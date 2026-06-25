Wendy Ramos presenta la charla gratuita “Amar lo que eres” para mujeres: fecha, lugar y cómo conseguir entradas sin costo

Wendy Ramos llevará a cabo una charla gratuita enfocada en el amor propio y el bienestar emocional, dirigida exclusivamente a mujeres, en el Gran Teatro Nacional de Lima. Bajo la producción de Studio Tres Perú, la propuesta busca crear un espacio participativo donde las asistentes puedan reflexionar sobre su autoestima y fortalecer su confianza personal.
La actividad, titulada “Amar lo que eres”, invita a las participantes a compartir una experiencia cercana, con dinámicas interactivas, relatos y herramientas prácticas surgidas de la vida profesional y personal de Ramos. El evento está pensado para generar una conversación honesta y cálida, abordando temas como la autovaloración, la gestión emocional y la importancia de identificar aquello que hace única a cada persona.
PUBLICIDAD
Durante la jornada, la comunicadora ofrecerá recursos y aprendizajes con el objetivo de que las asistentes puedan llevarse herramientas aplicables en su vida diaria.
La convocatoria está orientada a mujeres interesadas en encontrar nuevas maneras de relacionarse con su historia personal y con su entorno, promoviendo la autocompasión y la autenticidad. La inscripción para este encuentro es sin costo y se gestiona exclusivamente en línea, hasta agotar la capacidad del recinto.
¿Cuándo y dónde será el evento?
La charla tendrá lugar el lunes 29 de junio de 2026, a las 6:00 p.m., en el Gran Teatro Nacional de Lima. Según la producción de Studio Tres Perú, la jornada está diseñada para reunir a mujeres de diferentes edades y contextos, en un entorno seguro y participativo. La organización destaca que el acceso dependerá de la disponibilidad de asientos.
PUBLICIDAD
El propósito de esta actividad es ofrecer un espacio de encuentro y diálogo, donde la vulnerabilidad y las historias personales sean el punto de partida para fortalecer la autoestima. Desde la organización se subraya que la participación no tiene costo, pero la inscripción resulta indispensable para acceder.
¿Cómo obtener las entradas en Teleticket?
El acceso a la charla requiere completar un proceso de inscripción digital a través de Teleticket. El registro se habilita el viernes 26 de junio a las 3:00 p.m. y permanece activo hasta que se complete el aforo del teatro. La organización recomienda iniciar el trámite de inmediato para asegurar un lugar, dada la alta demanda que suelen tener este tipo de actividades.
PUBLICIDAD
Paso a paso para conseguir entradas gratuitas
- Accede a www.teleticket.com.pe.
- Crea una cuenta personal con tus datos y valida tu correo electrónico mediante el enlace recibido.
- Confirma el registro a través del correo enviado por la plataforma.
- Busca el evento de Wendy Ramos utilizando el buscador y selecciona el banner correspondiente.
- Ingresa a la cola virtual, donde el sistema asigna turnos por orden de llegada.
- Elige la zona disponible y sigue la opción “reservar asiento”. Recuerda que la entrada no tiene costo.
- Al completar el proceso, la confirmación y los boletos aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta en Teleticket.
El evento representa una oportunidad para que mujeres de distintas generaciones se encuentren en un espacio de reflexión y crecimiento personal, guiadas por una de las figuras más reconocidas en el ámbito del bienestar emocional en el país.
Más Noticias
Sunat no reconocerá más de 478 mil facturas falsas que fueron emitidas a más de 60 mil clientes
Alerta. La Sunat detectó 110 empresas fantasmas habrían emitido 478 mil facturas, 24 mil notas de crédito y 331 notas de débito a más de 60 mil clientes
Alerta por efectos del fenómeno El Niño en la pesca: advierten que el incremento de la temperatura del mar afecta a la actividad pesquera
Luis Icochea, exdirector del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), señaló que el calentamiento del mar está desplazando especies hacia mayores profundidades y afectando tanto la pesca como la alimentación de aves marinas.
Trabajadora acusa a su compañera de doparla para robar S/ 6.500 en una botica de San Juan de Lurigancho
La principal sospechosa ha sido identificada como Gisela Tatiana Quiroz Pastor, quien sería una técnica farmacéutica recién contratada
A qué hora juega Ecuador vs Alemania HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026
La ‘tri’ se juega su permanencia en el torneo frente al líder de su grupo, aunque también está condicionada al desenlace del Costa de Marfil vs Curazao. Entérate de los detalles del compromiso
Diego Rebagliati lanzó irónico comentario por la falta de fichajes en Sporting Cristal: “Parece que hubiera ganado el Torneo Apertura”
El comentarista deportivo opinó sobre las declaraciones de Roberto Mosquera sobre la posibilidad de reforzar al cuadro ‘celeste’ de cara al Torneo Clausura 2026
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD