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Aeropuerto Jorge Chávez y más de 20 nominaciones ponen a Perú en carrera por los World Travel Awards 2026: conoce cómo votar

Perú participa en más de 20 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, con candidaturas que destacan su gastronomía, cultura, naturaleza y oferta turística. El plazo para votar vence el 28 de agosto

Collage de tres imágenes: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ciudadela de Machu Picchu y playa con sombrillas y bañistas en Máncora
Perú presenta sus principales atractivos turísticos, incluyendo el Aeropuerto Jorge Chávez, Machu Picchu y la playa de Máncora, como candidatos a los World Travel Awards 2026. (Composición: Infobae Perú)
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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez busca conquistar uno de los principales reconocimientos de la industria turística. El terminal aéreo peruano compite por el título de “Mejor Aeropuerto de Sudamérica 2026” en los World Travel Awards, conocidos como los “Óscar del Turismo”. Las votaciones continúan abiertas y el público puede apoyar esta candidatura desde la plataforma oficial de los premios.

La nominación del Jorge Chávez forma parte de una participación más amplia de Perú en los World Travel Awards Sudamérica 2026. El país figura en al menos 21 categorías, con candidaturas que abarcan destinos culturales y gastronómicos, naturaleza, turismo sostenible, aventura, eventos y viajes de negocios. Entre ellas aparecen Machu Picchu, Lima, Cusco, Máncora y Promperú.

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El plazo para votar vence el 28 de agosto de 2026. Para participar, los usuarios deben registrarse en la página oficial de los premios, verificar su correo electrónico y seleccionar la categoría que desean apoyar. El procedimiento permite votar por el Aeropuerto Jorge Chávez y también por las demás candidaturas peruanas.

Foto: Paula Elizalde

Aeropuerto Jorge Chávez busca ser el reconocido como el mejor aeropuerto de Sudamérica

El Aeropuerto Jorge Chávez participa en la categoría “Leading Airport”, correspondiente a los principales terminales aeroportuarios de Sudamérica. La candidatura llega poco más de un año después de la inauguración del nuevo terminal, que busca consolidar al aeropuerto peruano como un referente regional.

La nueva infraestructura constituye uno de los principales atributos de la candidatura. A ello se suman la puntualidad operacional, una oferta gastronómica que incorpora elementos de la cocina peruana y espacios que buscan mostrar parte de la identidad cultural del país a los pasajeros nacionales e internacionales.

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La nominación también pone en vitrina el papel del Jorge Chávez como principal puerta de ingreso aéreo al Perú. El resultado dependerá de la votación abierta al público, por lo que quienes quieran respaldar al terminal peruano pueden hacerlo hasta el 28 de agosto.

Una familia con padre, madre y dos hijos junto a varias maletas, cajas y bolsas en un aeropuerto, observando un cartel que dice "¡Bienvenidos a Perú!".
Una familia peruana llega al aeropuerto internacional Jorge Chávez con sus maletas y cajas, mientras observa el cartel de bienvenida al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las categorías en las que Perú compite en los World Travel Awards 2026

La participación peruana reúne destinos, atractivos turísticos y propuestas vinculadas con diferentes segmentos del sector. Machu Picchu, por ejemplo, busca defender su reconocimiento como Principal Atracción Turística de Sudamérica, mientras el país aparece en categorías relacionadas con cultura, gastronomía, naturaleza y sostenibilidad.

La lista se completa con categorías de turismo especializado y destinos urbanos:

  • Principal Atracción Turística de Sudamérica: Machu Picchu.
  • Mejor Destino Cultural de Sudamérica: Perú.
  • Mejor Destino Culinario de Sudamérica: Perú.
  • Mejor Destino Verde de Sudamérica: Perú.
  • Mejor Destino de Sudamérica: Perú.
  • Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica: Perú.
  • Mejor Destino Natural de Sudamérica: Perú.
  • Mayor Impulsor del Turismo Sostenible de Sudamérica: Perú.
  • Mejor Destino de Cruceros de Sudamérica: Perú.
  • Mejor Destino de Avistamiento de Ballenas de Sudamérica: Perú.
  • Mejor Destino de Turismo Deportivo de Sudamérica: Perú.
  • Mejor Destino de Turismo Juvenil de Sudamérica: Perú.
  • Destino más Romántico de Sudamérica: Lima.
  • Mejor Destino para Viajes de Negocios de Sudamérica: Lima.
  • Mejor Destino de Escapada Urbana de Sudamérica: Lima.
  • Mejor Destino Urbano de Sudamérica: Lima.
  • Mejor Destino Urbano Cultural de Sudamérica: Lima y Cusco.
  • Mejor Destino de Festivales y Eventos de Sudamérica: Lima.
  • Mejor Destino para Reuniones y Conferencias de Sudamérica: Lima.
  • Mejor Destino de Playa de Sudamérica: Máncora.
  • Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica: Promperú.
Vista general de la ciudadela prehispánica de Machu Picchu (Perú), que una expedición dirigida por Hiram Bingham documentó, fotografió y dio a conocer al mundo hace 115 años. EFE/ Paula Bayarte/Archivo
Vista general de la ciudadela prehispánica de Machu Picchu (Perú), que una expedición dirigida por Hiram Bingham documentó, fotografió y dio a conocer al mundo hace 115 años. EFE/ Paula Bayarte/Archivo

¿Hasta cuándo y cómo votar por Perú en los World Travel Awards?

Las votaciones de los World Travel Awards Sudamérica 2026 permanecen abiertas hasta el viernes 28 de agosto. El público puede participar mediante la plataforma oficial de los premios. Para hacerlo, primero debe crear una cuenta y confirmar su correo electrónico.

Para votar por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sigue estos pasos:

  1. Ingresa a la página oficial de votación https://www.worldtravelawards.com/
  2. Regístrate en la plataforma y verifica tu correo electrónico.
  3. Selecciona la región “South America”.
  4. Busca la categoría “Leading Airport”.
  5. Selecciona “Jorge Chavez International Airport”.
  6. Emite tu voto por el Aeropuerto Jorge Chávez.
Afiche promocional de Perú con Machu Picchu, una cascada, un plato de ceviche, una plaza con edificios coloniales y textos sobre los World Travel Awards
El afiche del Gobierno de Perú invita a votar por el país, nominado en 21 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, y muestra imágenes de Machu Picchu, Lima, ceviche y una cascada. (Foto: Mincetur)

El mismo procedimiento permite respaldar las demás candidaturas peruanas. Dentro de la plataforma, los usuarios pueden buscar categorías como Mejor Destino de Sudamérica, Mejor Destino Cultural, Mejor Destino Culinario y Mejor Destino Natural, entre otras.

También figuran Machu Picchu, Lima, Cusco, Máncora y Promperú, cada uno en las categorías correspondientes. La fecha límite para participar en esta edición de los World Travel Awards Sudamérica 2026 es el 28 de agosto.

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