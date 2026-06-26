A qué hora juega Egipto vs Irán HOY en Perú: partido por fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026

Hoy, viernes 26 de junio, el enfrentamiento entre Egipto e Irán en Seattle se perfila como uno de los duelos más intensos de la fecha 3 del Grupo G en el Mundial 2026. La particularidad de este grupo radica en su paridad: los cuatro equipos llegan al cierre de la fase con opciones matemáticas de clasificación, lo que multiplica la tensión y la expectativa.
A qué hora juega Egipto vs Irán por el Mundial 2026
El duelo entre Egipto e Irán, correspondiente a la tercera jornada del Grupo G en el Mundial 2026, se jugará el viernes 26 de junio en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos. Este estadio cuenta con una capacidad para 68.740 espectadores y será el escenario de un partido crucial para las aspiraciones de ambos equipos.
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El horario de inicio varía según el país. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 22:00 horas. Para los aficionados en Chile, Bolivia y Venezuela, el partido iniciará a las 23:00 horas. En la Ciudad de México, el horario es a las 21:00 horas, mientras que en Washington, Estados Unidos, se dará inicio a las 23:00 horas.
Canal TV de Egipto vs Irán por el Mundial 2026
Los seguidores del Mundial 2026 en Perú y en el resto de Sudamérica disponen de diversas opciones para no perderse el encuentro entre Egipto e Irán. La transmisión televisiva estará a cargo de DirecTV, que permitirá disfrutar del partido con cobertura completa desde cualquier hogar.
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Para quienes optan por plataformas digitales, tanto DGO como Paramount+ ofrecerán el partido en directo vía streaming. Esta alternativa facilita el acceso desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras, adaptándose al ritmo de vida de los usuarios y garantizando que puedan ver el partido desde cualquier lugar.
Además, quienes busquen información actualizada y detallada podrán consultar Infobae, que brindará cobertura especial del encuentro. El portal publicará la previa, declaraciones de los protagonistas y un relato minuto a minuto de la jornada decisiva en el Grupo G, asegurando una experiencia integral para los aficionados.
También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
Así llegan Egipto e Irán al choque
La selección de Egipto demostró carácter en sus dos primeros compromisos mundialistas. En el debut, logró rescatar un empate 1-1 ante Bélgica después de haber estado en ventaja, sumando un punto valioso ante un rival de peso. En su segundo partido, el equipo egipcio consiguió revertir un marcador adverso frente a Nueva Zelanda y terminó imponiéndose por 3-1, lo que significó el primer triunfo de su historia en una Copa del Mundo.
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Por el lado de Irán, el inicio del torneo también estuvo marcado por la resiliencia. En su estreno, consiguió igualar 2-2 ante Nueva Zelanda tras remontar en dos ocasiones el resultado. En la segunda fecha, enfrentó a Bélgica y mantuvo el 0-0 sin mayores sobresaltos, aunque tuvo la oportunidad de quedarse con la victoria cuando Taremi convirtió en una jugada de pelota parada, pero el gol fue correctamente invalidado por posición adelantada.
Tanto Egipto como Irán han dejado una imagen positiva en el Mundial 2026, manteniendo viva la posibilidad de superar la fase de grupos por primera vez en su historia. El seleccionado egipcio, tras sumar cuatro puntos en sus dos primeros encuentros, se encuentra muy cerca de sellar su clasificación y aspira también a finalizar como líder de su grupo.
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