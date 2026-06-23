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¿Dónde ver Portugal vs Uzbekistán por el Mundial 2026 HOY? Canal TV en Perú del partido por la fecha 2 - Grupo K

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio en el Houston Stadium por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026: hora del partido y todas las opciones para verlo en vivo por TV y streaming en Latinoamérica, Perú, México y España

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Mundial 2026 – Selección de Uzbekistán – Selección de Portugal – Perú – deportes – 22 junio
(Uzbekistan Football Association / Seleções de Portugal)

Portugal y Uzbekistán se enfrentarán hoy, martes 23 de junio de 2026 en el Houston Stadium, en Houston, por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026, en un partido que puede reordenar el grupo para los dos seleccionados.

Portugal llegó a esta jornada con la obligación de ganar después de un debut que dejó dudas, mientras que Uzbekistán necesita sumar para no quedar condicionado en la última fecha. En ese contexto, el cruce en Estados Unidos se jugará con tensión competitiva desde el inicio: por un lado, un equipo que busca convertir posesión en gol; por el otro, un rival que pretende sostener un plan de resistencia y aprovechar sus oportunidades.

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Portugal y Uzbekistán jugarán desde las 14:00 (hora de Argentina) / 12:00 (hora Perú, Colombia) y el duelo se disputará en el Estadio Houston, con un escenario que recibirá a un seleccionado europeo bajo la lupa y a un debutante que intenta sostener su competitividad ante rivales con mayor recorrido internacional.

Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán en vivo: TV y streaming

Mundial 2026 – Selección de Uzbekistán – Selección de Portugal – Perú – deportes – 22 junio
(Seleções de Portugal)

En Argentina, el partido está anunciado con una oferta amplia de pantallas. La transmisión principal figura por TyC Sports en televisión, y para Latinoamérica también aparece disponible a través de DGO, Disney+.

Así va la programación de Tv en el mundo:

TyC Sports(Argentina), Disney +, DGO, DSports/Canal 5, DGO, DSports(Uruguay) /DAZN, La 1 (España)/ViX, TUDN, (México)/DSports, RCN, DGO, Caracol(Colombia y Ecuador) /DGO, DSports(Perú) /Televen, DSports, DGO(Venezuela) /FOX, FS1, Telemundo, TUBI, Universo, y Peacock (Estados Unidos)/FOX y Tigo Sports (Centroamérica).

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A qué hora se juega Portugal vs. Uzbekistán

Mundial 2026 – Selección de Uzbekistán – Selección de Portugal – Perú – deportes – 22 junio
(Seleções de Portugual)

El partido comenzará a las 12:00 (hora de Perú), de acuerdo con la programación informada para el cruce de la fecha 2 del Grupo K. Ese es el horario que figura como referencia principal para la transmisión en la región y el que se utiliza en las grillas deportivas que cubren el Mundial.

Los horarios en otros países:

14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 19:00 (España).

¿Cómo llega Portugal al partido contra Uzbekistán?

Portugal llegó a esta fecha con una tarea evidente: mejorar su efectividad. En el debut, el seleccionado luso empató 1-1 con la República Democrática del Congo, un resultado que, según la previa, dejó malestar por una tenencia elevada pero estéril. Ese diagnóstico instaló una presión extra sobre el equipo: dominar no alcanza si el partido no se traduce en goles y puntos.

El equipo dirigido por Roberto Martínez afronta la segunda jornada con un objetivo inmediato: conseguir sus primeros tres puntos. En fase de grupos, el margen es corto y el calendario no ofrece tiempo para reconstrucciones largas. Por eso, el partido ante Uzbekistán no se lee como un cruce más: es una oportunidad para enderezar el rumbo, calmar cuestionamientos y posicionarse mejor antes del cierre del grupo.

Desde el enfoque de partido, Portugal necesitará sostener el control, pero también incrementar el ritmo en los metros finales y reducir la dependencia de acciones aisladas. Si el rival se repliega, el desafío será abrir el bloque con precisión, paciencia y, sobre todo, con decisiones que no caigan en la repetición de centros o ataques previsibles.

Uzbekistán tiene el difícil reto de derrotar a Portugal

Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3

Uzbekistán llega a Houston con la obligación de sumar. En su estreno, el seleccionado asiático cayó 3-1 ante Colombia, aunque la previa marca que “compitió” dentro del partido. Esa derrota lo dejó en una situación delicada: sin puntos tras la primera fecha, el margen se reduce y el partido ante Portugal puede definir su permanencia competitiva en el grupo.

En esta previa aparece un rasgo táctico fuerte: se espera que el equipo sostenga un bloque ultradefensivo, vinculado a la idea de su entrenador Fabio Cannavaro. La intención sería replicar un plan que ya frustró a Portugal en el debut: orden, repliegue, cierre de líneas y un partido largo, en el que el rival se desgaste o se impaciente.

Para Uzbekistán, el desafío no pasa solo por aguantar. También necesita elegir bien cuándo salir, cómo sostener la pelota en los pocos tramos en los que la tenga y cómo transformar una recuperación en una jugada que termine en situación real. En un partido así, el primer gol suele cambiarlo todo: si Portugal golpea rápido, el plan defensivo pierde sustento; si Uzbekistán logra mantener el marcador controlado, el partido se vuelve más incómodo para el favorito.

Posibles alineaciones

Portugal, según la probable formación, podría jugar con Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. El director técnico es Roberto Martínez.

Uzbekistán, por su parte, tendría como posible once a Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Odiljon Khamrobekov. El director técnico es Fabio Cannavaro.

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