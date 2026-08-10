El secretario del papa León XIV revela que el pontífice está “muy emocionado” por su visita al Perú y su reencuentro con los fieles

Monseñor Edgard Rimaycuna transmitió el saludo del pontífice durante una celebración en La Victoria y pidió orar por los preparativos del viaje. Facebook: Parroquia San Jose Obrero

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El papa León XIV prepara su próxima visita al Perú con especial expectativa, según expresó su secretario personal, monseñor Edgard Rimaycuna Inga, durante una celebración eucarística realizada en Chiclayo. El religioso transmitió un mensaje del pontífice y señaló que existe interés por el encuentro previsto para noviembre.

La agenda difundida por la Santa Sede establece que León XIV llegará a Lima el 11 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 17 de ese mes. El recorrido contempla cuatro ciudades: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La selección de estos puntos quedó definida tras las inspecciones técnicas de la Comisión de Avanzada del Vaticano.

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Durante su visita a la parroquia San José Obrero, en el distrito de La Victoria, Rimaycuna explicó que conversó con el pontífice antes de participar en las actividades religiosas de su retorno a Chiclayo. En ese diálogo, según relató, le informó sobre su presencia en la catedral y posteriormente en la parroquia donde inició su trayectoria sacerdotal.

El secretario personal del pontífice indicó que León XIV espera llegar al Perú para compartir con los fieles y, de manera particular, reencontrarse con la comunidad de la diócesis de Chiclayo. “Está emocionado y esperando por poder venir en noviembre”, señaló Rimaycuna durante su intervención ante los asistentes.

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El mensaje de León XIV antes de su llegada

Rimaycuna contó que conversó con el papa antes de las actividades religiosas que cumplió en Chiclayo. Según su relato, el pontífice envió un saludo a los asistentes de la celebración y expresó su expectativa por el viaje previsto entre el 11 y el 17 de noviembre.

El sacerdote también explicó que la visita no debe ser vista únicamente desde la dimensión protocolar. En su intervención, planteó que el desplazamiento papal permitirá un encuentro de los fieles con el pontífice y con la experiencia religiosa que representa su presencia en el país.

La visita tendrá como uno de sus puntos principales a Chiclayo, ciudad vinculada a la trayectoria de Rimaycuna y a la historia pastoral de León XIV. La agenda oficial también incluye Lima, Cusco y Pucallpa, de acuerdo con la información consignada en el material proporcionado.

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Quién es el secretario personal del papa

León XIV está emocionado por volver al Perú. Su secretario personal, monseñor Edgard Rimaycuna, aseguró que el pontífice espera con expectativa el viaje de noviembre. Composición: Infobae

Monseñor Edgard Iván Rimaycuna Inga nació el 24 de septiembre de 1989 en Chiclayo. Su formación sacerdotal se desarrolló en el Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo y recibió la ordenación sacerdotal en 2014.

El material proporcionado señala que, tras la elección de Robert Francis Prevost como papa León XIV en 2025, Rimaycuna fue elegido como su secretario personal. Ese mismo año recibió el título de capellán de Su Santidad.

Durante la celebración en San José Obrero, el sacerdote recordó su vínculo con la comunidad de La Victoria. La parroquia lo recibió como parte de una actividad de acción de gracias por su ministerio sacerdotal, con la presencia de familiares, sacerdotes y miembros de la comunidad.

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Rimaycuna también hizo referencia a los preparativos para la llegada del pontífice a la ciudad. Durante su intervención, pidió a los asistentes mantener la oración por León XIV y por la preparación de la Iglesia en el Perú ante la visita apostólica.

El secretario personal del papa manifestó además su intención de transmitir al pontífice información sobre las actividades desarrolladas en Chiclayo y sobre los trabajos de infraestructura vinculados con la comunidad de San José Obrero.

Uno de los puntos mencionados durante la celebración fue la capilla San Óscar Romero. El párroco informó que la obra debía concluir a mediados de agosto y explicó que el papa seguía con interés los trabajos. Según lo expuesto durante la misa, la construcción recibió colaboración gestionada cuando León XIV todavía ejercía funciones como cardenal, con intervención de Rimaycuna.

El vínculo de Rimaycuna con el pontífice

Pope Leo XIV speaks next to his personal secretary Edgard Ivan Rimaycuna Inga as he holds a general audience in Saint Peter's Square at the Vatican, December 17, 2025. REUTERS/Ciro De Luca

Durante su intervención final, el secretario personal definió su labor junto al papa mediante una referencia a san Juan Bautista. Explicó que su función consiste en acompañar y asistir al pontífice en su misión.

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“Yo soy el amigo del pastor que está a su lado y lo cuida, y le ayuda, pues, en esta hermosa misión”, afirmó Rimaycuna ante los asistentes.

El sacerdote también señaló que, tras su regreso a Roma, informará al papa sobre el avance de la capilla San Óscar Romero. Incluso mencionó la posibilidad de que León XIV pueda interesarse por conocer personalmente el resultado de la obra.

La celebración concluyó con una bendición impartida por Rimaycuna y con un pedido de oración por el papa. Luego, los sacerdotes y asistentes participaron en una fotografía oficial de la actividad.