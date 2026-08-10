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A qué hora juega Perú vs China: partido por fecha 5 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Las ‘matadorcitas’ llegan a esta jornada decisiva del certamen con la clasificación a los octavos de final en el bolsillo, tras derrotar a Filipinas por 3-1

Selección peruana de vóley sub 17 - Mundial Sub 17 de Vóley - vóley peruano – Perú – deportes – 10 agosto
El equipo dirigido por Marcello Bencardino encara un partido que puede reordenar el Grupo B, después de un inicio con dos triunfos y una derrota en sus primeras tres presentaciones. (Volleyball World)
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La selección peruana Sub 17 de vóley femenino volverá a competir en el Mundial de la categoría con un cruce determinante en el Grupo B ante la poderosa China. El equipo nacional afrontará un nuevo examen en el torneo que se disputa en Chile, con el objetivo de buscar el primer lugar de la Zona.

El compromiso está programado para este martes 11 de agosto a las 19:00 horas (hora peruana), según la programación oficial. El duelo se jugará en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, escenario del certamen, y aparece como una oportunidad para que el plantel dirigido por Marcello Bencardino consolide su camino en la fase de grupos.

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Perú llega a esta instancia con ocho puntos, producto de tres triunfos y una caída en sus primeras presentaciones. En su estreno obtuvo un 3-0 ante Túnez; después perdió 3-1 frente a Venezuela en un encuentro parejo; y luego firmó una remontada ante México para imponerse 3-2 y un triunfo por 3-1 ante Filipinas un resultado que le permitió avanzar a la ronda de eliminación directa.

A qué hora juega Perú vs China por Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Selección peruana de vóley sub 17 - Mundial Sub 17 de Vóley - vóley peruano – Perú – deportes – 10 agosto
Perú enfrentará a China este martes 11 de agosto desde las 19:00 horas en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, por una nueva jornada del Grupo B del Mundial Sub 17. (Volleyball World)

El partido Perú vs China se disputará este martes 11 de agosto a las 19:00 horas de Perú. La transmisión en directo del encuentro se verá por Latina (canales 2 y 702 HD). También estará disponible vía streaming mediante la app y la página web de Latina.

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El encuentro corresponde a la quinta jornada del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 que se desarrolla en Chile y tendrá como sede el Liceo Particular Mixto de San Felipe.

En dicho escenario, que cuenta con capacidad para 2.500 espectadores, las selecciones han venido disputando los partidos de la fase de grupos, en una etapa que resulta decisiva para acceder a los octavos de final.

Perú afronta el compromiso con la presión propia de una tabla ajustada. Con ocho puntos, aseguró la clasificación y busca sostener el ritmo ante rivales que, por resultados previos, se han posicionado con una ligera ventaja en el grupo.

En ese contexto, el choque ante China se presenta como un cruce directo que puede modificar el panorama para la siguiente fase. Con la clasificación a los octavos de final en el bolsillo, la tarea es tentar el primer lugar de la tabla o quedar en el mejor lugar posible.

Cómo llega Perú y qué resultados marcaron el Grupo B

Selección peruana de vóley sub 17 - Mundial Sub 17 de Vóley - vóley peruano – Perú – deportes – 10 agosto
La Bicolor afrontará su quinto partido del torneo con cinco puntos, luego de superar a Túnez y México. Ante China, intentará sumar para fortalecer sus opciones de avanzar a octavos. (Volleyball World)

El recorrido de Perú en sus cuatro primeras presentaciones dejó dos victorias y una derrota, con cinco puntos en la tabla. El debut fue un 3-0 ante Túnez; luego vino un 1-3 en contra frente a Venezuela; el tercer partido terminó con triunfo 3-2 sobre México, tras una remontada que se resolvió en el ‘tie-break’. Por último, la blanquirroja logró una espectacular victoria por 3-1 ante Filipinas.

Ese triunfo ante las asiáticas fue destacado en el material base por la respuesta del equipo cuando el partido se complicó. Tras perder el primer set, Perú logró modificar el desarrollo, evitó que el rival lo cerrara y sostuvo su rendimiento en el tramo decisivo.

En el mismo Grupo B, China sumó nueve puntos en sus tres primeras actuaciones, con un inicial 3-0 ante Filipinas, 3-0 a Túnez y un nuevo 3-0 a Venezuela. Con esos resultados, el equipo asiático lidera la tabla del grupo B.

El cuerpo técnico encabezado por Marcello Bencardino intentará que el equipo reproduzca el nivel de reacción mostrado en su último triunfo y lo transforme en un resultado que refuerce sus aspiraciones en el Mundial Sub 17 2026.

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