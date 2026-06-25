Perú

Lima podría sufrir un terremoto “32 veces más” devastador que la catástrofe en Venezuela, afirma experto

“La comparación es bastante terrorífica”, dijo el doctor en Ciencias de la Tierra, Patricio Valderrama. La densidad poblacional de la capital y la antigüedad de las edificaciones aumentarían el impacto de un movimiento telúrico de gran magnitud

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Lima podría enfrentar un terremoto hasta 32 veces más fuerte que el registrado en Venezuela, según el doctor en Ciencias de la Tierra, Patricio Valderrama, quien aseguró que la magnitud esperada en la capital peruana sería de 8,8
Lima podría enfrentar un terremoto hasta 32 veces más fuerte que el registrado en Venezuela, según el doctor en Ciencias de la Tierra, Patricio Valderrama, quien aseguró que la magnitud esperada en la capital peruana sería de 8,8

Lima podría experimentar un terremoto hasta 32 veces más potente que los ocurridos este miércoles en Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que provocaron al menos 164 muertos y 971 heridos, además de 30 réplicas.

El doctor en Ciencias de la Tierra, Patricio Valderrama, explicó este jueves en diálogo con Canal N que la capital peruana no solo está expuesta a un sismo de mayor magnitud, sino que también presenta condiciones estructurales y demográficas que aumentarían el impacto, considerado ya catastrófico.

La comparación es bastante terrorífica. En Lima se espera un (terremoto de) 8.8. El mayor aquí ha sido, ha sido siete punto cinco. Eso quiere decir que un 8.8 es más o menos 32 más fuerte que uno de 7.5”, indicó el experto, al señalar que la densidad poblacional y la antigüedad de las edificaciones incrementan la vulnerabilidad.

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Por su parte, Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), sostuvo que la posibilidad de enfrentar eventos sísmicos complejos permanece latente en la región, y recordó que fenómenos similares han afectado a otros países del cinturón de fuego del Pacífico, como Japón y Venezuela, lo que revela un patrón de riesgo para Perú.

La vulnerabilidad de Lima se intensifica por su alta densidad poblacional, su infraestructura antigua y la cercanía probable del epicentro, factores que, de acuerdo con Valderrama, elevarían el impacto potencial del desastre
La vulnerabilidad de Lima se intensifica por su alta densidad poblacional, su infraestructura antigua y la cercanía probable del epicentro, factores que, de acuerdo con Valderrama, elevarían el impacto potencial del desastre

“Lima tiene una infraestructura mucho más antigua que Caracas y Puerto Cabello, que están lejos del epicentro. El epicentro en el Perú sería mucho más cercano”, expresó antes de remarcar que la sobrepoblación agrava el pronóstico.

“Creo que 13 millones de personas en un área tan pequeña que equivaldría solamente a la Zona Roja, no nos da un pronóstico muy positivo de lo que ocurriría”, añadió.

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Tavera mencionó, sin embargo, que la vulnerabilidad de la ciudad responde a diversos factores. “No es una definición sencilla. Es la suma de la calidad de los suelos, la calidad de las construcciones, la antigüedad de las viviendas y el uso del suelo”, explicó.

Precisó que en sectores como Lomo de Corvina (Villa El Salvador), considerada la zona más vulnerable de Lima frente a un sismo de gran magnitud, y parte de Ventanilla, el riesgo es mayor debido a la composición del terreno. Además, refirió que los barrios autoconstruidos y las viviendas ubicadas a lo largo de ríos y cerros presentan un peligro adicional, al igual que los distritos con alta densidad de población.

Lomo de Corvina - Villa El Salvador - Perú- 17 de junio
Asentamiento humano Lomo de Corvina, expuesto a deslizamientos y colapsos por su ubicación y tipo de suelo. Foto: Andina

“La aceleración del suelo ha sido muy intensa en el área de Caracas, ha llegado a valores de cuatrocientos centímetros por segundo al cuadrado. En el 2007, Lima se sacudió con valores de ciento cincuenta centímetros por segundo al cuadrado. Estamos hablando que más o menos tres veces el nivel de sacudimiento del suelo”, detalló.

El especialista subrayó que esta diferencia resulta clave para la resistencia de las estructuras, ya que “no han sido capaces de soportar ese sacudimiento y eso es lo que ha generado el daño”.

Equipos de rescate, autoridades y ciudadanos voluntarios en Venezuela redoblan los esfuerzos de búsqueda de sobrevivientes entre numerosas edificaciones colapsadas.

Después de una noche y madrugada marcadas por al menos 30 réplicas, la luz del día dejó en evidencia la dimensión de una emergencia que tiene como principal protagonista al estado costero de La Guaira, donde está ubicado el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país y que sirve a Caracas.

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