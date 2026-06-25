Perú

Wendy Ramos presenta la charla gratuita “Amar lo que eres” para mujeres: fecha, lugar y cómo conseguir entradas sin costo

Con una trayectoria marcada por la creatividad y la empatía, Wendy Ramos sorprende nuevamente al proponer una iniciativa que invita a reflexionar sobre la autenticidad y el valor propio en la vida cotidiana

Guardar
Google icon
Una mujer sonríe y mira al frente, viste una chaqueta de mezclilla bordada, camiseta blanca, pantalón negro, gafas y collar rojo
Wendy Ramos, actriz y comediante, sonríe y gesticula mientras se prepara para su charla gratuita "Amar lo que eres", un evento dirigido a mujeres.

Wendy Ramos llevará a cabo una charla gratuita enfocada en el amor propio y el bienestar emocional, dirigida exclusivamente a mujeres, en el Gran Teatro Nacional de Lima. Bajo la producción de Studio Tres Perú, la propuesta busca crear un espacio participativo donde las asistentes puedan reflexionar sobre su autoestima y fortalecer su confianza personal.

La actividad, titulada “Amar lo que eres”, invita a las participantes a compartir una experiencia cercana, con dinámicas interactivas, relatos y herramientas prácticas surgidas de la vida profesional y personal de Ramos. El evento está pensado para generar una conversación honesta y cálida, abordando temas como la autovaloración, la gestión emocional y la importancia de identificar aquello que hace única a cada persona.

PUBLICIDAD

Durante la jornada, la comunicadora ofrecerá recursos y aprendizajes con el objetivo de que las asistentes puedan llevarse herramientas aplicables en su vida diaria.

Una mujer de cabello oscuro, gafas, chaqueta de pana marrón, blusa estampada, pantalones negros anchos y zapatos bicolores. Fondo gris claro
La actriz Wendy Ramos posa en un estudio con fondo claro, promocionando su charla gratuita "Amar lo que eres" dirigida a mujeres.

La convocatoria está orientada a mujeres interesadas en encontrar nuevas maneras de relacionarse con su historia personal y con su entorno, promoviendo la autocompasión y la autenticidad. La inscripción para este encuentro es sin costo y se gestiona exclusivamente en línea, hasta agotar la capacidad del recinto.

¿Cuándo y dónde será el evento?

La charla tendrá lugar el lunes 29 de junio de 2026, a las 6:00 p.m., en el Gran Teatro Nacional de Lima. Según la producción de Studio Tres Perú, la jornada está diseñada para reunir a mujeres de diferentes edades y contextos, en un entorno seguro y participativo. La organización destaca que el acceso dependerá de la disponibilidad de asientos.

PUBLICIDAD

El propósito de esta actividad es ofrecer un espacio de encuentro y diálogo, donde la vulnerabilidad y las historias personales sean el punto de partida para fortalecer la autoestima. Desde la organización se subraya que la participación no tiene costo, pero la inscripción resulta indispensable para acceder.

Cartel de la conferencia "Amar lo que eres" con Wendy Ramos. Detalla fecha, hora, lugar y logos de Studio Tres y Ministerio de Cultura
Una gráfica publicitaria anuncia la conferencia "Amar lo que eres" de Wendy Ramos para mujeres, a celebrarse el 29 de junio en el Gran Teatro Nacional de Perú con inscripciones gratuitas.

¿Cómo obtener las entradas en Teleticket?

El acceso a la charla requiere completar un proceso de inscripción digital a través de Teleticket. El registro se habilita el viernes 26 de junio a las 3:00 p.m. y permanece activo hasta que se complete el aforo del teatro. La organización recomienda iniciar el trámite de inmediato para asegurar un lugar, dada la alta demanda que suelen tener este tipo de actividades.

Paso a paso para conseguir entradas gratuitas

  1. Accede a www.teleticket.com.pe.
  2. Crea una cuenta personal con tus datos y valida tu correo electrónico mediante el enlace recibido.
  3. Confirma el registro a través del correo enviado por la plataforma.
  4. Busca el evento de Wendy Ramos utilizando el buscador y selecciona el banner correspondiente.
  5. Ingresa a la cola virtual, donde el sistema asigna turnos por orden de llegada.
  6. Elige la zona disponible y sigue la opción “reservar asiento”. Recuerda que la entrada no tiene costo.
  7. Al completar el proceso, la confirmación y los boletos aparecerán en la sección “Mis E-Tickets” de tu cuenta en Teleticket.

El evento representa una oportunidad para que mujeres de distintas generaciones se encuentren en un espacio de reflexión y crecimiento personal, guiadas por una de las figuras más reconocidas en el ámbito del bienestar emocional en el país.

Temas Relacionados

Wendy RamosCharlaperu-entretenimiento

Más Noticias

Sunat no reconocerá más de 478 mil facturas falsas que fueron emitidas a más de 60 mil clientes

Alerta. La Sunat detectó 110 empresas fantasmas habrían emitido 478 mil facturas, 24 mil notas de crédito y 331 notas de débito a más de 60 mil clientes

Sunat no reconocerá más de 478 mil facturas falsas que fueron emitidas a más de 60 mil clientes

Alerta por efectos del fenómeno El Niño en la pesca: advierten que el incremento de la temperatura del mar afecta a la actividad pesquera

Luis Icochea, exdirector del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), señaló que el calentamiento del mar está desplazando especies hacia mayores profundidades y afectando tanto la pesca como la alimentación de aves marinas.

Alerta por efectos del fenómeno El Niño en la pesca: advierten que el incremento de la temperatura del mar afecta a la actividad pesquera

Trabajadora acusa a su compañera de doparla para robar S/ 6.500 en una botica de San Juan de Lurigancho

La principal sospechosa ha sido identificada como Gisela Tatiana Quiroz Pastor, quien sería una técnica farmacéutica recién contratada

Trabajadora acusa a su compañera de doparla para robar S/ 6.500 en una botica de San Juan de Lurigancho

A qué hora juega Ecuador vs Alemania HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026

La ‘tri’ se juega su permanencia en el torneo frente al líder de su grupo, aunque también está condicionada al desenlace del Costa de Marfil vs Curazao. Entérate de los detalles del compromiso

A qué hora juega Ecuador vs Alemania HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026

Diego Rebagliati lanzó irónico comentario por la falta de fichajes en Sporting Cristal: “Parece que hubiera ganado el Torneo Apertura”

El comentarista deportivo opinó sobre las declaraciones de Roberto Mosquera sobre la posibilidad de reforzar al cuadro ‘celeste’ de cara al Torneo Clausura 2026

Diego Rebagliati lanzó irónico comentario por la falta de fichajes en Sporting Cristal: “Parece que hubiera ganado el Torneo Apertura”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

JNE entregó credenciales a senadores y representantes del Parlamento Andino

JNE entregó credenciales a senadores y representantes del Parlamento Andino

Estos son los argumentos por los que el JNE rechazó la apelaciones de Juntos por el Perú para anular 2.398 mesas

Rafael López Aliaga envía carta al Congreso indicando que no jurará como senador: “Mi voluntad se mantiene inalterable”

Rafael López Aliaga no acudió a entrega de credenciales del JNE y mantiene su decisión de no asumir como senador

Presidente del JNE justifica entrega de credencial de senador a Fernando Rospigliosi pese a condena por difamación

ENTRETENIMIENTO

Padre de Christian Cueva habría desalojado a hija mayor de Pamela López y cambiado las chapas de su casa: “Llegó con policías”

Padre de Christian Cueva habría desalojado a hija mayor de Pamela López y cambiado las chapas de su casa: “Llegó con policías”

Shirley Arica revela la traición de Gabriela Herrera cuando eran mejores amigas: “Llegó con mi ex, no priorizó nuestra amistad”

Korina Rivadeneira comparte desgarrador mensaje tras perder contacto con su familia por terremoto en Venezuela: “Les pido empatía”

Kevin Díaz y Leandro Cabello, integrantes venezolanos de Esto es Guerra, expresan su apoyo tras doble terremoto en su país

Suheyn Cipriani confirma su relación con exitoso empresario tras ruptura con Macarius: “Estamos juntos oficialmente”

DEPORTES

Diego Rebagliati lanzó irónico comentario por la falta de fichajes en Sporting Cristal: “Parece que hubiera ganado el Torneo Apertura”

Diego Rebagliati lanzó irónico comentario por la falta de fichajes en Sporting Cristal: “Parece que hubiera ganado el Torneo Apertura”

Japón vs Suecia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo F del Mundial 2026

Alianza Lima vs Deportivo Cali: fecha del amistoso con el regreso de Pedro Gallese a Matute

Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario: ¿Llevará la ‘9′?

Dónde ver Paraguay vs Australia HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo D del Mundial 2026