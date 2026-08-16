Cantante Soraya Nieto pide identificar al agresor tras violento ataque con una botella de vidrio en Ayacucho

La cantante folclórica Soraya Nieto fue víctima de una brutal agresión durante un concierto en Ayacucho. Un desconocido le arrojó una botella en pleno rostro, causándole heridas. | Video: Panamericana

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La cantante folclórica Soraya Nieto Mendoza fue víctima de una agresión con una botella de vidrio en el rostro durante una presentación pública en Huamanga, Ayacucho, el 8 de agosto. El incidente ocurrió mientras la artista participaba en una fiesta patronal, donde actuaban dos agrupaciones musicales en escenarios contiguos.

El agresor lanzó una botella de vidrio desde el público, provocando lesiones en el rostro de la intérprete.

En declaraciones a Panamericana Noticias, Soraya Nieto relató que el ataque sucedió cuando se presentaba ante los asistentes a la festividad local.

Ministerio de la Mujer solicita protección para Soraya Nieto tras violento ataque en Chumbes | Foto: Soraya Nieto (Facebook)

“Entré en shock porque la botella reventó en toda en mi cara. Al reventar, parte de ello chocó con el marco de mis lentes. Gracias a mis lentes que, prácticamente, no perdí la vista. Veo mi mano, me toco la frente. Tenía un chichón enorme. Empiezo a gritar y digo: ‘Mi cara, ¿qué me hicieron?’. Y veo mi mano que estaba llena de sangre”, narró la artista.

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Tras recibir atención médica, la cantante regresó al lugar de los hechos acompañada de la Policía Nacional para tratar de identificar al responsable. Sin embargo, el presunto agresor huyó del sitio y, hasta el momento, no se cuenta con información sobre su paradero.

MIMP pide garantías de protección

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado solicitando medidas de protección para Soraya Nieto, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo para la integridad de la artista.

De acuerdo con Soraya Nieto, recibió atención psicológica y continuará bajo tratamiento profesional. La cantante expresó que la experiencia le genera temor ante la posibilidad de regresar al escenario, ya que persiste el miedo a sufrir una nueva agresión.

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La cantante folclórica Soraya Nieto fue atacada con una botella de vidrio durante un concierto en Chumbes, Ocros, provincia de Huamanga, en Ayacucho.

La artista pidió a las autoridades que intensifiquen la búsqueda del responsable identificado como Agustín Vidal Prado, de quien se desconoce su paradero.

“Espero que actúen y logren ubicar al presunto agresor, porque hasta el momento no se tiene información”, expresó Nieto.

Video muestra el preciso momento

Durante la presentación de Soraya Nieto en Chumbes, el video muestra cómo la cantante interpretaba su repertorio en el escenario principal de la festividad patronal cuando, desde el sector del segundo escenario, un hombre lanzó una botella de vidrio llena de cerveza.

El objeto impactó directamente en el rostro de la artista, quien de inmediato bajó la mirada y mostró signos de dolor. Ningún miembro de su agrupación se acercó a auxiliarla en los primeros instantes.

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Mientras la cantante sufría cortes y moretones, los músicos y el público permanecieron inmóviles, sin interrumpir la música ni socorrer a Nieto.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú ( PNP ) ofrece atención inmediata ante situaciones de emergencia y hechos delictivos, como agresiones físicas o alteraciones del orden público. Ante cualquier ataque o situación de riesgo, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 105.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde a emergencias relacionadas con incendios, rescates y situaciones que requieren intervención especializada. Ante incendios, accidentes graves o rescates de personas atrapadas, los ciudadanos pueden comunicarse al número 116 para recibir ayuda rápida.

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) atiende emergencias de salud las 24 horas del día. Marcando el número 106.