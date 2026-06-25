Rapero Blackcode denuncia abuso de autoridad y xenofobia en San Miguel: colectivos se sumaron a los reclamos

Rapero Black Code denuncia abuso de autoridad y discriminación por parte de efectivos en San Miguel. Instagram

El rapero y freestyler venezolano Yofran Alexander Rivero Soto, conocido artísticamente como Blackcode, denunció haber sido víctima de abuso de autoridad, actos de xenofobia y agresiones físicas y verbales por parte de funcionarios municipales en San Miguel, Perú. El incidente, registrado en video y difundido en redes sociales, motivó un fuerte reclamo público de justicia por parte de organizaciones y de la comunidad artística migrante. El municipio no se ha pronunciado al respecto.

El episodio ocurrió en el Parque La Sagrada Familia aproximadamente a las 19:00 horas. Según el testimonio de Blackcode, compartido en su cuenta de Instagram, mientras conversaba con un amigo en dicho parque fueron abordados por dos agentes del serenazgo.

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Uno de ellos solicitó que se retiraran de las áreas verdes por tareas de mantenimiento, lo cual aceptaron sin objeciones. La situación se agravó cuando la funcionaria identificada como Lesley Desiree Tarrillo Maldonado, miembro de la DIE (División de Intervenciones Especiales) de la comuna de San Miguel, los acusó de estar consumiendo sustancias tóxicas, acusación que el artista niega rotundamente y califica como infundada.

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Blackcode afirmó que no portaba ningún tipo de sustancia, alcohol, cigarrillo ni encendedor, y solicitó la presencia policial para ser revisado de inmediato. Destacó además que no es la primera vez que la funcionaria mencionada lo acusa sin pruebas.

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La situación escaló cuando Tarrillo Maldonado convocó a más agentes de la DIE y del serenazgo, agregando acusaciones de maltrato psicológico, violencia de género y maltrato físico, hechos que el rapero niega y asegura que pueden refutarse con las grabaciones de seguridad del parque.

Blackcode, rapero venezolano

El artista denunció que fue sometido en el piso, sufrió daños en su teléfono móvil, recibió insultos de carácter racista y xenófobo, y fue agredido físicamente sin justificación. Según su relato, existen videos y testigos que respaldan su versión y se encuentra dispuesto a proceder legalmente. En sus palabras: “Esto lo hago público con la intención de exponer este tipo de situaciones que suceden en San Miguel”.

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La municipalidad no se ha pronunciado hasta el momento sobre lo ocurrido.

El reclamo social y el contexto migratorio

Así como varios freestylers, la organización Rap Sin Groserías se sumó al reclamo con una serie de imágenes que circularon en redes sociales, exigiendo justicia para Blackcode. En ellas se recalca que “los hechos quedaron registrados en video” y se solicita una “investigación transparente, seria y con enfoque de derechos humanos”.

El material visual destaca además la trayectoria del artista, quien ha representado a Venezuela en competencias internacionales como Red Bull Batalla y FMS Perú, y es bicampeón regional de Rap Sin Groserías.

El comunicado, dirigido a la Municipalidad de San Miguel y a su alcalde Eduardo Bless, exige que se inicien investigaciones inmediatas, se garantice la transparencia en el proceso y se determinen responsabilidades. También solicita garantías para la víctima y la implementación de acciones que prevengan nuevos casos de discriminación.

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La campaña enfatiza que ninguna persona debe ser víctima de violencia o discriminación por su nacionalidad, origen o condición migratoria, y que la dignidad humana no depende del pasaporte. Se advierte que cuando la autoridad vulnera derechos corresponde investigar y determinar responsabilidades.

Blackcode, quien se ha convertido en un referente para la comunidad venezolana migrante y para el freestyle latinoamericano, fue presentado en las gráficas como símbolo del esfuerzo de quienes trabajan y compiten fuera de su país. La campaña destaca: “Migrar no es un delito” y “la discriminación no puede normalizarse”, insistiendo en que la vasta mayoría de los migrantes venezolanos son ciudadanos de bien que aportan a las comunidades que los reciben. El comunicado concluye con el mensaje: “La dignidad no tiene fronteras. No a la discriminación”.

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