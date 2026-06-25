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A qué hora juega Japón vs Suecia HOY en Perú: partido por fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026

Los ‘nipones’ parten como favoritos por su condición de invictos en una serie apretada; entretanto, el conjunto escandinavo ha mostrado su rostro más opaco tras una última aparición vergonzosa. Conoce los horarios del juego

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Japón y Suecia protagonizarán uno de los mejores partidos del cierre de la Fase de Grupos del Mundial 2026. - Crédito: AFP
Japón y Suecia protagonizarán uno de los mejores partidos del cierre de la Fase de Grupos del Mundial 2026. - Crédito: AFP

Japón está a un solo paso de asegurarse, de manera definitiva, su boleto a la siguiente ronda del Mundial 2026. Tendrá que imponer condiciones contra una Suecia opaca que, recientemente, se complicó más de la cuenta al experimentar una traumática goleada a manos de los Países Bajos. Un empate no sería mal visto para los europeos, pero lo que inocularía tranquilidad sería el triunfo y con él la seguridad de continuar en la cita planetaria.

La FIFA ha fijado el último choque de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026 para hoy, jueves 25 de junio, a las 18:00 horas de Perú a través de la frecuencia de DSports / DGO. De igual forma, la website Infobae detallará las mejores acciones en un minuto a minuto.

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Dónde ver Japón vs Suecia: canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa del Mundo 2026.
Dónde ver Japón vs Suecia: canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa del Mundo 2026.

Japón afronta la tercera jornada del Grupo F en el Mundial 2026 con una campaña sobresaliente. En el debut, igualó 2-2 ante Países Bajos tras remontar dos veces con goles de Keito Nakamura y Daichi Kamada. Luego, goleó 4-0 a Túnez en Monterrey, con tantos de Kamada, Ayase Ueda —quien marcó dos— y Junya Ito.

Tras estos resultados, los ‘samuráis’ se presentan en su evaluación de cierre con la oportunidad de sellar su clasificación a la siguiente ronda, demostrando un rendimiento convincente tanto en defensa como en ataque durante sus primeras presentaciones.

En el caso de Suecia, todo lo que no sea ganar será un desastre, dado que correrá el riesgo de continuar en carrera. El inicio de su andadura en la justa mundialista despertó demasiada expectativa, ya que pasó por encima de Túnez con un sólido 5-1, demostrando una máxima contundencia en ataque. Alexander Isak, Viktor Gyokeres, las grandes estrellas, participaron en el tanteador.

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Lo que prosiguió fue un auténtico desastre para los escandinavos. En su presentación contra los Países Bajos fueron reducidos de tal manera que jamás lograron ser un contrincante de peso. Con una goleada 5-1 fueron humillados en su grupo y quedaron más que tocados en su orgullo.

A qué hora juega Japón vs Suecia por Mundial 2026

El duelo empezará a las 18:00 horas de Perú, a las 01:00 horas de Europa (del jueves 25 de junio) y a las 08:00 horas de Japón (del jueves 25 de junio). Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Estados Unidos, Venezuela y Chile; a las 20:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

Canal TV de Japón vs Suecia por Mundial 2026

Los aficionados de Perú y Sudamérica podrán ver el partido entre Japón y Suecia a través de DirecTV. La transmisión estará disponible también en la plataforma digital DGO, que permite el acceso desde diferentes dispositivos.

Infobae Perú, además, brindará una cobertura completa en su sitio web, con información previa, seguimiento minuto a minuto, goles, incidencias y declaraciones. Consignar que el portal actualizará de forma constante la tabla de posiciones y los resultados de la jornada para mantener informados a sus lectores.

Alineaciones probables Japón vs Suecia por Mundial 2026

- Japón: Suzuki; Watanabe, Taniguchi, Hiroki Ito, Ritsu Doan Kamada, Sano, Nakamura; Kubo, Maeda, Ueda.

- Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Isak Hien; Gabriel Gudmondsoon, Alexander Bernhardsson, Benjamin Nygren; Jesper Karlstrom; Yasin Ayari; Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

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