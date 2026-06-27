Ángela Leyva define su futuro tras interés de Alianza Lima: “Vuelve al voleibol sudamericano”

Tras su sorpresiva salida de Besiktas de Turquía, Ángela Leyva tenía su futuro en incertidumbre. Su nombre fue mencionado reiteradas veces como posible fichaje de Alianza Lima, incluso también fue vinculada con la San Martín. Ambos equipos mostraron su interés por tenerla en sus filas en la próxima Liga Peruana de Vóley.
Sin embargo, se conoció que la atacante decidió su destino y todo hace indicar que dejará Europa para regresar a Sudamérica: reforzará a un club histórico de Brasil llamado Esporte Clube Pinheiro.
“Ángela Leyva no seguirá jugando en Europa y vuelve al voleibol sudamericano. Leyva retorna a la Superliga de Brasil y defenderá los colores del Pinheiros la próxima temporada”, informó el periodista Ricardo Burga en sus redes sociales.
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La nueva etapa de Ángela Leyva
La voleibolista peruana sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso matrimonial a través de sus redes sociales. Leyva compartió fotografías y un video que capturan el instante en que su pareja, en la playa, se arrodilló para entregarle el anillo de compromiso, gesto que recibió una respuesta afirmativa de inmediato por parte de la deportista.
En la publicación, la exjugadora de la San Martín acompañó las imágenes con un mensaje donde subrayó la trascendencia personal de este acontecimiento y dedicó palabras de gratitud a su pareja por el apoyo constante en su vida.
“Hoy mi corazón está lleno de felicidad y gratitud”, escribió Leyva, quien confesó no haber imaginado vivir una experiencia tan especial. La voleibolista agradeció a Dios por permitirle experimentar “un amor tan bonito y sincero” y reconoció que cada etapa tiene un propósito. “Hoy digo ‘sí’ con el corazón lleno de amor, ilusión y esperanza por todo lo que viene. Te amo mi amor”, expresó en su Instagram.
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La voleibolista dijo que "sí" frente a la playa. Créditos: Instagram.
Las felicitaciones no tardaron en llegar tras el anuncio de su compromiso. Su exentrenadora en la selección peruana, Natalia Málaga, le dedicó un mensaje en redes sociales: “Angelita qué feliz soy de verte así, lo mejor para los dos, felicidades”.
Varias compañeras de equipo aprovecharon la ocasión para expresar su alegría. Mirtha Uribe escribió un breve “felicidades”, mientras que Rachel Hidalgo comentó: “Amooo, felicidades”. También se sumó la exjugadora Rafaella Camet, quien señaló: “Que linda Angela, felicidades”.
El entorno cercano de la voleibolista también manifestó su apoyo. Su hermana, Leslie Leyva, compartió un mensaje emotivo: “Estoy completamente feliz por ti, mereces lo mejor hermana, felicidades a los dos, te amo infinitamente”.
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¿Por qué Ángela Leyva no está en la selección peruana?
Ángela Leyva no formará parte de los próximos compromisos de la selección peruana, según confirmó el entrenador Antonio Rizola. El técnico detalló en el programa Superdeporte que la decisión responde tanto a cuestiones deportivas como personales.
El DT expuso que, tras analizar la temporada de la jugadora, notó que “en las estadísticas se ve que jugó tres o cuatro partidos completos como máximo, y partes de otros. No ha disputado un partido completo desde enero de este año”. Esta situación influyó en la convocatoria final.
El entrenador también relató que intentó sumarla al equipo y se comunicó directamente con ella: “La llamé a comienzos de esta semana y le pregunté: ‘Ángela, ya estamos sin tiempo. ¿Puedes presentarte o no puedes presentarte?’”. Según Rizola, la respuesta de Leyva fue contundente: “‘Profesor, tengo algunos problemas particulares y no voy a poder presentarme. Perdóneme, pero no hay condiciones para que me presente. O lo hago al cien por ciento o es mejor que no lo haga’. Esta semana me lo dejó claro”.
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