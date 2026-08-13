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Balacera en fiesta de cumpleaños: tres personas quedan heridas en San Juan de Lurigancho

Un festejo en el sector 13 de Noviembre se vio interrumpido cuando sujetos armados atacaron a los asistentes. Los heridos fueron trasladados al hospital María Auxiliadora

Una fiesta de cumpleaños en la zona de Pamplona, San Juan de Miraflores, se convirtió en una escena de terror cuando dos sujetos en una motocicleta dispararon contra los asistentes, dejando a tres personas heridas. La policía investiga el móvil del crimen. Video: Latina Noticias
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Una celebración en San Juan de Lurigancho se vio abruptamente interrumpida por una balacera que dejó tres personas heridas, según informó Latina Noticias en la mañana del jueves. El ataque ocurrió en la zona de Pamplona, en el sector 13 de Noviembre, donde aproximadamente veinte asistentes se encontraban reunidos al inicio de una fiesta de cumpleaños.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron hasta el lugar y, a una distancia cercana a cinco metros, abrieron fuego contra los presentes. Es como las personas se tiraron al piso para evadir las balas. Sin embargo, los disparos atravesaron los toldos que cubrían la fiesta y causaron destrozos en la zona.

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Los agresores efectuaron una ráfaga de disparos, dejando al menos ocho casquillos de bala en el pavimento. Los heridos, identificados como dos varones y una mujer, fueron trasladados de urgencia al hospital María Auxiliadora. Entre los afectados figura un adulto mayor, quien recibió un impacto en la pierna. Otro de los heridos sufrió una lesión en la rodilla y uno más resultó alcanzado en la mano y el cuello.

Cumpleaños en Pamplona, San Juan de Lurigancho, es escenario de ataque armado y deja heridos
Cumpleaños en Pamplona, San Juan de Lurigancho, es escenario de ataque armado y deja heridos| Foto: Latina Noticias

El citado medio detalló que la fiesta se realizaba en un local conocido por organizar eventos de música chicha. El dueño del establecimiento, quien reside en la zona, habría promovido la celebración, aunque la fiesta era de otra persona.

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Estado de salud de los heridos

El estado de salud de los tres heridos permanece bajo observación en el hospital María Auxiliadora. Uno de los afectados se encuentra con una herida grave en la pierna, mientras los otros dos presentan lesiones de menor consideración. Las autoridades han intensificado la investigación para esclarecer el móvil del ataque.

Personal de Criminalística de la Policía Nacional acudió al lugar durante la madrugada para recoger pruebas y realizar las primeras pesquisas. La policía investiga si el ataque tuvo como objetivo a uno de los asistentes o al promotor de eventos. Hasta el momento, no se ha confirmado si existía una amenaza previa contra alguno de los participantes de la fiesta.

Un evento privado acabó con violencia luego de que dos individuos abrieran fuego contra los invitados, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital María Auxiliadora
Un evento privado acabó con violencia luego de que dos individuos abrieran fuego contra los invitados, quienes resultaron heridos y fueron trasladados al hospital María Auxiliadora| Foto: Latina Noticias

La zona de Pamplona amaneció con restos de botellas y globos en el suelo, testigos del abrupto final de la celebración. Asimismo, testigo señalaron que era sicarios en una moto lineal.

Canales de ayuda

  • El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) ofrece atención prehospitalaria gratuita a la población en situaciones de emergencia médica. El número 106 está disponible las 24 horas para coordinar el envío de ambulancias y brindar orientación inmediata ante accidentes, heridos o crisis de salud en la vía pública o domicilios.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (BOMBERO) responde a emergencias que involucren incendios, rescates, accidentes de tránsito o situaciones con materiales peligrosos. Los ciudadanos pueden comunicarse al 116 para reportar cualquier incidente que requiera intervención de bomberos, quienes cuentan con personal especializado y equipos de rescate.
  • La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias y reportes de delitos, violencia o emergencias de seguridad ciudadana a través del número 105. El servicio está disponible en todo el territorio nacional, permitiendo la intervención rápida ante hechos delictivos, disturbios o amenazas a la integridad de las personas.

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