Los Olivos: PNP incauta 9.1 kilos de “poppers” enviados desde Francia y Reino Unido a través de Serpost

Agentes de la Dirandro muestran los 9.190 kilogramos de 'poppers' incautados en cinco cajas de envíos postales en el distrito de Los Olivos, Lima. (Agencia Andina)

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La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Antidrogas (Dirandro), ejecutó un operativo de control e inspección en los envíos postales del área de importación de la empresa Serpost S.A., ubicada en la avenida Tomás Valle, en el distrito de Los Olivos. Durante la intervención, el personal especializado detectó cinco cajas procedentes de Francia y Reino Unido.

Los paquetes habían sido enviados mediante la modalidad de courier y contenían un total de 155 botellas pequeñas de vidrio. Ante el hallazgo, los agentes antidrogas realizaron las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia contenida en los recipientes.

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El cargamento fue identificado durante una inspección realizada por la Dirección Antidrogas en el área de importación de una empresa postal. (Crédito: X/@Mininter)

Análisis confirmaron presencia de “poppers”

De acuerdo con los análisis de laboratorio efectuados por la unidad especializada, el contenido de las botellas dio positivo para la droga denominada “poppers”, correspondiente a cuatro variantes sintéticas de nitrito. El peso total de la sustancia incautada alcanzó los 9.190 kilogramos.

Según la información proporcionada por la Policía, el cargamento tenía como destino el mercado peruano. La intervención permitió retirar de circulación las sustancias antes de que llegaran a su destino final.

Botellas de 'poppers' incautadas en un operativo de la Policía Nacional del Perú contra el tráfico de drogas en el distrito de Los Olivos.

Golpe al tráfico de drogas

La operación policial generó una afectación económica estimada en S/ 73.520 para las organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas. La Dirandro destacó que este resultado forma parte de las acciones de control desarrolladas para combatir el ingreso de sustancias ilícitas al país.

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La Policía Nacional y el Ministerio del Interior reafirmaron, mediante este operativo, su compromiso con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el control de los envíos postales que ingresan al territorio nacional.

El hombre tenía como misión vender la mercancía en la zona de bares y discotecas del barrio Piamonte, en la localidad de Bosa - crédito Mebog

¿Qué es el popper?

Los poppers son sustancias químicas inhalables que contienen nitritos de alquilo y suelen comercializarse en forma de líquidos almacenados en pequeños frascos. Al inhalarse, provocan una dilatación temporal de los vasos sanguíneos, lo que puede generar sensación de calor, mareos y aumento de la frecuencia cardiaca.

El efecto de los poppers se produce rápidamente y suele ser de corta duración. Entre sus efectos se encuentran la disminución temporal de la presión arterial, el enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza y sensación de mareo. Por su composición y forma de consumo, su uso puede implicar riesgos para la salud, especialmente cuando se combina con determinadas sustancias o medicamentos.

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Venta de popper se extiende en redes sociales

La venta de poppers en Lima se extiende por redes sociales y plataformas digitales como Facebook Marketplace sin ningún tipo de control ni verificación de identidad, según reveló una investigación del programa Panorama. Los frascos —reconocibles por marcas importadas como Rush— se ofrecen entre 130 y 160 soles, y también se encuentran físicamente en galerías del jirón de La Unión y sex shops de Miraflores. Una empleada de uno de estos establecimientos confirmó ante las cámaras que el producto “también se oferta por Marketplace”, lo que amplía su alcance a cualquier interesado con acceso a internet.

La ausencia de regulación en el Perú contrasta con la prohibición vigente en varios otros países y convierte al mercado local en terreno libre para vendedores y consumidores. Los propios comerciantes, captados con cámara oculta, aseguraron que “nadie ha venido a quejarse hasta el momento”. Expertos consultados por el reportaje advirtieron que la sustancia —creada originalmente para tratar dolores de pecho y adoptada luego en fiestas electrónicas— puede causar la muerte al combinarse con alcohol, éxtasis o cocaína, un riesgo que los vendedores omiten al promover sus efectos euforizantes para incentivar la compra.

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El acceso a poppers y cartuchos de THC en Lima se realiza sin control ni verificación de identidad, según investigación de Panorama.