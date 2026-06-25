Alerta por efectos del fenómeno El Niño en la pesca: advierten que el incremento de la temperatura del mar afecta a la actividad pesquera

El exdirector de IMARPE, Luis Icochea, advierte que el fenómeno El Niño está provocando un incremento de la temperatura del mar entre tres y cinco grados en la costa peruana, lo que está generando cambios bruscos en el ecosistema marino, el desplazamiento de especies hacia mayores profundidades y un impacto directo en la pesca artesanal e industrial. Además, señala la aparición de especies poco habituales y la muerte de cientos de piqueros de patas azules en el norte del país como señales del fuerte impacto ambiental. Fuente: Canal N

El avance del fenómeno El Niño frente a las costas peruanas comienza a generar preocupación entre especialistas y pescadores debido al incremento inusual de la temperatura del mar. La llegada de ondas Kelvin ha provocado que las aguas del litoral registren temperaturas entre tres y cinco grados por encima de lo normal, una situación que ya estaría alterando el comportamiento de diversas especies marinas y afectando la disponibilidad de recursos pesqueros.

Según explicó Luis Icochea, exdirector del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el país atraviesa actualmente uno de los períodos de cambios más bruscos en las condiciones oceánicas. Estas variaciones no solo impactan a los peces de interés comercial, sino también a las aves marinas que dependen de ellos para alimentarse.

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Los efectos del calentamiento del mar ya son visibles en distintas zonas de la costa peruana. Mientras algunas especies migran hacia aguas más profundas o cambian de ubicación, pescadores artesanales e industriales enfrentan mayores dificultades para encontrar los recursos que normalmente sustentan su actividad.

En general los principales recursos (durante el fenómeno El Niño) son la pota, el jurel, los langostinos, la concha de abanico. | Andina

Pesca artesanal en alerta: cambios en la distribución de especies marinas

El calentamiento del mar obliga a numerosas especies a modificar sus hábitos y profundizarse en busca de condiciones más favorables. Esta situación afecta especialmente a la pesca artesanal, cuyos métodos y embarcaciones suelen estar diseñados para operar en zonas más superficiales.

De acuerdo con Icochea, los pescadores artesanales tendrán que adaptar sus aparejos y estrategias para seguir accediendo a los recursos marinos. Aunque algunas especies continúan acercándose a la costa, muchas permanecen a mayores profundidades, lo que dificulta su captura.

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La pesca de la anchoveta se ha visto afectada en esta primera temporada, señaló ex ministro de Producción. | Andina

El especialista señaló que ya existen experiencias en el norte del país donde los pescadores están encontrando alternativas ante estas variaciones. Sin embargo, advirtió que el proceso de adaptación puede resultar complejo si las condiciones cálidas se mantienen durante un período prolongado.

La anchoveta, principal recurso pesquero del Perú, es una de las especies más sensibles a estos cambios. Icochea precisó que no desaparece del ecosistema, sino que se vuelve menos accesible para las técnicas tradicionales de pesca debido a que modifica su distribución vertical en la columna de agua.

Calor oceánico abre paso a especies ecuatorianas en Perú

Para Icochea, la pota se mantiene como una alternativa “por ahora”, aunque con una distribución variable. “Sigue en muchas zonas ahorita, pero está cambiando su distribución”, explicó, y dio un ejemplo puntual: “Hasta hace cinco días había cerca a Matarani. Ayer ha estado un poco más al sur, cerca a Ilo”.

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El exdirector de IMARPE atribuyó esa capacidad de permanencia a la adaptación del recurso: “La pota es una alternativa por ahora y la pota se adapta a los cambios más bruscos”. Ese comportamiento, sin embargo, también exige seguimiento constante, porque lo que un día está disponible frente a un puerto, al siguiente puede desplazarse decenas de kilómetros.

"Lo primero que debe hacer el Estado, es dejar de poner trabas, de perseguir a la industria pesquera y a la flota artesanal", señaló exministro de Producción, Alfonso Miranda Eyzaguirre. | Andina

Asimismo, comienzan a registrarse especies poco habituales en aguas peruanas. Un caso destacado es el tamboril, observado recientemente en la zona de Sechura. Según Icochea, esta especie es común en Ecuador y su presencia en el litoral peruano evidencia cómo el calentamiento del mar favorece el desplazamiento de organismos hacia nuevas áreas.

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Cientos de piqueros de patas azules muertos en la costa de Tumbes por falta de alimento

Uno de los indicadores más llamativos de los cambios que experimenta el ecosistema marino es la muerte de cientos de piqueros de patas azules en la costa de Tumbes. Estas aves, conocidas por habitar principalmente en las islas Galápagos, han sido observadas debilitadas y sin capacidad para alimentarse adecuadamente.

Cientos de piqueros de patas azules, aves normalmente vistas en las Galápagos, están llegando a las costas de Tumbes, Perú, para morir de hambre. El calentamiento del mar, atribuido al Fenómeno El Niño, ha hecho que su alimento se desplace a aguas más profundas, inalcanzables para ellos. Canal N

La causa estaría relacionada con el calentamiento del mar. Los peces pequeños que constituyen la base de su dieta han descendido a profundidades mayores, entre diez y doce metros, fuera del alcance habitual de estas aves marinas, que capturan a sus presas mediante clavados relativamente superficiales.

Como consecuencia, numerosos ejemplares llegan exhaustos a desembarcaderos y playas en busca de alimento. Muchos permanecen inmóviles durante horas debido al desgaste físico provocado por los intentos fallidos de pesca.

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Especialistas consideran que este fenómeno es una señal temprana de las alteraciones ecológicas asociadas a El Niño. Además de afectar a las aves marinas, la reducción de alimento disponible podría generar impactos en otras especies y reflejar desequilibrios más amplios dentro de la cadena alimenticia del ecosistema costero peruano.