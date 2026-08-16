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A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo: duelo en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘cerveceros’ recibirán al ‘rojo matador’ en casa con el objetivo de reencontrarse con el triunfo tras el empate con Universitario. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026.
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Sporting Cristal afronta la quinta jornada del Torneo Clausura 2026 con la consigna de sumar una victoria que lo mantenga en la pelea por los primeros puestos. Hoy, domingo 16 de agosto, el conjunto ‘cervecero’ visitará a Sport Huancayo tras obtener un empate valioso frente a Universitario de Deportes en el estadio Monumental, resultado que le permitió sostenerse cerca de la cima de la tabla.

El equipo de Roberto Mosquera ocupa actualmente el quinto lugar con 7 puntos, una diferencia de dos unidades respecto al líder, Deportivo Garcilaso. Esta proximidad en la clasificación mantiene encendida la expectativa de los hinchas, que esperan una reacción inmediata para no perderle pisada a los equipos punteros.

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A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

El duelo entre Sporting Cristal y Sport Huancayo tendrá lugar hoy, domingo 16 de agosto, en el estadio Alberto Gallardo, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro ha sido programado para las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, permitiendo que los aficionados disfruten del partido en la mañana.

Para quienes sigan el enfrentamiento desde Chile, Venezuela y Bolivia, el inicio será a las 12:00 horas. En tanto, en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el pitazo inicial está previsto para las 13:00 horas. Esta distribución horaria facilita que los hinchas de ambos equipos y del fútbol peruano puedan ver el partido en directo, independientemente del país donde se encuentren.

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Sporting Cristal se enfrentará con Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal se enfrentará con Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

La cobertura del partido entre Sporting Cristal y Sport Huancayo estará garantizada para todos los seguidores gracias a varias opciones de transmisión. L1 MAX será el canal encargado de emitir el encuentro en todo el territorio nacional, accesible a través de cualquier servicio de televisión que incluya esta señal en su programación habitual.

Para quienes prefieren ver el partido en formato digital, la alternativa será L1 Play, la plataforma de streaming de la Liga 1. Este servicio, que requiere suscripción, permite acceder al duelo desde dispositivos móviles, tabletas u ordenadores, brindando flexibilidad y acceso desde cualquier lugar con conexión a internet.

Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral en su sitio web. Los usuarios podrán consultar la previa del partido, el minuto a minuto, todas las incidencias relevantes, los goles y un resumen completo al finalizar el encuentro. Así, tanto quienes opten por la televisión tradicional como quienes busquen información online tendrán a su disposición distintas vías para seguir cada detalle del compromiso entre Sporting Cristal y Sport Huancayo.

Los 'cerveceros' recibirán al 'rojo matador' por la fecha 5 de la competición. (L1 Max)

Así llegan Sporting Cristal y Sport Huancayo al duelo

Sporting Cristal se mantiene en la lucha por el primer lugar del Torneo Clausura 2026, con el objetivo de superar en la tabla a Alianza Lima y Deportivo Garcilaso. Para acercarse a la cima, el equipo debe sumar un triunfo en casa frente a Sport Huancayo y aguardar los resultados de sus rivales directos.

El conjunto ‘cervecero’ llega motivado tras igualar 1-1 con Universitario en el Estadio Monumental, un escenario tradicionalmente difícil. El gol para Sporting Cristal fue obra de Yoshimar Yotún, quien anotó desde el punto penal. Este empate fue valorado positivamente por el plantel, considerando la dificultad de jugar como visitante.

Por su parte, Sport Huancayo también viene de un empate 1-1, en su caso frente a Chankas en el estadio IPD de Huancayo. El tanto para el cuadro local lo marcó Ronal Huaccha, manteniendo a su equipo en la pelea por sumar y mejorar posiciones en la tabla.

'Cremas' y 'celestes' igualaron 1-1 en el Estadio Monumental por la jornada 4 del Clausura - Crédito: L1MAX.

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