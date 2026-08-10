Cambistas bajo amenaza en Lima: cinco asaltos en un año, millonarios botines y ataques con armas de fuego

Imágenes de cámaras de seguridad registran el momento exacto en que un cambista es asesinado a balazos durante un asalto en el concurrido Mercado Central de Lima. El video muestra la desesperada huida de los delincuentes, su torpe caída y la posterior captura de uno de ellos.| Video: Domingo Al Día

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Los cambistas de Lima se han convertido en uno de los principales objetivos de bandas que buscan apoderarse de grandes cantidades de dinero en efectivo. En apenas siete meses, al menos cinco trabajadores dedicados al cambio de moneda fueron víctimas de violentos asaltos en distintos puntos de la capital. Los ataques ocurrieron en calles concurridas, zonas comerciales e incluso dentro de una iglesia, y en varios casos los delincuentes utilizaron armas de fuego para intimidar, atacar y asegurar su fuga.

La modalidad tiene un elemento que se repite: las víctimas habrían sido identificadas antes de concretarse el robo y seguidas durante sus desplazamientos. Los montos sustraídos van desde miles de dólares hasta decenas de miles de soles. El último caso terminó con el asesinato de Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui, de 39 años, quien fue atacado frente a una de las puertas principales del Mercado Central de Lima, a pocas cuadras del Congreso de la República. Una joven de 21 años también resultó herida durante la balacera.

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Cambistas fueron seguidos y atacados mientras trasladaban grandes sumas de dinero

Video revela que comerciante capturó a uno de los presuntos asesinos de un cambista en el Mercado Central de Lima

Uno de los primeros casos ocurrió el 30 de enero en Chaclacayo. Un cambista que trasladaba 10 mil dólares fue interceptado por delincuentes que buscaban apoderarse del dinero. Durante el asalto, la víctima cayó por unas escaleras, mientras los responsables consiguieron escapar con el efectivo. El episodio dejó expuesto el riesgo que enfrentan quienes deben movilizar importantes cantidades de dinero durante su jornada laboral.

Al día siguiente, el 31 de enero, otro trabajador fue atacado en los alrededores de Polvos Azules. En este caso, los delincuentes portaban armas de fuego y lograron arrebatarle aproximadamente 80 mil dólares. La elevada suma permite dimensionar por qué estos trabajadores pueden convertirse en objetivos de bandas que buscan información previa sobre sus movimientos.

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La secuencia continuó en abril, cuando un cambista fue interceptado mientras trasladaba 16 mil dólares por el jirón de la Unión. El céntrico punto de Lima no evitó que los delincuentes ejecutaran el asalto. La zona, caracterizada por el intenso movimiento comercial y el tránsito constante de personas, tampoco impidió que la víctima fuera seguida y atacada.

Otro de los episodios más violentos ocurrió el 22 de junio, cuando un cambista de 65 años fue atacado dentro de la iglesia La Merced. El hombre había ingresado al templo después de retirar una fuerte cantidad de dinero de un agente bancario y, de acuerdo con la información proporcionada, habría sido marcado desde ese momento.

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Los delincuentes irrumpieron en el lugar y lo atacaron para arrebatarle aproximadamente 52 mil soles. La víctima terminó gravemente herida. El caso puso nuevamente bajo la lupa una modalidad en la que el seguimiento puede comenzar mucho antes del momento elegido para ejecutar el robo.

La escena fue especialmente llamativa porque el ataque no ocurrió en una calle aislada ni durante la madrugada. El trabajador fue ubicado dentro de un espacio al que había llegado después de realizar una operación financiera. El desplazamiento posterior habría permitido a los delincuentes conocer su ruta y esperar el momento más conveniente para intervenir.

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El último ataque terminó con un cambista muerto frente al Mercado Central

Mercado central de Lima, un cambista muere tras asalto a plena luz del día | Foto: Domingo Al Día

El caso más reciente ocurrió el 7 de agosto, minutos antes de las 11 de la mañana, en la cuadra seis del jirón Ucayali, frente a una de las principales puertas del Mercado Central de Lima. Esta vez, el asalto terminó con la muerte de Jorge Sócrates Llanos Chuquillanqui, un cambista de 39 años que trabajaba atendiendo a comerciantes de la zona.

Según los testimonios recogidos tras el ataque, una motocicleta habría subido a la vereda e impactado contra la puerta principal del mercado. Instantes después, al menos seis personas armadas habrían abierto fuego. Los disparos provocaron pánico entre comerciantes y compradores, quienes se lanzaron al suelo para intentar protegerse.

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La balacera también alcanzó a un taxi estacionado cerca del lugar. El conductor permaneció dentro del vehículo y aseguró que no tenía relación con el incidente. En medio del caos, los agresores intentaron escapar, pero uno de ellos fue retenido por comerciantes y transeúntes hasta la llegada de los agentes policiales y personal de Fiscalización.

En la escena fueron encontrados al menos cinco casquillos de bala. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el ataque y trasladadas a la comisaría de San Andrés. Una de ellas sería de nacionalidad venezolana, de acuerdo con la información difundida tras el hecho.

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Llanos fue trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo, pero ingresó sin vida. Una joven de 21 años, que se encontraba realizando compras junto a su madre, también recibió un disparo en el brazo derecho y tuvo que ser atendida por personal médico.

El fallecido tenía más de ocho años de experiencia como cambista y, según comerciantes de la zona, solía trabajar en la denominada Casa de la Moneda, ubicada en la cuadra siete del jirón Junín. Tras el ataque, las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales herramientas para reconstruir la ruta seguida por los agresores.

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Los cinco casos registrados durante el año muestran que los asaltos a cambistas no se concentran en un único distrito ni responden necesariamente a un mismo escenario. Los ataques se produjeron en Chaclacayo, los alrededores de Polvos Azules, el jirón de la Unión, la iglesia La Merced y el entorno del Mercado Central. En varios episodios, además, las víctimas fueron atacadas mientras llevaban consigo fuertes sumas de dinero y los delincuentes recurrieron a armas de fuego para concretar el robo.