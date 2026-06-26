Dónde ver Bélgica vs Nueva Zelanda HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo G del Mundial 2026

Dónde ver Bélgica vs Nueva Zelanda: canal TV del partido por la fecha 3 del Mundial 2026.

Bélgica y Nueva Zelanda se medirán hoy, viernes 25 de junio, por la tercera fecha del Mundial 2026, en un encuentro clave para la definición del Grupo G. El partido está programado para las 22:00 horas de Perú y se disputará en el Estadio BC Place de Vancouver. A continuación, los detalles para seguir la transmisión en vivo.

Horario de Bélgica vs Nueva Zelanda por Mundial 2026

El partido comenzará a las 22:00 horas de Perú, a las 15:00 horas de Nueva Zelanda (del sábado 26 de junio) y a las 5:00 horas de Bélgica (del sábado 26 de junio). Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 21:00 horas de México; a las 22:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 23:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 00:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (del sábado 26 de junio).

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Dónde ver Bélgica vs Nueva Zelanda por Mundial 2026

El encuentro entre Bélgica y Nueva Zelanda se transmitirá de forma exclusiva a través de DirecTV, canal que posee los derechos de transmisión del Mundial 2026. Los usuarios podrán seguir el partido en vivo tanto por la señal televisiva como mediante la plataforma digital DGO, disponible para distintos dispositivos.

Además, Infobae Perú llevará adelante una cobertura integral en su sitio web. Los lectores tendrán acceso a la previa, el minuto a minuto, los goles, las jugadas destacadas y las declaraciones de los protagonistas, junto con las principales reacciones tras el partido.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llegan?

Bélgica llega a la última jornada del Grupo G con la obligación de ganar tras cosechar dos empates en sus primeras presentaciones en el Mundial 2026. En el debut, el equipo dirigido por Rudi García igualó 1-1 ante Egipto en el Estadio de Seattle.

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Los africanos se adelantaron temprano gracias a un remate de Emam Ashour, tras una jugada armada por Mohamed Salah. Antes del descanso, Egipto dispuso de oportunidades claras para aumentar la ventaja, pero Thibaut Courtois sostuvo a los europeos con intervenciones clave.

En la segunda parte, Bélgica mejoró su desempeño y alcanzó la igualdad por un autogol de Mohamed Hany, presionado por Romelu Lukaku. El equipo belga estuvo cerca de llevarse la victoria, aunque el arquero egipcio Mostafa Shoubir evitó el desequilibrio en los minutos finales.

En la segunda fecha, Bélgica volvió a sumar de a uno tras empatar 0-0 con Irán en el Estadio de Los Ángeles. El encuentro se caracterizó por la solidez defensiva de ambos equipos, destacando las actuaciones de Courtois y del iraní Alireza Beiranvand.

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Irán jugó media hora con un hombre más y llegó a marcar, pero el gol fue anulado por una revisión del VAR. En el cierre, Dodi Lukebakio estuvo cerca de romper la paridad con un disparo que rozó el travesaño.

Con solo dos puntos y un gol a favor en dos partidos, la selección belga afronta el duelo ante Nueva Zelanda como una auténtica final. Solo una victoria le asegurará la clasificación a la siguiente ronda, en un grupo donde la definición queda abierta hasta el último minuto.

Nueva Zelanda llega a la tercera fecha del Grupo G en el Mundial 2026 con la necesidad de sumar para mantener sus opciones de clasificación, tras un inicio irregular marcado por un empate y una derrota. En su debut, los Kiwis igualaron 2-2 ante Irán en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Elijah Just fue la figura del equipo oceánico, autor de los dos goles que permitieron a los dirigidos por Darren Bazeley adelantarse dos veces en el marcador. Nueva Zelanda mostró eficacia en el ataque, pero no logró sostener la ventaja y concedió la igualdad tras un cabezazo de Mohammad Mohebi. Irán, favorito en la previa, dominó varios tramos del encuentro, aunque el cuadro oceánico supo responder y generó inquietud en el área rival.

En la segunda jornada, el equipo neozelandés sufrió una dura derrota por 3-1 frente a Egipto en Vancouver. Nueva Zelanda comenzó el partido con intensidad y se adelantó con un gol de Finn Surman tras un córner. Durante la primera mitad, los Kiwis aprovecharon la presión alta y crearon ocasiones peligrosas, especialmente por medio de Elijah Just.

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Sin embargo, Egipto fue creciendo y, en la segunda parte, aprovechó los errores defensivos de Nueva Zelanda para remontar el marcador. Mostafa Zico, Mohamed Salah y Trezeguet firmaron los tantos de la selección africana, que supo capitalizar las falencias en la marca de los oceánicos.

Tras dos fechas, Nueva Zelanda suma un punto y encara la última jornada con la obligación de buscar una victoria para soñar con la clasificación. El equipo ha mostrado momentos de buen fútbol, pero también dificultades defensivas que deberá corregir ante Bélgica, en un duelo decisivo para su futuro en el torneo.

Posibles alineaciones

- Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, McCowatt, Singh; Just, Wood. DT: Darren Bazeley.

- Bélgica: Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; De Bruyne; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. DT: Rudi García.