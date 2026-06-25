José Antonio Toledano, voz de Akaza en Demon Slayer, en entrevista con Infobae Perú: “Que la gente conecte con nuestro trabajo es una satisfacción grande”

El actor de doblaje José Antonio Toledano comparte su experiencia y el proceso creativo al dar vida a Akaza, uno de los antagonistas más icónicos del anime 'Demon Slayer'.

José Antonio Toledano, reconocido actor mexicano de doblaje y voz de Akaza en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, dialogó con Infobae Perú tras recibir el premio a mejor interpretación de voz en español latino en los Crunchyroll Anime Awards 2026. En esta entrevista, Toledano comparte el significado de este reconocimiento, la responsabilidad de representar personajes que trascienden fronteras y la emoción de conectar con una comunidad de seguidores que crece en toda Latinoamérica.

Desde su experiencia en proyectos icónicos, el actor reflexiona sobre el impacto de Demon Slayer, el reto de interpretar a un antagonista tan complejo y el valor de recibir el respaldo del público en un momento clave para el doblaje latinoamericano.

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- ¿Qué significa para ti que tus doblajes de voz hayan cruzado fronteras y que ahora cuentes con una gran comunidad peruana de seguidores?

Es maravilloso. Fíjate que he sido muy afortunado porque he tenido la oportunidad de participar en proyectos en los cuales ha sucedido lo mismo, que reciben mucho cariño y que han dejado una marca importante en personas en toda Latinoamérica. Eso me gusta, porque se va generando una comunidad muy bonita, que implica varias cosas. Una es el placer de conectar con la gente, de recibir los comentarios de agradecimiento y de admiración a tu trabajo, pero sobre todo porque te vuelves parte de la vida de las personas. Dejas ahí una marquita, y es bien bonito. Yo me he construido tanto a través de todo lo que me ha inspirado, que lo único que siento es una responsabilidad. Esa parte es muy linda, además del contacto con la gente, que podemos tenerla en eventos, conferencias y todas las formas posibles de convivir con ellos.

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- Has ganado recientemente el premio a mejor interpretación de voz en español latino en los Crunchyroll Anime Awards 2026. ¿Como describes este reconocimiento?

Con mucho agradecimiento. Es lindo porque significa que estamos cumpliendo con nuestros objetivos, que nuestro trabajo esté hecho con calidad. Mira, por lo menos, yo estoy seguro que muchos no estamos trabajando para ir acumulando premios. Más bien lo hacemos porque es una necesidad intrínseca que tenemos de expresarnos, de jugar y de interpretar, pero también de conectar con la gente. Luego, tomando en cuenta el factor votaciones, que es como se definen estos premios de Crunchyroll, los Anime Awards, pues lo que significa es que la gente conectó con nuestro trabajo y eso es una satisfacción muy grande. Entonces, lo recibo con mucho gusto y de diferentes dimensiones, como representación en el doblaje mexicano y como talento latino. Yo siento que la victoria es para todos, porque todos estuvimos allá, haciéndonos presentes con nuestro trabajo.

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El actor de doblaje José Antonio Toledano, quien da voz al personaje de Akaza, comparte su perspectiva sobre el éxito de "Demon Slayer". Destaca que la calidad integral del proyecto, desde el manga hasta la animación, es la razón de su gran recibimiento.

- A nivel de interpretación, Akaza es un personaje antagónico en Demon Slayer, pero querido y emocionalmente potente. ¿Cómo fue el trabajo para interpretarlo?

Pues, muy demandante, pero muy gozoso. Afortunadamente, Akaza es de esos personajes que te dan la oportunidad de analizar mucho, Lo que buscamos siempre es hacer personajes profundos, con muchas dimensiones. Y Akaza es un personaje con su dualidad muy clara, con muchas caras. Muchas facetas de su personalidad lo han definido. Entonces, es padrísimo tener la oportunidad de explorar y de transitar por tantas emociones, tantas situaciones, cosas muy complejas, para que no se quede nada más en el villano. Siempre es muy divertido hacer a los villanos, pero cuando son así de profundos, me encanta y creo que la gente también ha conectado mucho con él, porque los lleva a reflexiones muy interesantes, muy importantes en la vida, y seguramente nos deja a todos aprendizajes valiosos. A mí también. A través de eso, Akaza tiene una fortaleza muy clara.

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‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’ ganó mejor película en los Crunchyroll Anime Awards 2026. Ser parte de este proyecto, ¿qué significó para ti?

Me gusta haber tenido la oportunidad de ser parte de un proyecto así, más que la fama o posicionamiento, me gusta porque los trabajos que están hechos con calidad, inevitablemente llegan a buen puerto, y Demon Slayer es un trabajo que ha tenido recibimiento y reconocimiento porque todo lo que conforma el proyecto es de muy buena calidad. Desde el manga, la escritura, la animación, en este caso de las películas, de la serie, y la gente lo sabe apreciar. Entonces, qué fortuna, la verdad, ser parte de algo que impacta de manera tan positiva y tan profunda a la gente, y que le toman tanto cariño.

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José Antonio Toledano, voz de Akaza en Demon Slayer, brindó entrevista Infobae Perú.

No es el único personaje que has interpretado. ¿Cuál te ha ayudado a conectar más o al que le tienes más cariño?

Hay tres personajes muy importantes. Finn, de Hora de Aventura, es el primero y el que más me ha marcado, porque me ha acompañado desde joven. Ekko, de League of Legends y Arcane, también ha sido un personaje muy especial. Y ahora Akaza, que aunque llegó hace poco, ya es emblemático en mi carrera. Cada uno me ha marcado y acompañado en diferentes etapas.

Hay tres personajes que son muy importantes. El primero y el que siempre será el más importante de todos es Finn de Hora de Aventura. Ese es el primero, que se volvió como muy masivo. Este es un personaje que me ha acompañado tantos años, y me sigue acompañando. Yo empecé a grabarlo cuando tenía 13 o 14 años, y hasta la fecha me sigue acompañando. Le he impregnado tanto de mí, tanto de mi personalidad, con el que me he divertido tanto. También está Ekko, sale del videojuego de League of Legends y que después le hicieron la serie que se llama Arcane, de Netflix. Este es un personaje que me ha acompañado mucho y que también ha tenido muy buen recibimiento. Y bueno, Akaza, que es el más reciente, que podría ser como que el bebé, porque hace muy poco tiempo llegó a mi vida. Indudable ya se volvió en uno de los personajes también más emblemáticos y más importantes en mi trayectoria en el doblaje de voz.

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¿Qué mensaje le das a los fanáticos peruanos que te siguen, ya sea por Akaza o por tus otros personajes?

Que los quiero mucho, que gracias. Así hayan llegado recientemente por Akaza, qué lindo, porque esa es la intención. Qué privilegio haber podido conectar con todos ellos y ellas. Y los que están de más tiempo, pues gracias, por acompañarme, así se siente que nuestro trabajo tiene sentido, porque sí llega a la gente. No como para acumular reconocimientos o seguidores en las redes, sino porque lo que queremos realmente es impactar la vida de las personas. A mí también me han acompañado, me han inspirado muchas personas. Poder compartir mi trabajo y conectar con más gente es un privilegio.

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El actor de doblaje José Antonio Toledano revela cuáles son los tres personajes más importantes de su carrera: Finn de 'Hora de Aventura', Ekko de 'Arcane' y Akaza de 'Demon Slayer'. Descubre la historia y el cariño detrás de cada voz.