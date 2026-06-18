Así venció la selección Colombia a Uzbekistán: análisis del debut de la Tricolor en la Copa Mundial 2026 de la Fifa

Colombia le ganó a Uzbekistán. ¿Le ganó bien? Lo analizaremos.

Colombia le ganó a Uzbekistán. ¿Le ganó bien? Lo analizaremos. La figura del partido fue Gustavo Puerta. ¿Quién es Gustavo Puerta? ¿Cómo jugó Gustavo Puerta? Y qué pasó con Richard Ríos, lo teníamos muchos como titular, estaba ahí en un cabeza a cabeza con Gustavo Puerta, ¿cómo tomó el ser suplente?

Empecemos primero con la selección Colombia. Hay dos partes del análisis: cuantitativo y cualitativo. Colombia ganó, Colombia tuvo una posesión cercana al 65 por ciento, pero ese tipo de números, ¿cómo se reflejan realmente en el rendimiento de la selección, en la valoración que se debe hacer cualitativa en el terreno de juego?

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Ya sabíamos que Uzbekistán iba a priorizar no tener el balón, dárselo al rival, ubicarse en la mitad de la cancha o cerca de su arco, dependiendo de la situación de juego, pero apenas tomar el balón, salir rápidamente. Colombia tenía que contrarrestarlo con sus armas. Habíamos dicho que tenían una superioridad numérica, frente a una superioridad cualitativa, técnica de la selección Colombia, y eso fue la que hizo la diferencia.

Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido - crédito Alfredo ESTRELLA / AFP

Lucho Díaz estaba llamando todos los reflectores, todas las miradas. Se intentó que su zona siempre estuviera despejada para que pudiera ganar en situaciones uno contra uno. Y eso tenía que recargar a Colombia por el sector derecho, con varias salidas, con tener la posesión del balón y con jugadores claves, Daniel Muñoz, por ejemplo, una flecha por esa banda, lo que comenzó a liberar la otra zona, la de Lucho Díaz.

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Lucho terminó metiendo una asistencia, primera del partido, para el gol de Daniel Muñoz y, posteriormente, la segunda anotación, que le dio la tranquilidad a Colombia para pensar que podía asumir realmente el liderazgo del partido. No es tener la posesión, es saber qué hacer con el balón y eso fue lo que hizo Colombia.

Le costó en el segundo tiempo, porque la intensidad decreció y llegó la anotación de Uzbekistán, lo que puso un poco de nerviosismo por lo que ya se había vivido en otros partidos en esta Copa del Mundo, como el de Portugal contra la República Democrática del Congo. Los portugueses empezaron ganando, los de la República Democrática del Congo empataron el partido y así terminó el juego.

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Había una presión adicional, porque para Colombia ganar era quedar líder del grupo, depender de sí misma y pasar como primera a la siguiente fase, y ustedes saben que eso evita un problema, más adelante. Al final, el plan de juego de Néstor Lorenzo y de sus dirigidos salió. Decreció la intensidad, pero es una situación que se puede mejorar. El margen de mejora, impresionante. La proyección, bastante alta, y ahí aparece Gustavo Puerta.

Gustavo Puerta fue capitán de la selección Colombia sub veinte.y capitán de la selección que participó en el mundial que se desarrolló en Argentina en 2023.

Hablemos ahora de Gustavo Puerta. Puerta fue capitán de la selección Colombia sub veinte entre los años 2022 y 2023. Fue el capitán de la selección que participó en el mundial que se desarrolló en Argentina en 2023. Además, llegó a la selección mayor con treinta partidos en la sub veinte, después de haber sido capitán y haber tenido algunas convocatorias con Néstor Lorenzo en las que no pudo tener minutos.

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Su primera convocatoria fue para los partidos de carácter amistoso frente a España, que ganó Colombia 1 por 0. España no volvió a perder después de eso, por si acaso, y también frente a Rumanía. Colombia le ganó esa vez 3-2. Ambos partidos se disputaron en Europa.

Gustavo Puerta jugó por primera vez con el Bogotá Fútbol Club el 24 de enero del año 2022 frente al Deportes Quindío, 82 minutos. La valoración que habíamos hecho de Gustavo Puerta era de un jugador muy joven con algunas características especiales y puntuales para este partido. El haber jugado en Bogotá le permitió adaptarse rápidamente a la altura de Ciudad de México.

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Gustavo Puerta se vio con carácter a pesar de jugar su primera copa del mundo de mayores, porque ya había jugado la sub veinte, pero obviamente que es diferente - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 17, 2026 Gustavo Puerta contra Oston Urunov de Uzbekistán REUTERS/Raquel Cunha

El valor de este jugador es que puede jugar entre líneas, entre los defensas y los mediocampistas rivales, pero también intralíneas; es decir, en el intervalo o espacio entre central y lateral, y allí fue importante Gustavo Puerta, porque se podía asociar, primero con James Rodríguez, que venía desde atrás colocando los balones, y segundo con Daniel Muñoz, que se encontraba por allí muy cerca por toda la banda. Eso le dio el carácter y la posibilidad de que lo ubicara allí Néstor Lorenzo.

Gustavo Puerta se vio con carácter a pesar de jugar su primera copa del mundo de mayores, porque ya había jugado la sub veinte, pero obviamente que es diferente. Un marco impresionante. 85.000 personas, todas de Colombia. Bueno, un pequeño sector de uzbecos, y obviamente se sentía el respaldo, la presión tambien te puede jugar en contra, pero no a Gustavo Puerta, que hizo la diferencia, que tuvo unos números realmente notables en lo que se esperaba de él.

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De Gustavo Puerta se esperaba que tuviera precisión en los pases cercana al ochenta y cinco por ciento. Fue lo que logró. No es fácil. No es solo hacer pases, pues puedes hacerlos hacia atrás. No, hablamos de pases en progresión o pases para que continúe la circulación del balón. Se llaman pases de continuidad. Eso fue lo que hizo Gustavo Puerta, a quien Transfer Market tiene tasado en diez millones de euros, comienza a valorizarse. De él se espera bastante y ya está dando réditos en esta copa del mundo.

Hablamos de Gustavo Puerta, pero no podemos dejar de hablar de Richard Ríos, a quien muchos teníamos entre nuestras cuentas que podía llegar a ser titular.

Hablamos de Gustavo Puerta, pero no podemos dejar de hablar de Richard Ríos, a quien muchos teníamos entre nuestras cuentas que podía llegar a ser titular. Ríos fue la revelación de la Copa América del año 2024 en Estados Unidos. Sus buenas presentaciones y actuaciones con el Palmeiras, en la Copa América con la selección Colombia, le permitieron dar el salto de calidad hacia el Benfica de Portugal.

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Le costó en algunos partidos del Benfica, pero posteriormente se adaptó al fútbol europeo. Sin embargo, ¿cómo iba a tomar la suplencia que le tocó asumir para este primer partido de la Copa del Mundo? Tuvimos la posibilidad de hablar con él en zona mixta, tuve la posibilidad de hacerle un par de preguntas y ustedes saben que esas preguntas incomodan en un momento y en una posición tan complicada, cuando tienes la expectativa de ser titular y en la nómina del profesor Néstor Lorenzo no veas tu nombre.

Hablamos con él, le preguntamos sobre el hecho y dijo que estaba feliz de que Gustavo Puerta lo haya asumido y haya jugado bastante bien, que durante toda la semana lo estuvieran hablando. Es decir, ya sabían que esa posibilidad se iba a dar. Algo que me causó una grata impresión es que Richard Ríos dijo: "Aquí no hay egos y eso me sirve para subir mi nivel en cuanto a, a la competitividad".

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan v Colombia - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 17, 2026 Colombia's Richard Rios in action with Uzbekistan's Dostonbek Khamdamov REUTERS/Henry Romero

Eso es importante, que en el equipo no haya egos, que se sumen al colectivo todas esas individualidades, pero no solo en lo futbolístico, sino en lo que le puedo aportar a mi compañero. Esos egos se tienen que dejar de lado, y eso fue lo que hizo Richard Ríos, que asumió con gallardía el tener que ser suplente en ese partido. Sabía que en algún momento del juego iba a ingresar y ahí sí podía aportarle a la selección.

No hay nada más dañino que un jugador que haga caras cuando le dicen que no o cuando no está de acuerdo con las decisiones que toma el cuerpo técnico, eso no fue lo que hizo Richard Ríos, lo asumió, y esa responsabilidad fue la que demostró no solo Ríos en toda esa semana previa, buen ambiente para con su compañero y la buena energía que le transmitió.

Le preguntamos a James Rodríguez cómo le habían parecido los comentarios de Richard Ríos y efectivamente, el capitán de la selección Colombia reconoció que eso es lo más importante en un grupo, es el valor más significativo que puede haber, qué pueden aportar en el momento o sumarle al colectivo desde el terreno de juego, desde el banco técnico y durante las semanas previas al debut de Colombia, dejar el ego de lado permite sumarle al colectivo.

Gran gesto de Richard Ríos y mucho mejor el comentario de James Rodríguez y el rendimiento de Gustavo Puerta, increíble. La verdad es que esta selección está para más cuando esté frente a la República Democrática del Congo. Evaluación que haremos más adelante.