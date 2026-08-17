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Heces, fango y olores nauseabundos en zonas inundadas: el foco infeccioso que deja la lluvia en sur de Lima

La acumulación de aguas servidas y residuos dejó viviendas y calles contaminadas, mientras familias de Villa El Salvador y Chorrillos intentaban retirar el agua y el barro tras las intensas precipitaciones

La acumulación de aguas servidas y residuos dejó viviendas y calles contaminadas, mientras familias de Villa El Salvador y Chorrillos intentaban retirar el agua y el barro tras las intensas precipitaciones
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Heces, fango y residuos quedaron esparcidos este lunes entre las pertenencias de familias afectadas por las inundaciones provocadas por la lluvia que cayó en distritos del sur de Lima, como Villa El Salvador, donde se reportaron aniegos, el colapso de alcantarillas y cortes de energía eléctrica por razones de seguridad.

Dentro de las viviendas, el agua contaminada arrastró barro, residuos y materia fecal entre muebles, electrodomésticos, juguetes y otros objetos que quedaron inutilizados.

La presencia de aguas servidas dejó un fuerte hedor dentro de las casas y en las calles, mientras las familias intentaban retirar el fango y evacuar el líquido por sus propios medios, según un informe de Panamericana.

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En una de las viviendas afectadas, una computadora y una CPU quedaron cubiertas de barro. El propietario mostró las marcas que dejó el agua en las paredes y explicó que perdió buena parte de sus pertenencias.

El hedor agravó las condiciones dentro y fuera de las casas: los residentes reportaron un fuerte olor por la presencia de aguas servidas mientras intentaban evacuar el líquido y retirar el barro
El hedor agravó las condiciones dentro y fuera de las casas: los residentes reportaron un fuerte olor por la presencia de aguas servidas mientras intentaban evacuar el líquido y retirar el barro

“Lo hemos perdido todo. Es la segunda vez”, dijo al recordar que una inundación anterior ocurrió el pasado 2 de agosto, aunque aseguró que aquella emergencia fue de menor magnitud. “Esta vez ha colapsado todo”, afirmó.

Los vecinos pasaron la madrugada intentando retirar el agua acumulada. Algunos permanecieron despiertos durante horas a la espera de que las cisternas ayudaran a evacuarla.

“No hemos dormido. Estamos toda la noche, toda la madrugada porque las cisternas han estado descargando y nosotros estamos esperando para que, para que también absorban todo lo que ha quedado, pero nada”, declaró.

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La televisora también expuso el caso de una familia con dos niñas que permanecieron fuera de su casa debido a las condiciones del inmueble. Una de ellas tiene autismo y la otra síndrome de Down, además de una afección cardíaca.

Ambas fueron trasladadas con familiares después de permanecer temporalmente en un hotel. La familia también perdió artículos que había recibido mediante donaciones.

“Nos habían donado cosas. Yo soy su hermana, vivimos acá. Nos habían donado, nos habían donado colchones, cositas del bebé, ropita de segunda, todo se ha vuelto a perder”, declaró una de las afectadas.

La mujer cuestionó que las inundaciones sean atribuidas únicamente a un desastre natural y aseguró que el problema se repite desde hace años.

Lluvias extremas por DANA Aníbal ponen en alerta a distritos vulnerables en Lima| Foto: Andina/Daniel Bracamonte
Las familias perdieron electrodomésticos y objetos personales: computadoras, muebles, juguetes, colchones, ropa y otros bienes quedaron cubiertos de barro o inutilizados por la inundación

“No es justo porque son cinco años que vivimos con esta magnitud. Aunque ellos dicen desastre natural, no puede ser desastre natural porque el domingo antepasado era sol y igualito se había empozado”, dijo.

En el sector 1 del grupo 1 de Villa El Salvador, las familias continuaban retirando agua, barro y residuos de sus viviendas. Las pertenencias dañadas permanecían mezcladas con el material contaminante dejado por el desborde del sistema de desagüe.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) calificó la lluvia de “intensa y persistente” y recordó que Lima se encuentra en medio de un desierto, donde las precipitaciones son poco frecuentes, especialmente durante el invierno austral.

Sin embargo, en esta ocasión “se registraron acumulados de precipitación” que causaron daños en viviendas y servicios básicos, principalmente en el sector 1 de Villa El Salvador y en el distrito de Chorrillos.

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