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Wilder Cartagena insiste en que la prioridad es volver a Alianza Lima, aunque su atención está en Orlando City: “Siempre será primera opción”

El centrocampista, de 31 años, no oculta su deseo de retornar a Matute para un tercer periodo. De ahí que haya ignorado cualquier acercamiento o sondeo de otras entidades locales

Wilder Cartagena ha reaparecido en Orlando City tras superar una dura lesión que mermó su condición física. - Crédito: Difusión
Wilder Cartagena ha reaparecido en Orlando City tras superar una dura lesión que mermó su condición física. - Crédito: Difusión
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A pesar de que Wilder Cartagena lleva años representando al Orlando City, su corazón sigue latiendo por Alianza Lima, club que lo formó como persona y futbolista. De ahí que haya desestimado acercamientos constantes de otros clubes peruanos. Su lado emocional le dicta que cuando cierre su etapa en la MLS desembarque, por tercera vez, en el estadio Alejandro Villanueva.

“En principio, siempre para mí Alianza es la primera opción, porque estoy muy identificado con Alianza, soy hincha del equipo”, declaró el mediocentro nacional en una entrevista concedida a ‘Fútbol Satélite’ desde el gimnasio de la institución norteamericana.

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Wilder Cartagena – Orlando City – Óscar Pareja – MLS – Perú – deportes – 11 marzo
El retorno de Wilder Cartagena al fútbol peruano tendrá que esperar. - Crédito: MLS

Eso sí, Cartagena es consciente de que, si los aliancistas no establecen una vía directa de comunicación futura o ignoran su postura de llegada, comenzaría a valorar los sondeos o propuestas formales provenientes del medio peruano.

“Uno nunca puede decir algo, porque no sabe qué puede pasar durante el camino. Cuando sea el tiempo de volver, Alianza puede estar cubierta en esa posición o pueden aparecer otras situaciones”, explicó.

'Carta', hincha confeso de los blanquiazules, espera volver a Matute para cobrarse una revancha. | VIDEO: Infobae Perú

Cuestionado Wilder sobre si ese retorno al Perú sería en un corto plazo, respondió con rotundidad: “Ahora todavía creo que puedo seguir por acá, me siento bien. El tema de la lesión ya quedó atrás, ahora me he vuelto a sentir yo otra vez”.

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Si en algún momento quiero volver, no quiero volver mal; quiero volver todavía en estado físico pleno porque tengo sueños que cumplir allá. Vamos a ver qué me va llevando el destino”, zanjó.

Wilder Cartagena abrazado con Antoine Griezmann durante un partido de Orlando City.
Wilder Cartagena abrazado con Antoine Griezmann durante un partido de Orlando City. Crédito: Orlando City

Mira de cerca a la selección nacional

En otro pasaje de la charla, el centrocampista nacional confirmó que la selección peruana no le ha perdido el rastro y que hace no mucho se dio un contacto formal para conocer su actualidad. Aquel acercamiento dejó contento a Cartagena, quien se ve muy pronto poniéndose a disposición del CT de Mano Menezes.

Conversé con el asistente de Mano. Vino acá a visitarme hace un par de meses, antes de la anterior convocatoria. Ahí conversamos un poco y saben más o menos cómo estaba mi situación en ese momento”, puntualizó Wilder.

El volante de Orlando City aseguró que su evolución la sigue de cerca el comando técnico de la 'bicolor'. (Video: Area Sports Network / Alonso El Inca)

Al hilo amplió “después no he tenido mensajes con él, pero sé que me están siguiendo, están viendo mi evolución y creo que el estar jugando también me ayuda y me acerca un poco”.

Veo que es un proceso bueno, que tenemos que tener paciencia. Hay chicos que tienen que agarrar experiencia y gente que tiene que saber el rigor de estar en la selección peruana, de los partidos que enfrentas. Pero hay buenos chicos y solamente tienen que comenzar a acostumbrarse a ese ritmo. Creo que da para ilusionarse más adelante”, soslayó.

Wilder Cartagena lamentó el final de la era Jorge Fossati en la selección peruana. - Crédito: FPF
Wilder Cartagena halló regularidad con Jorge Fossati hasta que sufrió una lesión. - Crédito: FPF

De superar sus problemas físicos y recuperar su mejor estado de momento, Cartagena está llamado a ser uno de los referentes en el mediocampo de Perú toda vez que debe confirmar un periodo de crecimiento, después de ser echado al ruedo por Ricardo Gareca y confirmado por Jorge Fossati.

De hecho, con el ‘Nonno’ ganó un espaldarazo y sumó una cantidad importante de minutos. Sin embargo, una lesión grave acontecida con Orlando City lo mantuvo en el dique seco por largos meses y fue recortado de los planes de la ‘bicolor’.

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