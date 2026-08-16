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A qué hora juega Perú vs Venezuela: partido por los ‘playoffs’ del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

Después de una larga campaña, la ‘bicolor’ buscará despedirse con una victoria del campeonato internacional. Revisa todos los detalles del choque contra las llaneras

Perú enfrenta a Venezuela por el puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Perú enfrenta a Venezuela por el puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World.
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La selección peruana afrontará este domingo 16 de agosto su último compromiso en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. La ‘bicolor’ se medirá nuevamente con Venezuela, esta vez con el puesto 13 de la clasificación general en juego, después de haber quedado fuera de la lucha por el título en los octavos de final.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino buscará cerrar su participación en Chile con una victoria y cobrarse la revancha ante las ‘llaneras’, que ya derrotaron a Perú durante la fase de grupos de la competencia. El encuentro será, por tanto, una nueva oportunidad para que el combinado nacional termine el certamen con un resultado positivo.

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¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela por el Mundial Sub 17 de Vóley 2026?

El partido por la definición del puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 se disputará este domingo 16 de agosto desde las 11:00 horas de Perú. El encuentro comenzará a las 12:00 horas en Chile y Venezuela y tendrá como escenario el Centro de Deportes Colectivos del Estadio Nacional de Santiago, recinto que alberga los compromisos de las rondas finales del certamen.

En territorio peruano, el encuentro podrá seguirse a través de Latina Televisión, que cuenta con los derechos para transmitir los partidos de la selección nacional en señal abierta. La cobertura también estará disponible mediante las plataformas digitales del canal, como su página web y aplicación, de forma gratuita.

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Otra alternativa será VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, donde se pueden seguir los partidos del Mundial de acuerdo con la disponibilidad de transmisión en cada territorio. Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura especial del encuentro, con el punto a punto, las principales incidencias, el resultado y todos los detalles de este duelo por el decimotercer lugar.

Programación del Perú vs Venezuela por el puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Programación del Perú vs Venezuela por el puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

¿Cómo llegan Perú y Venezuela?

Perú llega a este compromiso después de afrontar una exigente etapa de reclasificación. La ‘bicolor’ quedó fuera de la pelea por el título tras caer 3-0 ante Italia en los octavos de final y posteriormente perdió 3-2 frente a Argentina. Sin embargo, el equipo dirigido por Marcello Bencardino logró recuperarse y derrotó 3-2 a República Checa, resultado que le permitió avanzar al partido por el decimotercer lugar.

Ahora, la selección nacional tendrá la posibilidad de cerrar su participación mundialista con una victoria y terminar entre las 13 mejores del torneo. Para conseguirlo, deberá superar a Venezuela, un rival al que ya enfrentó durante la primera fase y que conoce bien.

Las ‘llaneras’ también llegan después de quedar fuera de la lucha por los primeros puestos. En los ‘playoffs’, Venezuela perdió en sets corridos ante Polonia, pero reaccionó en su siguiente presentación al imponerse 3-1 a Filipinas. Este resultado le permitió avanzar a la definición por el decimotercer lugar y reencontrarse con Perú por segunda vez en el campeonato.

Revive el emocionante momento en que la selección peruana de vóley Sub-17 consigue el punto de la victoria contra República Checa, ganando el partido por 3 sets a 2 en el Mundial. - Latina

El antecedente en fase de grupos

Perú y Venezuela ya se enfrentaron en la segunda fecha del Grupo B, en un encuentro muy parejo que terminó favoreciendo a las venezolanas por 3-1. Los parciales reflejaron la disputa que hubo durante el partido: 25-23, 23-25, 27-25 y 25-20. Ahora, la ‘bicolor’ tendrá la oportunidad de cobrarse la revancha y quedarse con el puesto 13 del Mundial.

El duelo marcará además el último partido de ambas selecciones en el campeonato, por lo que buscarán despedirse con una victoria. Perú intentará aprovechar el envión de su triunfo ante República Checa para terminar de la mejor manera, mientras que Venezuela buscará repetir el resultado conseguido en la fase de grupos.

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