Campaña veterinaria gratis para este domingo 16 de agosto: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos podrán acceder a evaluación veterinaria, desparasitación interna, vacunación antirrábica y control de pulgas, entre otras prestaciones - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de San Martín de Porres anunció que está organizando una jornada gratuita dirigida a las mascotas del distrito, con servicios veterinarios, actividades recreativas y orientación para los propietarios. La actividad se desarrollará el 16 de agosto, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en la plaza de Armas, ubicada en la avenida Perú, cuadra 35.

La iniciativa busca promover el cuidado adecuado de los animales de compañía mediante prestaciones básicas de salud y acciones destinadas a fortalecer la tenencia responsable.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder a diferentes atenciones sin costo, aunque la disponibilidad estará sujeta a los cupos establecidos por la organización.

La campaña veterinaria se llevará a cabo este domingo 16 de agosto - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Atención veterinaria: evaluación básica para conocer el estado general de la mascota y recibir recomendaciones de cuidado.

Desparasitación interna: procedimiento preventivo destinado a combatir parásitos que pueden afectar el organismo del animal.

Vacunación antirrábica: aplicación de la dosis correspondiente para prevenir la rabia y contribuir a la protección de la comunidad.

Antipulgas: alternativa para controlar estos parásitos externos y reducir las molestias que ocasionan en perros y gatos.

Corte de uñas: servicio de higiene que ayuda a mantener las garras en condiciones adecuadas.

Limpieza de oídos: aseo de la zona auditiva para favorecer una correcta higiene y prevenir complicaciones.

Ruleta de premios: dinámica recreativa en la que los asistentes podrán participar y acceder a diferentes obsequios.

Concurso de disfraces: actividad dirigida a los animales de compañía que permitirá a las familias participar con propuestas creativas.

Además de las atenciones médicas y de aseo, el programa contempla una charla sobre tenencia responsable de mascotas. Este espacio brindará recomendaciones para quienes tienen animales en casa, con énfasis en las obligaciones que implica garantizarles alimentación, higiene, protección y cuidados adecuados.

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La propuesta también incluirá una feria de adopción de mascotas, destinada a facilitar el encuentro entre animales que buscan un hogar y personas interesadas en incorporarlos a su familia. La actividad representa una oportunidad para promover la adopción responsable y generar conciencia sobre la importancia de ofrecer condiciones apropiadas a los ejemplares que sean acogidos.

La comuna recordó a los interesados que los cupos son limitados, por lo que recomendó tomar las previsiones necesarias para participar en las atenciones disponibles. La programación reúne servicios de prevención, higiene y orientación, junto con propuestas recreativas pensadas para involucrar a los propietarios y sus animales de compañía.

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La feria incluida en el programa permitirá promover la búsqueda de hogares para mascotas y sensibilizar sobre las condiciones que requiere una incorporación responsable - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante la desparasitación?

Previene enfermedades: ayuda a eliminar parásitos internos que pueden afectar el sistema digestivo y otros órganos de perros y gatos.

Protege su salud: una infestación puede provocar diarrea, vómitos, pérdida de peso, anemia, debilidad o falta de apetito.

Evita complicaciones: mantener un control periódico reduce el riesgo de que una carga parasitaria aumente y genere problemas más graves.

Favorece su bienestar: un animal libre de parásitos puede aprovechar mejor los nutrientes de los alimentos y mantener una condición corporal adecuada.

Puede prevenir contagios: algunos parásitos pueden transmitirse entre animales y, en determinadas circunstancias, representar un riesgo para las personas.

Debe realizarse periódicamente: la frecuencia depende de factores como la edad, el estilo de vida, el entorno y las recomendaciones del veterinario.

No siempre existen síntomas: una mascota puede parecer saludable y, aun así, presentar parásitos, por lo que los controles preventivos son importantes.