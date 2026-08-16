Perú
Agregar Infobae enGoogle

Cantante Soraya Nieto pide identificar al agresor tras violento ataque con una botella de vidrio en Ayacucho

La intérprete relató cómo vivió el incidente que puso en riesgo su visión, mientras las autoridades buscan al responsable de la agresión sufrida en pleno escenario

La cantante folclórica Soraya Nieto fue víctima de una brutal agresión durante un concierto en Ayacucho. Un desconocido le arrojó una botella en pleno rostro, causándole heridas. | Video: Panamericana
Guardar

La cantante folclórica Soraya Nieto Mendoza fue víctima de una agresión con una botella de vidrio en el rostro durante una presentación pública en Huamanga, Ayacucho, el 8 de agosto. El incidente ocurrió mientras la artista participaba en una fiesta patronal, donde actuaban dos agrupaciones musicales en escenarios contiguos.

El agresor lanzó una botella de vidrio desde el público, provocando lesiones en el rostro de la intérprete.

En declaraciones a Panamericana Noticias, Soraya Nieto relató que el ataque sucedió cuando se presentaba ante los asistentes a la festividad local.

Ministerio de la Mujer solicita protección para Soraya Nieto tras violento ataque en Chumbes
Ministerio de la Mujer solicita protección para Soraya Nieto tras violento ataque en Chumbes | Foto: Soraya Nieto (Facebook)

“Entré en shock porque la botella reventó en toda en mi cara. Al reventar, parte de ello chocó con el marco de mis lentes. Gracias a mis lentes que, prácticamente, no perdí la vista. Veo mi mano, me toco la frente. Tenía un chichón enorme. Empiezo a gritar y digo: ‘Mi cara, ¿qué me hicieron?’. Y veo mi mano que estaba llena de sangre”, narró la artista.

PUBLICIDAD

Tras recibir atención médica, la cantante regresó al lugar de los hechos acompañada de la Policía Nacional para tratar de identificar al responsable. Sin embargo, el presunto agresor huyó del sitio y, hasta el momento, no se cuenta con información sobre su paradero.

MIMP pide garantías de protección

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado solicitando medidas de protección para Soraya Nieto, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo para la integridad de la artista.

De acuerdo con Soraya Nieto, recibió atención psicológica y continuará bajo tratamiento profesional. La cantante expresó que la experiencia le genera temor ante la posibilidad de regresar al escenario, ya que persiste el miedo a sufrir una nueva agresión.

PUBLICIDAD

Cantante Soraya Nieto con vestimenta tradicional y sombrero; Soraya Nieto en escenario con micrófono; dos círculos muestran un impacto de líquido y fragmentos
La cantante folclórica Soraya Nieto fue atacada con una botella de vidrio durante un concierto en Chumbes, Ocros, provincia de Huamanga, en Ayacucho.

La artista pidió a las autoridades que intensifiquen la búsqueda del responsable identificado como Agustín Vidal Prado, de quien se desconoce su paradero.

“Espero que actúen y logren ubicar al presunto agresor, porque hasta el momento no se tiene información”, expresó Nieto.

Video muestra el preciso momento

Durante la presentación de Soraya Nieto en Chumbes, el video muestra cómo la cantante interpretaba su repertorio en el escenario principal de la festividad patronal cuando, desde el sector del segundo escenario, un hombre lanzó una botella de vidrio llena de cerveza.

El objeto impactó directamente en el rostro de la artista, quien de inmediato bajó la mirada y mostró signos de dolor. Ningún miembro de su agrupación se acercó a auxiliarla en los primeros instantes.

Mientras la cantante sufría cortes y moretones, los músicos y el público permanecieron inmóviles, sin interrumpir la música ni socorrer a Nieto.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) ofrece atención inmediata ante situaciones de emergencia y hechos delictivos, como agresiones físicas o alteraciones del orden público. Ante cualquier ataque o situación de riesgo, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 105.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias relacionadas con incendios, rescates y situaciones que requieren intervención especializada. Ante incendios, accidentes graves o rescates de personas atrapadas, los ciudadanos pueden comunicarse al número 116 para recibir ayuda rápida.
  • El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) atiende emergencias de salud las 24 horas del día. Marcando el número 106.

Temas Relacionados

peru-noticiasAyacuchoMinisterio de la MujerPolicía Nacional del PerúSoraya Nieto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mundial de comidas de Ibai: ¿Cómo elegir el plato que representará al Perú?

El streamer español convoca a la comunidad digital a nominar y seleccionar el plato principal peruano, abriendo la competencia culinaria internacional donde el voto del público será decisivo

Mundial de comidas de Ibai: ¿Cómo elegir el plato que representará al Perú?

Transportistas dieron ultimátum de 48 horas al Gobierno por alza de combustibles: “Ocho regiones están a punto de tomar la decisión”

Weider del Águila, representante de transportistas, afirmó que las protestas en Ucayali podrían expandirse a otras regiones. Indicó que en la amazonía la mayoría de transportistas son informales y no podrían acceder al beneficio anunciado por el Ejecutivo

Transportistas dieron ultimátum de 48 horas al Gobierno por alza de combustibles: “Ocho regiones están a punto de tomar la decisión”

Lima registra dos sismos en menos de cuatro horas hoy 16 de agosto: estas son las recomendaciones del Indeci

El Instituto Geofísico del Perú ubicó los epicentros en el mar frente a la costa de Cañete y confirmó que los eventos ocurrieron a la 1:51 y 4:42, con percepción leve en la población

Lima registra dos sismos en menos de cuatro horas hoy 16 de agosto: estas son las recomendaciones del Indeci

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’, que vienen recuperando automatismos con Roberto Mosquera en la zona técnica, reciben en casa a un ‘rojo matador’ en alza. Sigue las incidencias del compromiso

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: dos sismos en Lima la madrugada de este domingo, según reporte del IGP del 16 de agosto de 2026

Dos sismos de baja magnitud se registraron la madrugada de este domingo en las cercanías de Chilca, Cañete, Lima, sin dejar daños reportados, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Temblor hoy en Perú EN VIVO: dos sismos en Lima la madrugada de este domingo, según reporte del IGP del 16 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE rechaza tacha contra Daniel Urresti y sigue en carrera por la alcaldía de Lima

JEE rechaza tacha contra Daniel Urresti y sigue en carrera por la alcaldía de Lima

JNE confirma que Guillermo Bocangel, ‘Avenger’ de Kenji Fujimori, queda fuera de carrera por el GORE Huánuco

Ruth Luque rechaza trasladar el LUM al Ministerio de Justicia y acusa al fujimorismo de querer reorientar el espacio

PJ rechaza demanda de Pedro Castillo para salir en libertad: Opinión de la ONU no es vinculante

Gobierno nombra a Elizabeth Zea viceministra de Interculturalidad en medio de controversia

ENTRETENIMIENTO

Brando Gallesi asegura que sus excompañeros del medio intentaron desaparecerlo con brujería: “Sigo vivo, es un milagro divino”

Brando Gallesi asegura que sus excompañeros del medio intentaron desaparecerlo con brujería: “Sigo vivo, es un milagro divino”

Brunella Torpoco presentará nueva colaboración en la Serenata al Chimpum Callao: “Estoy muy emocionada de volver a mi barrio”

Ana Paula Consorte toma distancia de Paolo Guerrero: Su reacción tras polémico reposteo de Alondra García Miró

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

ATV lanza promoción de Combate anunciando nueva generación y genera expectativa en los fans

DEPORTES

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca HOY: partido por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo: duelo en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por los ‘playoffs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026