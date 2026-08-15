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Reniec lanza nueva plataforma de la revista Nombres: conoce cómo acceder gratis

La nueva herramienta digital reúne investigaciones vinculadas con las funciones del Reniec y permite a estudiantes, docentes e investigadores consultar sus contenidos desde cualquier lugar

Tres ejemplares de la revista Nombres, Revista Académica del Reniec, con cubierta blanca y azul que muestra una huella dactilar y una rejilla facial
La Revista Académica Nombres, del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Perú, se exhibe tras el lanzamiento de su nueva edición y repositorio institucional. (Foto: Reniec)
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Ciudadanos, estudiantes, docentes e investigadores ya pueden consultar de manera gratuita parte de la producción académica e institucional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La entidad presentó su Repositorio Institucional y la nueva plataforma digital de la Revista Académica Nombres, herramientas que reúnen investigaciones, publicaciones y documentos vinculados con sus áreas de trabajo.

La presentación de ambas plataformas se realizó en la Casa de la Literatura Peruana, donde representantes del Reniec explicaron que la iniciativa busca ampliar el acceso a información especializada y facilitar su consulta desde cualquier parte del Perú y del mundo. El repositorio cuenta actualmente con cerca de 100 publicaciones y sumará nuevos documentos de manera progresiva.

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Con estas herramientas, el Reniec busca que sus publicaciones tengan mayor alcance entre quienes desarrollan investigaciones, realizan trabajos académicos o buscan información relacionada con la identidad y el registro civil. La institución también apunta a que estos contenidos puedan ser citados y utilizados como fuentes para nuevas investigaciones, además de contribuir a la educación y a la toma de decisiones.

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¿Qué se puede consultar en las nuevas plataformas digitales de Reniec?

La presentación del Repositorio Institucional de Reniec y de la plataforma de la revista Nombres contó con la participación de la jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, además de la gerente general, Virginia Cachay; la secretaria general, Gabriela Herrera; y la jefa de la Oficina de Formación Ciudadana e Identidad, Karla Bolaños, entre otros funcionarios.

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Durante la actividad, las autoridades destacaron el valor de poner a disposición del público la producción académica y científica generada por la institución. La propuesta busca que estudiantes, investigadores, docentes y ciudadanos encuentren en un solo espacio documentos que pueden servir para ampliar conocimientos o respaldar trabajos relacionados con las funciones del Reniec.

Captura de pantalla del sitio web del Repositorio Institucional del Reniec con buscador, categorías de contenido y listado de publicaciones
El Repositorio Institucional del Reniec muestra el acceso a la producción académica y publicaciones sobre identidad y registro civil en Perú. (Foto: Reniec)

El acceso digital permite consultar las publicaciones sin importar el lugar donde se encuentre el usuario. De esta manera, el repositorio y la nueva plataforma de la revista Nombres amplían el alcance de contenidos que antes requerían acudir a otras fuentes o revisar publicaciones de manera individual.

Estos son los documentos que puedes encontrar en el Repositorio Institucional de Reniec

El Repositorio Institucional funciona como una biblioteca y buscador digital que concentra documentos producidos por el Reniec a lo largo de los años. La plataforma cuenta con cerca de 100 publicaciones y permite localizar los contenidos mediante palabras clave, una opción que facilita la búsqueda de información específica.

Entre los materiales disponibles aparecen los estudios Tesoros de Nombres, boletines estadísticos y publicaciones de la Gaceta Registral. También se incluyen investigaciones académicas relacionadas con las actividades de la entidad y trabajos elaborados por servidores del Reniec.

La variedad de documentos puede resultar de utilidad para estudiantes e investigadores que buscan información especializada para sus trabajos. Los contenidos también permiten conocer parte de la producción institucional vinculada con temas de identidad, registro civil y otras materias relacionadas con las funciones del organismo.

Una mujer, Carmen Velarde Koechlin, sentada frente a un micrófono y un atril con la revista Nombres, en un evento con fondo difuso
Carmen Velarde Koechlin, jefa nacional del Reniec, presenta la Revista Académica Nombres durante el lanzamiento del Repositorio Institucional de la entidad en Perú. (Foto: Reniec)

Revista Académica Nombres ya cuenta con una nueva plataforma digital

La Revista Académica Nombres comenzó a publicarse en 2013 y cuenta con alrededor de una década de trayectoria. La publicación reúne investigaciones vinculadas con las funciones y áreas de interés del Reniec y ahora cuenta con una plataforma digital propia de la institución.

La nueva web funciona bajo el sistema Open Journal Systems (OJS), una herramienta utilizada para la gestión y publicación de revistas académicas. Su implementación permite organizar los contenidos y facilita procesos relacionados con la publicación e indexación de los artículos.

Un grupo de personas sonríe y sostiene ejemplares de la revista NOMBRES. Detrás se observa a una audiencia sentada en un auditorio
Representantes del Reniec y colaboradores presentan la Revista Académica Nombres durante el lanzamiento del Repositorio Institucional en la Casa de la Literatura Peruana, Lima. (Foto: Reniec)

La revista también recibe investigaciones de autores interesados en temas vinculados con las áreas de trabajo del Reniec. Los investigadores podrán presentar sus artículos cuando se habiliten las próximas convocatorias. Cada trabajo pasa por un proceso de evaluación antes de su eventual publicación.

¿Cómo acceder gratis al Repositorio Institucional y a la revista Nombres?

El acceso a las dos plataformas del Reniec es gratuito. Los usuarios pueden ingresar desde cualquier dispositivo con conexión a internet y revisar las publicaciones disponibles sin necesidad de acudir presencialmente a una sede de la institución.

Para consultar el Repositorio Institucional, los interesados pueden ingresar a repositorio.reniec.gob.pe. En esta plataforma es posible realizar búsquedas por palabras clave y revisar investigaciones, boletines estadísticos, publicaciones de la Gaceta Registral y otros documentos.

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En tanto, la Revista Académica Nombres puede consultarse en revistas.reniec.gob.pe/index.php/nombres. Allí los lectores pueden revisar los contenidos publicados y mantenerse atentos a las futuras convocatorias para la presentación de investigaciones.

Con ambas herramientas, el Reniec pone su producción académica e institucional al alcance de un público más amplio. La iniciativa permite que estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanos consulten estos documentos y los utilicen como material de referencia para sus propios trabajos.

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