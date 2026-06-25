Puno registra hasta -20.8 °C en plena temporada de heladas: Mazo Cruz marcó la temperatura más baja del año y preocupa el frío extremo

Mazo Cruz registró la temperatura más baja de la región con -20.8 °C durante la madrugada del 25 de junio. Senamhi

Las heladas intensas continúan marcando las condiciones climáticas en la región Puno, donde las temperaturas mínimas registradas durante la madrugada del 25 de junio alcanzaron niveles extremos en varias localidades del altiplano. Los reportes oficiales del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) muestran un escenario de frío persistente que afecta tanto a centros poblados como a ecosistemas ubicados en las zonas más elevadas del sur del país.

El descenso térmico se refleja no solo en los registros meteorológicos, sino también en cambios visibles del entorno natural. En distintos sectores de la región, las bajas temperaturas modificaron temporalmente el paisaje, situación que mantiene la atención de autoridades y habitantes ante la continuidad de las heladas previstas para los próximos días.

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Según informó el Senamhi, las condiciones atmosféricas registradas durante esta etapa corresponden a la temporada habitual de invierno en el altiplano peruano. Sin embargo, los valores observados durante las últimas jornadas figuran entre los más bajos del año, lo que incrementa la necesidad de vigilancia meteorológica y de medidas preventivas en las comunidades expuestas.

Mazo Cruz registró la temperatura más baja de la jornada

De acuerdo con datos de la Dirección Zonal 13 Puno del Senamhi, la estación meteorológica de Mazo Cruz reportó una temperatura mínima de -20.8 °C durante la madrugada del 25 de junio. Este valor representó el registro más bajo de la región en esa fecha.

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Otras localidades también presentaron temperaturas extremadamente bajas. Pizacoma alcanzó -17.6 °C, mientras que Capazo registró -17.0 °C. En Chuquibambilla y Pampahuta los termómetros descendieron hasta -14.6 °C. Por su parte, Santa Rosa, Ayaviri y Desaguadero reportaron -13.2 °C, mientras que Juliaca alcanzó -13.1 °C.

El organismo meteorológico también informó niveles muy bajos de humedad relativa en el altiplano puneño. Los registros oscilaron entre 3 % y 17 %, una condición que acompañó el predominio de aire seco durante las jornadas de frío intenso.

Las zonas altas de Puno registran temperaturas de hasta -15 °C, afectando a familias en comunidades altoandinas como Ancaca, donde el agua se congela, el ganado está en riesgo y se reportan problemas de salud en niños y adultos mayores, en medio de una temporada de heladas intensas que, según el SENAMHI, continuará en los próximos días. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

El congelamiento del río Laraqueri evidencia la magnitud de las heladas

Uno de los efectos más visibles de las bajas temperaturas se observó en el distrito de Pichacani, donde amplios sectores del río Laraqueri quedaron cubiertos por una capa de hielo.

La formación de hielo superficial afectó extensos tramos del cauce, ubicado a cerca de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El fenómeno transformó temporalmente la apariencia habitual del río, cuya superficie presentó áreas inmovilizadas por el congelamiento.

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Según información del Senamhi, en esta zona las temperaturas descendieron hasta aproximadamente -15 °C. La entidad advirtió que las condiciones de frío intenso persistirán durante varios días, con valores que podrían mantenerse en rangos similares hasta el 27 de junio.

Senamhi prevé heladas fuertes durante los próximos días

Senamhi reportó mínimas de -15 °C y advirtió que el frío persistirá hasta el 27 de junio, con valores cercanos a -20 °C en zonas más altas. Facebook

El jefe zonal del Senamhi en Puno, Sixto Flores Sancho, explicó que los registros observados se encuentran dentro de los patrones climáticos característicos de la temporada invernal, aunque con una intensidad relevante.

“Hemos tenido heladas de intensidad moderada a fuerte dentro del promedio histórico típico de temporada. Son las temperaturas más bajas registradas en este 2026”, señaló el especialista.

Flores Sancho también indicó que el pronóstico mantiene condiciones favorables para la continuidad de las heladas en gran parte de la región.

“Estos tres días se pronostican heladas de magnitud mayormente fuerte, con temperaturas un poco más intensas respecto a lo habitual”, precisó.

Las proyecciones meteorológicas apuntan a noches y madrugadas con valores por debajo de cero en numerosas localidades altoandinas, especialmente en sectores expuestos a una mayor pérdida de calor durante la noche.

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Mientras las bajas temperaturas dominan el escenario climático regional, el Senamhi mantiene el monitoreo de los principales cuerpos de agua de la cuenca del Titicaca.

La institución informó que los ríos de la zona permanecen dentro de sus rangos normales y alejados de los umbrales de desborde. El seguimiento incluye a los ríos Ramis, Coata, Huancané, Ilave, Suches e Inambari, además del lago Titicaca.

El control constante de estos sistemas permite generar información actualizada para autoridades y población, especialmente durante periodos de variabilidad climática.

Recomendaciones para las poblaciones expuestas al frío extremo

Ante la continuidad de las heladas, el Senamhi recomendó reforzar las medidas de protección en las zonas altoandinas. La entidad pidió especial atención para niños, adultos mayores y ganado, sectores que enfrentan mayores riesgos frente a temperaturas extremas.

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Asimismo, exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos meteorológicos y los canales oficiales de la institución. Estas actualizaciones permiten conocer la evolución de las condiciones atmosféricas y adoptar medidas preventivas frente a nuevos episodios de frío intenso en la región Puno.