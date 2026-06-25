Alerta por efectos del fenómeno El Niño en la pesca: advierten que el incremento de la temperatura del mar afecta a la actividad pesquera

El avance del fenómeno El Niño frente a las costas peruanas comienza a generar preocupación entre especialistas y pescadores debido al incremento inusual de la temperatura del mar. La llegada de ondas Kelvin ha provocado que las aguas del litoral registren temperaturas entre tres y cinco grados por encima de lo normal, una situación que ya estaría alterando el comportamiento de diversas especies marinas y afectando la disponibilidad de recursos pesqueros.
Según explicó Luis Icochea, exdirector del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el país atraviesa actualmente uno de los períodos de cambios más bruscos en las condiciones oceánicas. Estas variaciones no solo impactan a los peces de interés comercial, sino también a las aves marinas que dependen de ellos para alimentarse.
PUBLICIDAD
Los efectos del calentamiento del mar ya son visibles en distintas zonas de la costa peruana. Mientras algunas especies migran hacia aguas más profundas o cambian de ubicación, pescadores artesanales e industriales enfrentan mayores dificultades para encontrar los recursos que normalmente sustentan su actividad.
Pesca artesanal en alerta: cambios en la distribución de especies marinas
El calentamiento del mar obliga a numerosas especies a modificar sus hábitos y profundizarse en busca de condiciones más favorables. Esta situación afecta especialmente a la pesca artesanal, cuyos métodos y embarcaciones suelen estar diseñados para operar en zonas más superficiales.
De acuerdo con Icochea, los pescadores artesanales tendrán que adaptar sus aparejos y estrategias para seguir accediendo a los recursos marinos. Aunque algunas especies continúan acercándose a la costa, muchas permanecen a mayores profundidades, lo que dificulta su captura.
PUBLICIDAD
El especialista señaló que ya existen experiencias en el norte del país donde los pescadores están encontrando alternativas ante estas variaciones. Sin embargo, advirtió que el proceso de adaptación puede resultar complejo si las condiciones cálidas se mantienen durante un período prolongado.
La anchoveta, principal recurso pesquero del Perú, es una de las especies más sensibles a estos cambios. Icochea precisó que no desaparece del ecosistema, sino que se vuelve menos accesible para las técnicas tradicionales de pesca debido a que modifica su distribución vertical en la columna de agua.
Calor oceánico abre paso a especies ecuatorianas en Perú
Para Icochea, la pota se mantiene como una alternativa “por ahora”, aunque con una distribución variable. “Sigue en muchas zonas ahorita, pero está cambiando su distribución”, explicó, y dio un ejemplo puntual: “Hasta hace cinco días había cerca a Matarani. Ayer ha estado un poco más al sur, cerca a Ilo”.
PUBLICIDAD
El exdirector de IMARPE atribuyó esa capacidad de permanencia a la adaptación del recurso: “La pota es una alternativa por ahora y la pota se adapta a los cambios más bruscos”. Ese comportamiento, sin embargo, también exige seguimiento constante, porque lo que un día está disponible frente a un puerto, al siguiente puede desplazarse decenas de kilómetros.
Asimismo, comienzan a registrarse especies poco habituales en aguas peruanas. Un caso destacado es el tamboril, observado recientemente en la zona de Sechura. Según Icochea, esta especie es común en Ecuador y su presencia en el litoral peruano evidencia cómo el calentamiento del mar favorece el desplazamiento de organismos hacia nuevas áreas.
PUBLICIDAD
Cientos de piqueros de patas azules muertos en la costa de Tumbes por falta de alimento
Uno de los indicadores más llamativos de los cambios que experimenta el ecosistema marino es la muerte de cientos de piqueros de patas azules en la costa de Tumbes. Estas aves, conocidas por habitar principalmente en las islas Galápagos, han sido observadas debilitadas y sin capacidad para alimentarse adecuadamente.
La causa estaría relacionada con el calentamiento del mar. Los peces pequeños que constituyen la base de su dieta han descendido a profundidades mayores, entre diez y doce metros, fuera del alcance habitual de estas aves marinas, que capturan a sus presas mediante clavados relativamente superficiales.
Como consecuencia, numerosos ejemplares llegan exhaustos a desembarcaderos y playas en busca de alimento. Muchos permanecen inmóviles durante horas debido al desgaste físico provocado por los intentos fallidos de pesca.
PUBLICIDAD
Especialistas consideran que este fenómeno es una señal temprana de las alteraciones ecológicas asociadas a El Niño. Además de afectar a las aves marinas, la reducción de alimento disponible podría generar impactos en otras especies y reflejar desequilibrios más amplios dentro de la cadena alimenticia del ecosistema costero peruano.
Más Noticias
Sunat no reconocerá más de 478 mil facturas falsas que fueron emitidas a más de 60 mil clientes
Alerta. La Sunat detectó 110 empresas fantasmas habrían emitido 478 mil facturas, 24 mil notas de crédito y 331 notas de débito a más de 60 mil clientes
Trabajadora acusa a su compañera de doparla para robar S/ 6.500 en una botica de San Juan de Lurigancho
La principal sospechosa ha sido identificada como Gisela Tatiana Quiroz Pastor, quien sería una técnica farmacéutica recién contratada
A qué hora juega Ecuador vs Alemania HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026
La ‘tri’ se juega su permanencia en el torneo frente al líder de su grupo, aunque también está condicionada al desenlace del Costa de Marfil vs Curazao. Entérate de los detalles del compromiso
Diego Rebagliati lanzó irónico comentario por la falta de fichajes en Sporting Cristal: “Parece que hubiera ganado el Torneo Apertura”
El comentarista deportivo opinó sobre las declaraciones de Roberto Mosquera sobre la posibilidad de reforzar al cuadro ‘celeste’ de cara al Torneo Clausura 2026
El VPH no solo afecta a mujeres, hombres también pueden desarrollar cáncer de ano, pene y garganta: ¿Cómo evitarlo?
En el Perú, se estima que alrededor de 419 mil adultos presentan cada año verrugas genitales asociadas al virus del papiloma humano (VPH), una de las manifestaciones más frecuentes de los tipos de bajo riesgo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD