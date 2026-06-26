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Dónde ver Uruguay vs España HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo H del Mundial 2026

Los ‘charrúas’ chocarán frente ‘la roja’ con la misión de sacar un triunfo para asegurar su clasificación a los dieciseisavos por el Grupo H. Conoce las señales para sintonizar emocionante duelo

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Uruguay se enfrentará a España por el Mundial 2026. (IA)
Uruguay se enfrentará a España por el Mundial 2026. (IA)

España se prepara para disputar su tercer y último compromiso en la fase de grupos del Mundial 2026. Luego de un empate sin goles ante Cabo Verde en el debut y una victoria por 4-0 frente a Arabia Saudí, el equipo dirigido por Luis de la Fuente enfrentará a Uruguay, hoy viernes 26 de junio, en el estadio Akron de Guadalajara.

El objetivo de la selección española es claro: culminar en la primera posición del Grupo H. Mientras que los ‘charrúas’ están obligados a sumar un triunfo para depender de sí mismos en busca la clasificación a los dieciseisavos de final.

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Dónde ver Uruguay vs España por el Mundial 2026

El duelo entre Uruguay y España, correspondiente a la tercera jornada del Grupo K del Mundial 2026, presenta múltiples opciones de transmisión para el público peruano. Los televidentes podrán sintonizar el partido en señal abierta a través de América TV, tanto en el canal 4 como en el 704 para alta definición, como parte de la cobertura oficial del campeonato.

Quienes buscan acceso a la totalidad de los encuentros del torneo cuentan con la señal de DirecTV, disponible en Perú y Sudamérica. Además, la plataforma DGO ofrece la alternativa de streaming, ideal para quienes prefieren seguir el partido desde teléfonos móviles o computadoras, sin depender de la televisión tradicional.

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Para los aficionados que desean información al instante, Infobae Perú brindará cobertura minuto a minuto. La plataforma ofrecerá la previa, el relato de las jugadas más destacadas, declaraciones de protagonistas y los resultados de todos los partidos del grupo y del certamen, facilitando el seguimiento integral de la jornada.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Horario de Uruguay vs España por el Mundial 2026

El enfrentamiento entre Uruguay y España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026 se disputará el viernes 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, México, un recinto con capacidad para 46.355 espectadores.

El inicio del partido varía según el país de residencia de los aficionados. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 19:00 horas. Para quienes se encuentren en Bolivia, Chile y Venezuela, el horario de arranque será a las 20:00 horas. En Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, el partido se disputará a las 21:0 horas. En España, la cita futbolística será a las 2:00 horas del día siguiente.

Uruguay se enfrentará a España por el Mundial 2026. (ESPN)
Uruguay se enfrentará a España por el Mundial 2026. (ESPN)

¿Cómo llegan Uruguay y España al partido?

El cierre de la fase de grupos para Uruguay y España se presenta cargado de tensión y expectativas. No solo es el último partido para ambos, sino que de su resultado puede depender la clasificación a la siguiente instancia del Mundial 2026. Además, el choque enfrenta a las dos selecciones con mayor historia dentro del Grupo H, elevando el atractivo del encuentro.

El panorama de los ‘charrúas’ es complejo. Tras igualar en sus dos primeras presentaciones, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa afronta la necesidad de sumar puntos ante ‘la roja’ para mantener vivas sus chances de avanzar. Una victoria garantiza la clasificación de la Celeste, mientras que un empate dejaría su destino sujeto a los demás resultados del grupo.

España llega al partido decisivo tras golear a Arabia Saudita, lo que le permitió exhibir su fortaleza ofensiva y recuperar confianza. El equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará un triunfo que lo consolide como líder del grupo, lo que le permitiría enfrentar un cruce más accesible en la fase de dieciseisavos de final.

De esta manera, ambos seleccionados afrontan un duelo en el que está en juego mucho más que tres puntos: el pase a la siguiente ronda y el posicionamiento de cara a los cruces directos. El partido no solo definirá el futuro inmediato de ambas selecciones, sino que también pondrá a prueba su temple y jerarquía en uno de los momentos más decisivos de la Copa del Mundo.

Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudita 0

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