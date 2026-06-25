Ricardo Belmont expresa dudas sobre triunfo de Keiko Fujimori: “Esto empezó mal. Cuando la proclamen, daré mi opinión”

Ricardo Belmont manifestó dudas sobre la legitimidad del triunfo de Keiko Fujimori, señalando problemas logísticos y denuncias sobre el voto en el exterior

El excandidato presidencial de Obras, Ricardo Belmont, quien antes del balotaje se alió con el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, expresó este jueves dudas sobre la legitimidad del triunfo de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), cuando el escrutinio oficial alcanza el 99,877 %.

En diálogo con la prensa, Belmont manifestó escepticismo respecto al proceso electoral y afirmó que “empezó mal”, en referencia a las fallas logísticas de la primera vuelta y a las denuncias presentadas por la agrupación de Sánchez acerca del voto en el exterior.

“Esto empezó mal y ojalá termine bien, porque las cosas cuando empiezan mal, la tendencia es que terminen mal, pero ojalá por el Perú que termine bien todo”, señaló en declaraciones recogidas por RPP.

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Al ser consultado sobre si reconoce a Fujimori como ganadora, el político y ahora aspirante a la alcaldía de Lima respondió de manera breve: “Cuando la proclamen, daré mi opinión”, aunque agregó que “siempre he sido un demócrata”.

Belmont evitó reconocer a Fujimori como ganadora hasta que se oficialice la proclamación, pidiendo transparencia ante las dudas del proceso

“Lo que pasa es que hay un pensamiento de Descartes que dice: ante la duda, absente. Y cuando hay dudas, siempre hay que esclarecerlas, transparentar”, afirmó.

Según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene 9.208.624 votos, lo que representa el 49,879 % del total, mientras que Sánchez alcanza 9.164.171 respaldos. La diferencia entre ambos es de apenas 44.453 sufragios.

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En la recta final antes de la primera vuelta, Belmont se posicionó como uno de los candidatos con posibilidades de acceder al balotaje, tras experimentar un repunte en las encuestas.

El excandidato aparecía en el grupo de “otros” dentro de los sondeos, pero su nombre comenzó a ganar presencia en las últimas semanas junto al humorista Carlos Álvarez y el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

El excandidato anunció que enfrenta un cáncer irreversible y expresó su intención de postular nuevamente a la alcaldía de Lima

El crecimiento de su popularidad coincidió con su participación en los debates presidenciales, donde adoptó un tono conciliador que captó la atención del electorado joven, impulsado en redes sociales por su hija Kristen, de 18 años.

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A pocos días de la segunda vuelta, participó en una conferencia de prensa junto a Sánchez en la que también estuvieron presentes Alfonso López Chau (Ahora Nación), George Forsyth (Somos Perú), Mesías Guevara (Partido Morado) y Yhony Lescano (Cooperación Popular).

Recientemente, Belmont hizo público que enfrenta un diagnóstico de cáncer irreversible, aunque afirmó que “va a pelear como nunca” por el Perú, por lo que anunció su intención de postular, otra vez, a la comuna capitalina.

“Después de pasar por el CEN, por el Comité Ejecutivo Nacional, teníamos 17 alcaldías distritales y alcaldías en todo el Perú. Cuando dijeron ”¿quién va a ser el alcalde de Lima?“, lo he buscado durante un mes y decían: “Ricardo, si tú no vas, nosotros no vamos””, indicó.

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