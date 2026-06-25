Perú

Carlos Canales afirma que el teleférico de Miraflores podría inaugurarse en agosto y movería hasta 3.000 personas por día

El alcalde destacó que la instalación del cable portador representa un hito dentro del cronograma de la obra, ya que abre paso a las pruebas técnicas previas a su puesta en funcionamiento

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El teleférico de Miraflores estaría listo en agosto de este año, según anunció el alcalde Carlos Canales. El proyecto ya entró en su etapa final con la instalación del cable portador y el avance de pruebas técnicas previas a su operación. Fuente. Canal N

El teleférico de Miraflores estaría listo en agosto, según el alcalde del distrito, Carlos Canales. El proyecto inició su etapa final con la instalación del cable portador y el avance progresivo de los componentes principales del sistema. La obra, que busca conectar la parte alta del distrito con el circuito de playas, ya muestra progresos visibles en la zona del acantilado.

En declaraciones a Canal N, el burgomaestre señaló que esta fase marca un hito clave dentro del cronograma de ejecución, pues permite iniciar las pruebas técnicas previas a la puesta en funcionamiento. “Hoy lo que estamos haciendo es poner el cable portador; falta el cable tractor que debe culminar en los próximos días”, indicó.

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El proyecto ha generado expectativa entre vecinos y turistas por su potencial impacto en la movilidad y el turismo, además de ofrecer una nueva experiencia panorámica sobre la costa limeña. La municipalidad sostiene que el sistema será sometido a certificación internacional antes de su apertura oficial.

teleférico miraflores - marcha blanca - lima - perú - 12 febrero

Canales afirma que sistema “permite subir y bajar de forma continua con total seguridad”.

El teleférico contará con un recorrido de 315 metros de subida y 315 metros de bajada, con una duración aproximada de tres minutos por viaje. Cada cabina tendrá capacidad para 15 pasajeros y estará adaptada para transportar bicicletas, sillas de ruedas y equipos deportivos.

Modelo del teleférico y Costa verde y miraflores
El teleférico de Miraflores conectará el Malecón con las playas de la Costa Verde en tiempo record. - Crédito Composición Infobae/Andina/Connie Calderon

El sistema funcionará con un mecanismo de vaivén tipo zigzag, impulsado por motores ubicados en ambos extremos del recorrido. “Es un sistema que permite subir y bajar de forma continua con total seguridad”, explicó Canales.

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En materia de seguridad, la municipalidad ha realizado estudios geotécnicos e impacto ambiental aprobados por el Mincetur. El alcalde aseguró que la infraestructura está anclada en zonas seguras del acantilado, lo que garantiza la estabilidad de la obra sin afectar la estructura natural del terreno.

Cada cabina podrá transportar hasta 15 personas.

El teleférico contará con un recorrido de 315 metros de subida y 315 metros de bajada, con una duración aproximada de tres minutos por viaje. Cada cabina tendrá capacidad para 15 pasajeros y estará adaptada para transportar bicicletas, sillas de ruedas y equipos deportivos.

El sistema funcionará con un mecanismo de vaivén tipo zigzag, impulsado por motores ubicados en ambos extremos del recorrido. “Es un sistema que permite subir y bajar de forma continua con total seguridad”, explicó Canales.

Teleférico en Miraflores retoma sus trabajos y definen fecha de llegada de cabinas
Teleférico en Miraflores retoma sus trabajos y definen fecha de llegada de cabinas

En materia de seguridad, la municipalidad ha realizado estudios geotécnicos e impacto ambiental aprobados por el Mincetur. El alcalde aseguró que la infraestructura está anclada en zonas seguras del acantilado, lo que garantiza la estabilidad de la obra sin afectar la estructura natural del terreno.

Teleférico espera una afluencia de hasta 3.000 personas por día

El alcalde sostuvo que el teleférico apunta a mejorar la conexión entre el malecón y el circuito de playas, al considerar que el distrito cuenta con pocas vías de acceso directo al mar. En ese marco, dijo que el servicio beneficiará a deportistas, turistas y visitantes con dificultades de accesibilidad.

propuesta del teleférico de Miraflores y la Costa Verde
El teleférico de Miraflores conectará el Malecón con las playas de la Costa Verde en tiempo record. - Crédito Composición Infobae/Andina/Carlos Lezama.

Sobre la demanda esperada, Canales estimó una afluencia de dos mil a tres mil personas por día, con variaciones según la temporada. Respecto al precio, indicó que el pasaje ida y vuelta costaría “entre 15 a 20 soles”, con posibilidad de comprar solo un tramo. También afirmó que habrá descuento para los vecinos del distrito.

En cuanto a la inversión, precisó que la obra implica “más de diez millones de dólares” a cargo de una empresa privada mediante concesión, la cual, según dijo, fue otorgada en 2022 y “en nuestra gestión la hemos impulsado para que se pueda concretar”.

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