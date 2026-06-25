Wendy Ramos presenta la charla gratuita “Amar lo que eres” para mujeres: fecha, lugar y cómo conseguir entradas sin costo

Wendy Ramos, actriz y comediante, sonríe y gesticula mientras se prepara para su charla gratuita "Amar lo que eres", un evento dirigido a mujeres.

Wendy Ramos llevará a cabo una charla gratuita enfocada en el amor propio y el bienestar emocional, dirigida exclusivamente a mujeres, en el Gran Teatro Nacional de Lima. Bajo la producción de Studio Tres Perú, la propuesta busca crear un espacio participativo donde las asistentes puedan reflexionar sobre su autoestima y fortalecer su confianza personal.

La actividad, titulada “Amar lo que eres”, invita a las participantes a compartir una experiencia cercana, con dinámicas interactivas, relatos y herramientas prácticas surgidas de la vida profesional y personal de Ramos. El evento está pensado para generar una conversación honesta y cálida, abordando temas como la autovaloración, la gestión emocional y la importancia de identificar aquello que hace única a cada persona.

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Durante la jornada, la comunicadora ofrecerá recursos y aprendizajes con el objetivo de que las asistentes puedan llevarse herramientas aplicables en su vida diaria.

La actriz Wendy Ramos posa en un estudio con fondo claro, promocionando su charla gratuita "Amar lo que eres" dirigida a mujeres.

La convocatoria está orientada a mujeres interesadas en encontrar nuevas maneras de relacionarse con su historia personal y con su entorno, promoviendo la autocompasión y la autenticidad. La inscripción para este encuentro es sin costo y se gestiona exclusivamente en línea, hasta agotar la capacidad del recinto.

¿Cuándo y dónde será el evento?

La charla tendrá lugar el lunes 29 de junio de 2026, a las 6:00 p.m., en el Gran Teatro Nacional de Lima. Según la producción de Studio Tres Perú, la jornada está diseñada para reunir a mujeres de diferentes edades y contextos, en un entorno seguro y participativo. La organización destaca que el acceso dependerá de la disponibilidad de asientos.

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El propósito de esta actividad es ofrecer un espacio de encuentro y diálogo, donde la vulnerabilidad y las historias personales sean el punto de partida para fortalecer la autoestima. Desde la organización se subraya que la participación no tiene costo, pero la inscripción resulta indispensable para acceder.

Una gráfica publicitaria anuncia la conferencia "Amar lo que eres" de Wendy Ramos para mujeres, a celebrarse el 29 de junio en el Gran Teatro Nacional de Perú con inscripciones gratuitas.

¿Cómo obtener las entradas en Teleticket?

El acceso a la charla requiere completar un proceso de inscripción digital a través de Teleticket. El registro se habilita el viernes 26 de junio a las 3:00 p.m. y permanece activo hasta que se complete el aforo del teatro. La organización recomienda iniciar el trámite de inmediato para asegurar un lugar, dada la alta demanda que suelen tener este tipo de actividades.

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Paso a paso para conseguir entradas gratuitas

Accede a www.teleticket.com.pe Crea una cuenta personal con tus datos y valida tu correo electrónico mediante el enlace recibido. Confirma el registro a través del correo enviado por la plataforma. Busca el evento de Wendy Ramos utilizando el buscador y selecciona el banner correspondiente. Ingresa a la cola virtual, donde el sistema asigna turnos por orden de llegada. Elige la zona disponible y sigue la opción “reservar asiento”. Recuerda que la entrada no tiene costo. Al completar el proceso, la confirmación y los boletos aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta en Teleticket.

El evento representa una oportunidad para que mujeres de distintas generaciones se encuentren en un espacio de reflexión y crecimiento personal, guiadas por una de las figuras más reconocidas en el ámbito del bienestar emocional en el país.