A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido en el Monumental por Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau: partido decisivo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.

Universitario de Deportes y Atlético Grau se enfrentarán hoy, viernes 26 de junio, en el estadio Monumental, en el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El resultado de este encuentro será determinante para las aspiraciones de los ‘cremas’ en el torneo. A continuación, los horarios de este duelo decisivo.

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau por Copa de la Liga 2026

El partido iniciará a las 18:00 horas de Perú. En México, el encuentro comenzará a las 17:00 horas. Para Colombia y Ecuador, el horario de inicio será a las 18:00 horas. En Bolivia, Estados Unidos, Venezuela y Chile, el partido se jugará a las 19:00 horas. Finalmente, en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, el duelo dará comienzo a las 20:00 horas.

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Canal TV de Universitario vs Atlético Grau por Copa de la Liga 2026

La transmisión del partido entre Universitario y Atlético Grau por la Copa de la Liga podrá verse a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta alternativa de streaming permitirá a los aficionados seguir el encuentro en todo el país desde dispositivos móviles y computadoras, ampliando el acceso más allá de la televisión convencional.

Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura integral del torneo, incluyendo información previa, minuto a minuto, jugadas destacadas, resultados en tiempo real y la actualización de la tabla de posiciones. Los usuarios podrán acceder a todos los detalles de la competencia mediante las plataformas digitales.

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La Copa Caliente reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un torneo que recorrerá buena parte del país. Treinta y cuatro equipos buscarán abrirse camino hacia el título. (Copa Caliente de la Liga)

Así llegan Universitario y Atlético Grau

Universitario inició su participación en el certamen frente a Pirata FC y, pese a dominar buena parte del encuentro, cayó 2-0 en el estadio Mansiche. El equipo crema disputa la Copa de la Liga con su plantel de Liga 3, conformado por jugadores de las divisiones menores y dirigido por Piero Alva, ya que el primer equipo se encuentra enfocado en la pretemporada para el Torneo Clausura.

Por su parte, Atlético Grau debutó con una victoria 3-2 sobre Pirata FC en el estadio Municipal de la Matanza. Los goles del conjunto ‘albo’ fueron obra de Yamir Ruidíaz, Henri Villegas y Raúl Ruidíaz, resultado que les permitió sumar tres puntos y colocarse en el primer puesto del Grupo D.

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El partido entre Universitario y Atlético Grau despierta especial interés. Por un lado, se encuentra latente la reciente frustración por la no concreción del pase de Raúl Ruidíaz al club crema. Por otro, la ‘U’ llega obligada a ganar por una amplia diferencia, ya que ocupa el último lugar del grupo sin puntos y necesita imponerse claramente ante los piuranos en el estadio Monumental para avanzar de ronda.

Revive las mejores jugadas y los goles del partido entre Pirata FC y Universitario, donde el equipo local se impuso por 2 a 0 en la Copa Bicentenario. | YouTube / Bicolor

¿Qué resultados necesita la ‘U’ para clasificar a la siguiente ronda?

Universitario afronta el duelo ante Atlético Grau con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la Copa de la Liga 2026. Una victoria permitiría a los cremas sumar sus primeros tres puntos e igualar en la tabla al conjunto piurano y Pirata FC, quienes también compiten en el Grupo D.

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Sin embargo, para clasificar de manera directa a la siguiente ronda, la ‘U’ necesita imponerse por una diferencia de goles considerable, ya que arrastra un saldo negativo de -2 tras la derrota 2-0 frente a Pirata en la fecha inaugural. Solo una goleada le daría la posibilidad de ubicarse en el primer lugar del grupo y asegurar el pase sin depender de otros resultados.

En caso de obtener un triunfo por un margen menor, Universitario deberá esperar la definición de los demás grupos, ya que la clasificación de los mejores segundos depende de la cantidad de puntos y de la diferencia de goles.

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Cabe recordar que, al tratarse de grupos de solo tres equipos, avanzan a la siguiente fase únicamente los primeros de cada zona y los dos mejores segundos entre los seis grupos en competencia. Así, el resultado y la diferencia de goles en este partido serán decisivos para el futuro del conjunto crema en la Copa de la Liga.