la investigación permitió confirmar un cambio de modalidad durante las incautaciones: “Ya la tarjeta, esas tarjetas comunes que venden, ya no son utilizadas como tal. La modalidad actual es retirarles el chip de esas tarjetas y colocarlas en un botón”.

Al detallar ese mecanismo, indicó que los chips eran camuflados: “Estos son los botones que utilizan… estos sujetos que venden estas tarjetas clonadas, adulteradas y con este chip que lo esconden en chicles, etcétera, para pasar desapercibido”.

Lozada atribuyó la afectación a entidades del Estado vinculadas al transporte y afirmó: “El monto aproximado anual es de 10 millones de soles de afectación, en este caso al Estado, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. También sostuvo que el despliegue policial fue producto de “la investigación prolija que han realizado nuestros efectivos de la Dirección de Investigación contra el Ciberdelito”.

Línea 1 del Metro de Lima: Gamarra es la estación con más pasajeros en 2026
Línea 1 del Metro de Lima: Gamarra es la estación con más pasajeros en 2026 | Metro de Lima

Policías integraban presunta banda

De acuerdo con el reporte fiscal, la intervención incluyó allanamientos en cinco inmuebles ubicados en los distritos de El Agustino, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos lugares, los equipos de la Fiscalía y de la Dirección de Cibercrimen de la Policía Nacional incautaron laptops, dispositivos electrónicos y más de 1.280 tarjetas con saldos incrementados de manera irregular.

Entre los trece detenidos figuran Wilson A., Kelvin P. y Dalin N., efectivos de la Policía Nacional del Perú que, según la investigación, habrían cumplido funciones de protección y alerta para advertir a la banda sobre posibles operativos policiales.

Las autoridades sostienen que la organización operaba con roles definidos y habría iniciado sus actividades ilícitas en marzo de 2026.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) cuenta con líneas telefónicas y plataformas digitales donde los ciudadanos pueden reportar actividades sospechosas relacionadas con delitos informáticos o fraudes en el transporte público.
  • La Fiscalía de la Nación dispone de canales de atención al público para recibir denuncias sobre delitos informáticos y fraudes vinculados al sistema de transporte. Los usuarios pueden acudir a las sedes fiscales para informar cualquier hecho irregular detectado en el uso de tarjetas del Metro de Lima.

Temas Relacionados

Línea 1Metro de LimaPNPPolicía Nacional del Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo en Perú: ¿Qué hacer cuando ocurra uno mientras viajas en bus o esperas en un terminal terrestre?

Mientras un sismo puede sorprender a cualquier persona en tránsito, conocer las acciones adecuadas dentro de un bus o en un terminal terrestre permite reducir riesgos y proteger la integridad de los pasajeros ante situaciones inesperadas

Sismo en Perú: ¿Qué hacer cuando ocurra uno mientras viajas en bus o esperas en un terminal terrestre?

Precio del dólar con alza tras caídas sucesivas: Así abrió el tipo de cambio hoy 13 de agosto

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar con alza tras caídas sucesivas: Así abrió el tipo de cambio hoy 13 de agosto

Perú organiza el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026: fecha, hora y cómo participar

El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que el ejercicio se realizará en conmemoración del sismo de magnitud 7.9 que afectó Pisco en 2007. El simulacro tendrá lugar en una semana marcada también por el reciente terremoto registrado en Colombia

Perú organiza el II Simulacro Nacional Multipeligro del 2026: fecha, hora y cómo participar

Pablo Heredia es captado con dos mujeres tras terminar su romance con Shirley Arica

El argentino fue visto disfrutando de su soltería con dos jóvenes con las que fue a un Airbnb en Barranco

Pablo Heredia es captado con dos mujeres tras terminar su romance con Shirley Arica

Campaña veterinaria gratis para este domingo 16 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La actividad busca orientar a los propietarios sobre alimentación, higiene, protección y cuidados necesarios para garantizar el bienestar de los animales de compañía

Campaña veterinaria gratis para este domingo 16 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputada Catherin Palomino en el ojo de la tormenta: hermana del expresidente Pedro Castillo evalúa demandarla por insultos

Diputada Catherin Palomino en el ojo de la tormenta: hermana del expresidente Pedro Castillo evalúa demandarla por insultos

Miembros de la JNJ se salvan de ser suspendidos como abogados: ¿Por qué se frustró la audiencia en el CAL?

Personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentan por una oficina en el Congreso: PNP tuvo que intervenir

López Aliaga acusa al MTC de provocar crisis con EEUU y revela que Fujimori le dio el “sí” al tren Lima-Chosica en privado

Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

ENTRETENIMIENTO

Pablo Heredia es captado con dos mujeres tras terminar su romance con Shirley Arica

Pablo Heredia es captado con dos mujeres tras terminar su romance con Shirley Arica

Magaly Medina critica a Laura Spoya por oficializar su nueva relación: “¿Por esa cosa dejaste a tu marido?"

Suheyn Cipriani se muda frente al mar con ayuda de su novio: “Encontré a mi príncipe azul”

Día del Folclore: Festival Andino Tropical lanza 40% de descuento en sus entradas por fecha especial

Alcalde de Cañete recibe respaldo ciudadano tras retirar a La Bella Luz de su aniversario por denuncia de acoso de Naldy Saldaña

DEPORTES

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Se filtró el inesperado conflicto de Jorge Gutiérrez en medio de su fichaje por Universitario: “Acciones legales”

Jean Deza rechazó “fracaso” de Piero Quispe tras regreso a Universitario, pero advirtió: “Su preparación ha sido débil”

Partidos de hoy, jueves 13 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Periodista panameño lanzó ácida indirecta a Alianza Lima tras llegada de Jorge Gutiérrez a Universitario: “Hundir al segundón”