Martín Vizcarra regresó al penal de Barbadillo luego de ser atendido en un hospital y dejó este mensaje

Martín Vizcarra

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El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, volvió este sábado al penal de Barbadillo tras ser sometido a una nueva atención médica por complicaciones renales. Según la información difundida por el propio exmandatario en sus redes sociales, este fue su séptimo traslado hospitalario desde que inició el año. Vizcarra agradeció las muestras de apoyo recibidas y confirmó que su estado de salud requiere controles periódicos.

Un cuadro renal persistente desde su reclusión

De acuerdo con el mensaje compartido por Vizcarra, el problema renal surgió en enero de 2026, mientras se encontraba detenido. El exmandatario explicó que su riñón izquierdo funciona solo al 10% de su capacidad, lo que obliga a realizar controles médicos frecuentes. “En el mes de enero, estando injustamente privado de mi libertad, se me generó un problema renal que casi me hizo perder el riñón izquierdo”, relató en su publicación.

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El diagnóstico médico obligó a múltiples traslados a centros de salud. Según datos oficiales, en tres ocasiones fue atendido en el Hospital de Vitarte y en cuatro oportunidades en una clínica particular.

Martín Vizcarra fue dado de alta | LR

Contexto judicial: condena y situación carcelaria

Martín Vizcarra permanece recluido en el penal de Barbadillo. La justicia peruana lo halló culpable del delito de cohecho pasivo propio, tras determinar que recibió S/ 2,3 millones en sobornos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014. Los sobornos se vincularon a la adjudicación de obras públicas, como el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua.

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El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional le impuso una pena de 14 años de prisión efectiva, junto a una inhabilitación de 9 años para ejercer cargos públicos y el pago de una multa económica. Vizcarra ingresó al penal en agosto de 2025 bajo prisión preventiva y permanece allí desde la lectura de su sentencia, el 26 de noviembre de ese año.

Poder Judicial ordena archivar proceso por colusión en su contra. (Foto: CNN)

Mensaje de agradecimiento y condiciones médicas

En su reciente comunicación, el exmandatario expresó: “Quiero agradecerles de corazón por todas las muestras de cariño y preocupación que he recibido. Mi familia y amigos me han contado que muchos estuvieron pendientes de mi salud y que incluso mi traslado trascendió en algunos medios”. Vizcarra añadió que su situación médica exige controles frecuentes debido al deterioro de su riñón izquierdo.

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Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre el centro de salud al que fue trasladado ni sobre su condición tras la última atención. La defensa legal del exmandatario ha presentado recursos para que afronte el proceso fuera de prisión, pero estos han sido rechazados tanto en la vía ordinaria como constitucional.

Por otro lado, cabe recordar que en junio, el Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus presentado por la defensa de Martín Vizcarra, que buscaba anular el juicio oral y la sentencia por el caso Lomas de Ilo. El fallo mantiene vigente la condena de 14 años de prisión efectiva, aunque la sentencia no es aún firme, ya que está pendiente de resolución en la Sala Penal de Apelaciones Nacional. La justicia determinó que Vizcarra recibió sobornos a cambio de adjudicar obras públicas durante su gestión como gobernador de Moquegua, según pruebas y testimonios incorporados en el proceso judicial.

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