A qué hora juega Uruguay vs España HOY en Perú: partidazo por fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026

Uruguay, obligado a superar a España para evitar el desastre. - Crédito: AFP

Nada hacía pensar que el Grupo H presentaría un claro escollo para impedir el progreso de las favoritas España y Uruguay. Aunque se posicionan en la parte alta de la serie, lo hacen por un estrecho margen debido a la irrupción de la sorprendente Cabo Verde, que en sus dos presentaciones estuvo a la altura de las circunstancias, jugándole de igual a igual a las potencias mencionadas.

El compromiso que definirá el primer lugar de la tabla de posiciones se disputará hoy, viernes 26 de junio, a las 19:00 horas de Perú / 02:00 horas del día siguiente de Europa, a través de la señal de América TV y DSports. Del mismo modo, la website Infobae cubrirá las acciones más destacadas por intermedio de un minuto a minuto.

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Uruguay se enfrentará a España por el Mundial 2026. (ESPN)

A Uruguay, hasta el momento, no se le ha caído una sola idea de buen juego en la Copa del Mundo 2026. Arrancó con un amargo empate contra una Arabia Saudí que le exigió más de la cuenta. Incluso pudo haberse llevado una derrota inmerecida de no ser por la aparición luminosa de Maximiliano Araujo.

La disciplina ‘celeste’ tenía que desquitarse sí o sí ante Cabo Verde para empezar a subir escalones en su serie. Sin embargo, realizó un papel decepcionante, reflejado en una irregular actuación marcada por clamorosos errores en defensa, que devino en una inesperada y dolorosa igualada en el Hard Rock Stadium.

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Ese mismo obstáculo se le presentó a una desconocida España, que en todo momento se chocó con la seguridad del veterano Vozinha, cuyo heroico desempeño lo encumbró como el salvador de la contienda al tiempo que se transformó en un fenómeno viral, ganando millones de adeptos en Instagram.

No obstante, los de Luis De La Fuente mostraron un rostro totalmente distinto contra Arabia Saudí, con el que se emplearon a fondo para despacharlo con una goleada de amplias proporciones, la cual los lanzó al liderato de su grupo. Ahora, dependen de sí mismo para acabar en el liderato y así evitar a Argentina en los 16avos de final.

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Uruguay se enfrentará a España por un pase directo a la ronda de eliminatorias del Mundial 2026. - Crédito: IA

A qué hora juega Uruguay vs España por el Mundial 2026

El partido, correspondiente a la última fecha de la Fase de Grupos de la gran cita, iniciará a las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Habrá una hora más en el huso horario de Chile, Bolivia y Venezuela. Para el público ubicado en Brasil, Argentina y Paraguay las acciones arrancarán a las 21:00 horas.

Mientras que en Europa habrá una enorme expectativa que ni el propio horario podrá superar. A las 02:00 horas del día siguiente se registrará el inicio de un compromiso que, definitivamente, tendrá a toda la nación española en vela desde sus hogares.

Canal TV de Uruguay vs España por el Mundial 2026

Los aficionados del Mundial 2026 en Perú y Sudamérica cuentan con varias alternativas para seguir el partido entre Uruguay y España. América Televisión y DirecTV ofrecerán la transmisión televisiva, mientras que quienes prefieran la vía digital podrán ver el encuentro en DGO o Paramount+, accediendo desde cualquier dispositivo.

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Infobae proporcionará cobertura especial en línea, con información previa, declaraciones y el desarrollo minuto a minuto del encuentro correspondiente al Grupo H. Así, cada espectador podrá elegir la opción que mejor se adapte a su rutina, asegurando que no se pierda ningún detalle de esta jornada clave

Alineaciones probables del Uruguay vs España por la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026

- Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Marcelo Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas, Darwin Núñez.

- España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri; Pedri, Gavi; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams.