A qué hora juega Ecuador vs Alemania HOY en Perú: partido clave por fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026

A qué hora juegan Ecuador vs Alemania por Mundial 2026.

El Metlife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos) será el escenario de un partido decisivo entre Ecuador y Alemania hoy, jueves 25 de junio, correspondiente a la tercera fecha del grupo E del Mundial 2026. El desenlace de esta zona dependerá, en buena parte, de lo que suceda en este enfrentamiento, ya que ambos seleccionados mantienen opciones de clasificación y llegan con la urgencia de sumar para no depender de otros resultados.

El choque entre las dos escuadras concentra la atención por el contraste de estilos y la presión del contexto. El hecho de que el Curazao vs Costa de Marfil se dispute en simultáneo obliga a los ecuatorianos para conseguir los tres puntos y soñar con el pase a la siguiente ronda.

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¿A qué hora juega Ecuador vs Alemania por Mundial 2026?

El Ecuador vs Alemania por la tercera fecha del Grupo E del Mundial 2026 se jugará el jueves 25 de junio a las 15:00 en horario de Perú, el mismo de Ecuador y Colombia. En Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 16:00 horas.

Para Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, la transmisión está programada para las 17:00 horas. En México, el inicio será a las 14:00 horas, mientras que en España el cotejo arrancará a las 22:00 horas.

¿Cómo llegan Ecuador y Alemania?

Hasta la segunda fecha, Ecuador ha dejado mucho que desear. Y es que perdió en el debut por 1-0 ante Costa de Marfil y luego empató sin goles contra Curazao, resultado que hundió las esperanzas de un equipo cuyas opciones de clasificación se han visto reducidas.

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La hinchada de la ‘tri’ ha criticado duramente al técnico Sebastián Beccacece y también la falta de eficacia con Enner Valencia como principal protagonista. De Moisés Caicedo también esperan mucho más.

Mundial 2026 - Ecuador 0 - Curazao 0

Alemania, en tanto, ha cumplido con el libreto en sus dos primeros compromisos y se perfila como uno de los favoritos del grupo. Los ‘teutones’ se impusieron 7-1 a Curazao y 2-1 a Costa de Marfil, mostrando solidez y contundencia ofensiva con protagonistas como Jamal Musiala y Kai Havertz.

Sin embargo, la previa del duelo ante Ecuador está marcada por la baja por lesión de Nico Schlotterbeck, lo que obligará al DT Julian Nagelsmann a confiar en la experiencia de Antonio Rüdiger para sostener la zaga central.

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Deniz Undav lleva 3 goles con Alemania en el Mundial 2026 ingresando desde el banco de suplentes. - créditos: IMAGN IMAGES vía Reuters/Troy Taormina

Canal TV del Ecuador vs Alemania por Mundial 2026

El duelo entre Ecuador y Alemania se disputará en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. En Perú, la transmisión estará a cargo de DSports, su plataforma DGO y América TV en señal abierta (canales 4 y 704 en HD). Disney+ también ofrecerá la cobertura del partido.

En suelo ecuatoriano, el cotejo podrá seguirse a través de Teleamazonas y Disney+, mientras que en territorio ‘teutón’, la emisión estará disponible por ARD y Magenta TV.

De la misma manera, Infobae realizará una cobertura digital, con información previa, seguimiento minuto a minuto y detalles del desarrollo del encuentro.

Ecuador vs Alemania: posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, John Yeboah, Alan Minda, Gonzalo Plata y Enner Valencia DT: Sebastián Beccacece

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Alemania: Oliver Baumann, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rudiger, David Raum, Leon Goretzka, Felix Nmecha, Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz y Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Ecuador y Alemania se han visto las caras en dos ocasiones en toda la historia del fútbol internacional. Y el balance general resulta favorable para los germanos con sendos triunfos.

El último enfrentamiento se dio el 29 de mayo del 2013 en un amistoso internacional. El FAU Stadium de Florida, Estados Unidos, fue testigo de una contundente victoria por 4-2 de los alemanes con los dobletes de Lukas Podolski y Lars Bender.

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Ecuador cayó por 4-2 ante Alemania en amistoso en Estados Unidos el 2013. - créditos: Conmebol