Estos son los rostros de los extorsionadores que balearon a chofer y dejaron herido a escolar en Ate

Imágenes de cámaras de seguridad revelan el modus operandi de sicarios en Ate. Uno de ellos sube a un bus como un pasajero más, pero a los pocos metros desenfunda un arma y dispara contra el chofer. El video muestra cómo el pistolero escapa y sube a una moto para huir con su cómplice.

Guardar

Las cámaras de seguridad captaron el desplazamiento de los responsables del ataque contra un conductor de la empresa de transporte Nuevo Horizonte, ocurrido el último miércoles 12 de agosto en el distrito limeño de Ate. Las imágenes muestran parte de la fuga de los criminales luego de que uno de ellos disparara contra el chofer dentro de la unidad y dejara herido a un escolar de 14 años.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 2:15 p. m., en la avenida Los Parques, en la urbanización Valdiviezo, a pocos metros de la cochera de la empresa. El bus, de placa AUV-720, acababa de iniciar su recorrido cuando el sicario subió como si fuera un pasajero.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el relato recogido por ATV, el sujeto llevaba un casco y se ubicó detrás del conductor. Una cuadra después, sacó un arma de fuego, golpeó al chofer en la nuca con la cacha y se inició un forcejeo.

Durante el enfrentamiento, el atacante habría realizado aproximadamente siete disparos. El conductor resultó gravemente herido y quedó en una situación crítica. Un menor de 14 años que viajaba en el vehículo también fue alcanzado por una bala.

Cámaras captaron los rostros de los extorsionadores

Las cámaras de seguridad captaron los rostros de los dos sujetos que participaron en el ataque contra el conductor de la empresa Nuevo Horizonte y registraron parte de su fuga tras la balacera.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por los testigos, uno de los atacantes sería de nacionalidad venezolana y llevaba una polera ploma cuando subió al bus, aparentando ser un pasajero. Una cuadra después de iniciar el recorrido, sacó un arma de fuego, golpeó al conductor en la nuca con la cacha y comenzó a dispararle.

La imagen compuesta ilustra el asalto a un bus en Perú, incluyendo a los dos presuntos implicados que se trasladaban en una motocicleta.

En las imágenes difundidas se observa al sujeto que efectuó los disparos. Tiene bigote y llevaba una gorra negra al momento del ataque. El segundo individuo, de polera negra quien habría cumplido la función de conductor de la motocicleta, aparenta ser más joven y esperaba al atacante para facilitar su fuga.

PUBLICIDAD

Tras descender del bus, el autor de los disparos abordó la motocicleta que lo esperaba en las inmediaciones. Las cámaras de seguridad registraron el recorrido de ambos sujetos hasta el punto donde abandonaron la motocicleta y continuaron su fuga a pie.

Las imágenes serán analizadas por la Policía Nacional para identificar plenamente a los involucrados y determinar su responsabilidad en el ataque contra el conductor de Nuevo Horizonte.

Conductor permanece internado tras recibir varios disparos

El conductor, identificado durante la cobertura periodística como Becerra Centurión, de 43 años, quedó gravemente herido después de la balacera y permanece internado en un establecimiento de salud.

Las imágenes difundidas muestran al trabajador herido dentro de la unidad mientras esperaba ser auxiliado. Por respeto a la víctima y a sus familiares, las imágenes más sensibles del momento no fueron difundidas de manera íntegra.

PUBLICIDAD

El adolescente de 14 años que viajaba como pasajero también resultó herido como consecuencia del ataque.

Empresa había denunciado amenazas extorsivas

El atentado ocurrió apenas dos días después de que trabajadores de Nuevo Horizonte denunciaran haber recibido amenazas de extorsión.

Según la información proporcionada durante la cobertura periodística, una persona motorizada habría interceptado previamente una de las unidades de la empresa y arrojado una bolsa que contenía un mensaje extorsivo y dinamita apagada.

El mensaje advertía a los trabajadores que el explosivo podría ser activado posteriormente y exigía que la empresa se alineara con una organización criminal. Durante el reporte se mencionó a “Los Orientales”, aunque esta versión deberá ser corroborada por las autoridades encargadas de la investigación.

PUBLICIDAD

La empresa decidió suspender sus operaciones después del atentado. Los trabajadores señalaron que la medida responde al temor por su seguridad y a la situación crítica que atraviesa el conductor atacado.