Juntos por el Perú no inscribió la candidatura de Roberto Sánchez para regidor de San Borja

Peru's presidential candidate Roberto Sanchez addresses the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Juntos por el Perú no presentó su lista de candidatos para el distrito limeño de San Borja, distrito en el que se tenía previsto que el candidato presidencial Roberto Sánchez sea candidato a regidor.

Al oficializar sus precandidaturas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Juntos por el Perú presentó una única lista de precandidatos para San Borja con Sánchez con el número 5.

Tras las elecciones primarias, el partido de izquierda estaba habilitado a solicitar oficialmente la inscripción de la referida lista al Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2, que es el que tiene competencia para San Borja, La Victoria, San Luis, Miraflores y Surquillo. Sin embargo, no lo hizo.

PUBLICIDAD

Una tabla de la organización política Juntos por el Perú muestra los nombres de los candidatos a regidor para el distrito de San Borja, donde figura Roberto Helbert Sánchez Palomino.

De acuerdo con el reporte de inscripción de Listas y Fórmulas del JNE, Juntos por el Perú solo presentó 15 listas en Lima: una lista para la Municipalidad Metropolitana y 14 listas distritales.

Según las precandidaturas que presentó ante ONPE, el partido de Sánchez tenía previsto presentar 41 candidaturas en la capital: la Municipalidad Metropolitana y 40 distritales.

Los distritos limeños donde Juntos por el Perú ha solicitado la inscripción de sus listas son Ate, Breña, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, El Agustino, Los Olivos, Lurigancho, Puente Piedra, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo

PUBLICIDAD

Juntos por el Perú solo presentó 15 de 41 listas electorales en Lima

Infobae intentó comunicarse con el personero legal del partido, a fin de consultar los motivos por los que no se llegaron a presentar todas las listas esperadas. Sin embargo, al cierre de la presente nota, no obtuvimos respuesta.

Batalla perdida

San Borja es territorio perdido para Juntos por el Perú. Con el 100% de actas contabilizadas en dicho distrito, durante la segunda vuelta, Roberto Sánchez obtuvo el 19% de votos válidos (17.841 votos), mientras que Keiko Fujimori obtuvo el 80% (74.634 votos).

En la primera vuelta el resultado fue peor: solo 572 votos a favor del partido que dice ser de izquierda.

Keiko Fujimori superó ampliamente a Roberto Sánchez en San Borja

Además de San Borja, Juntos por el Perú no presentó candidaturas en Ancón, Barranco, Cieneguilla, Comas, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Lurín, Magdalena del Mar, Miraflores, Pachacámac, Pucusana, Pueblo Libre, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Isidro, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santiago de Surco y Surquillo.

PUBLICIDAD

Derrotado

El Pleno del JNE publicó las resoluciones que declaran infundadas las apelaciones de Juntos por el Perú, el partido de Roberto Sánchez, contra el rechazo de sus pedidos para anular 2.398 mesas de votación en Lima Metropolitana y en Estados Unidos.

El tribunal rechazó los recursos en primera instancia por incumplimiento en el pago de tasas, aunque los magistrados también desmontaron uno a uno los argumentos de fondo. Para las 1.751 mesas de Lima, el JNE descartó la supuesta “clonación de resultados”: explicó que la coincidencia de votos en distintas mesas de un mismo local es estadísticamente esperable, dado que la proporción estimada en la capital es de 65% para Fuerza Popular frente a 35% para Juntos por el Perú. El análisis en Excel presentado por el partido, señaló el tribunal, reflejaba una estadística posible, no una anomalía.

PUBLICIDAD

Para las 647 mesas en Estados Unidos, el JNE rechazó el argumento de que una resolución de la ONPE que flexibilizó el transporte del material electoral vulneró la intangibilidad normativa. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que todo el material retornó bajo valija diplomática.

En ambos casos, el tribunal subrayó que sostener un fraude de esa magnitud implicaría la participación de miles de funcionarios, miembros de mesa, observadores nacionales e internacionales y efectivos de seguridad, todo ello sin un solo medio probatorio.