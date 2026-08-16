A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca HOY: partido por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Universitario visita a FC Cajamarca por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

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Universitario de Deportes afrontará hoy, domingo 16 de agosto, un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026. El conjunto ‘crema’ visitará a FC Cajamarca por la quinta jornada del campeonato con la necesidad de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Para ello, deberá superar las exigentes condiciones de jugar en la altura y a un rival que llega motivado.

Los dirigidos por Héctor Cúper buscarán recuperar el paso victorioso luego de dejar puntos en su último compromiso de local frente a Sporting Cristal, mientras que el conjunto cajamarquino intentará aprovechar su localía para dar el golpe ante uno de los principales candidatos del torneo.

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A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026

De acuerdo con la programación oficial de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, el duelo entre FC Cajamarca y Universitario se disputará desde las 15:30 horas de Perú. El encuentro tendrá como escenario el estadio Héroes de San Ramón, donde el conjunto cajamarquino ejercerá su localía.

Horario del partido de Universitario vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa U

Dónde ver Universitario vs FC Cajamarca por Torneo Clausura 2026

La transmisión del encuentro entre Universitario y FC Cajamarca estará a cargo de L1 MAX, señal que cuenta con los derechos para emitir los partidos de la Liga 1. El duelo también podrá seguirse vía L1 Play, la plataforma de streaming del canal, mediante una suscripción y desde dispositivos como celulares, tablets, computadoras u otros equipos compatibles.

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Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso a través de su página web. Los lectores podrán seguir el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles, el resultado y todos los detalles que deje el partido correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Universitario vs FC Cajamarca posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Adrián Quiroz, César Inga; Alex Valera y Gianluca Lapadula.

FC Cajamarca: Samuel Aspajo; Renato Suárez, Alejandro Posito, Yordi Vílchez, Sebastián Enciso; Jefferson Orejuela, Carlos Correa; Brandos Palacios, José Arrasco, Carlos Meza; Michel Rasmussen.

¿Cómo llegan Universitario y FC Cajamarca?

Universitario afrontará el partido con 7 puntos en el Torneo Clausura 2026, luego de empatar 1-1 ante Sporting Cristal en la fecha anterior. El conjunto dirigido por Héctor Cúper necesita volver a ganar para mantenerse cerca de los primeros lugares y no dejar escapar más unidades en esta etapa trascendental del campeonato.

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Los ‘cremas’ tendrán además el desafío de jugar en Cajamarca, donde deberán adaptarse a las condiciones del escenario y enfrentar a un rival que llega motivado tras conseguir un resultado importante en su última presentación. La ‘U’ buscará imponer condiciones desde el inicio y quedarse con una victoria que le permita seguir en la pelea por el segundo torneo corto del año.

'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

Por su parte, FC Cajamarca suma 4 puntos después de las primeras cuatro jornadas del Clausura y llega con el ánimo renovado tras imponerse 4-2 a Melgar en Arequipa. El conjunto dirigido por Celso Ayala intentará trasladar esa confianza a su estadio y conseguir un nuevo resultado positivo ante uno de los principales equipos del fútbol peruano.

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Sin embargo, su rendimiento como local ha sido uno de los puntos débiles de la temporada. El cuadro cajamarquino registra tres victorias, cuatro empates y tres derrotas en casa, números que lo ubican entre los peores anfitriones del torneo. Universitario buscará aprovechar ese antecedente para hacerse fuerte en este escenario y regresar con tres puntos que le permitan mantenerse cerca de los primeros lugares.