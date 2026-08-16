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Gino Vegas explica por qué Perú viajó sin psicólogo al Mundial Sub 17: “Nos movemos de acuerdo a lo que el bolsillo nos permite”

La selección peruana Sub 17 afrontó la competencia internacional con una delegación reducida y sin psicólogo, nutricionista ni médico

Gino Vegas explica por qué Perú viajó sin psicólogo al Mundial Sub 17: “Nos movemos de acuerdo a lo que el bolsillo nos permite”.
Gino Vegas explica por qué Perú viajó sin psicólogo al Mundial Sub 17: “Nos movemos de acuerdo a lo que el bolsillo nos permite”.
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La selección peruana sub 17 afrontó el Mundial de la categoría en Chile con una delegación reducida y sin algunos profesionales que habitualmente forman parte del equipo nacional. El presidente de la Federación Peruana de Voleibol (FPV), Gino Vegas, explicó que la decisión de viajar sin psicólogo, nutricionista y médico estuvo relacionada principalmente con los costos adicionales que debía asumir la delegación.

En declaraciones a ‘La Cátedra Deportes’, Vegas señaló que la organización del campeonato cubre los gastos de una delegación de hasta 20 personas, mientras que cualquier integrante adicional debe ser financiado por la federación visitante.

“Lo que pasa es que el organizador, de acuerdo a las normas de la Federación Internacional, cubre hasta 20 personas. Entonces, cualquier persona extra lo asume la delegación que viene. Pero ya te cuesta el alojamiento, la alimentación... y los costos que nos habían pasado eran bastante altos”, explicó.

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El dirigente reconoció que otras selecciones llegaron a Chile con cuerpos técnicos mucho más numerosos, pero sostuvo que las condiciones económicas de cada país son diferentes.

“Hay países como Italia, Estados Unidos, que vienen 10 o 12 personas de cuerpo técnico. Pues la realidad económica de ellos es otra y lo pueden hacer. Vamos a ver, primero hay que ir mejorando poco a poco y ahí vamos viendo, pero por ahora nos movemos de acuerdo a lo que el bolsillo nos permite”, manifestó.

El presidente de la FPV respondió sobre algunas ausencias importantes dentro del staff de la delegación peruana en Chile. (Video: La Cátedra Deportes)

Perú viajó con un staff reducido

Vegas confirmó que la delegación peruana decidió prescindir de tres profesionales que habitualmente cumplen funciones importantes dentro de una selección: psicólogo, nutricionista y médico. De acuerdo con el presidente de la FPV, el plantel nacional contó únicamente con cinco integrantes dentro de su cuerpo técnico durante el Mundial Sub 17.

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“Por eso no ha viajado. No viajó el psicólogo, no viajó la nutricionista y el médico tampoco. Normalmente el staff lo componen de 10 a 12 personas. Nosotros hemos venido solamente con cinco”, detalló Vegas sobre la conformación de la delegación peruana en el certamen internacional.

Vegas destacó el juego de Perú en el Mundial

Más allá de las limitaciones logísticas, el presidente de la FPV valoró positivamente lo mostrado por la selección peruana durante el torneo. Vegas aseguró que el juego de la ‘bicolor’ ha despertado comentarios favorables entre representantes de otras delegaciones que participan en el campeonato.

“Conversando con los delegados de los otros países, les ha gustado el juego de Perú. Me comentaba Lorena (Góngora) que la delegación de Estados Unidos, para el partido que tienen ahora con China, le habían pedido videos del partido de Perú. El planteamiento táctico que Perú plantea partido a partido para ellos es muy interesante, es bueno”, contó.

El dirigente también reconoció que existe una diferencia física respecto a algunas de las principales potencias de la categoría, especialmente por la estatura de sus jugadoras. Sin embargo, consideró que el trabajo realizado en las divisiones menores comienza a mostrar resultados y debe mantenerse.

“Lógicamente, la diferencia está en la estatura de las jugadoras que te marcan una gran diferencia, pero reconocen que hay un trabajo que se está viendo plasmado y que hay que continuarlo. Tenemos que enfocarnos más en esas categorías de base”, sostuvo.

Siete jugadoras de voleibol con uniformes rojos y blancos se agrupan en una cancha de juego. Se ven números en sus espaldas y una red.
La selección peruana sub 17 de voleibol femenino se agrupa en la cancha durante un campeonato mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas jugadoras podrían subir a la Sub-19

Finalmente, Vegas adelantó que el desempeño de las integrantes de la selección Sub 17 podría abrirles la puerta a la siguiente categoría. El presidente de la FPV señaló que algunas voleibolistas podrían ser consideradas para integrar la preselección peruana Sub 19, que se prepara para afrontar el Sudamericano de la categoría en octubre.

“Probablemente algunas jugadoras puedan pasar ahora a integrar la preselección Sub-19 para el Sudamericano que tendremos ahora en octubre”, indicó Vegas.

De esta manera, la participación en el Mundial Sub 17 no solo servirá como experiencia internacional para la generación dirigida por Marcello Bencardino, sino que también podría convertirse en un nuevo paso para algunas de sus integrantes dentro del proceso de las selecciones nacionales.

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