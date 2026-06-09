Roberto Mosquera se deshizo de elogios a Hernán Barcos por su llegada a Sporting Cristal: “Dirigirlo es un masaje cerebral”

La llegada de Roberto Mosquera como nuevo técnico y el fichaje de Hernán Barcos marcan el inicio de una etapa de cambios profundos en Sporting Cristal. La directiva decidió renovar tanto la plana directiva como el plantel, con el objetivo claro de dejar atrás la seguidilla de malos resultados y devolver al equipo a la pelea por la Liga 1 2026. El arribo del ‘Pirata’ uno de los delanteros más experimentados y respetados del campeonato, ha sido presentado como un golpe de efecto para relanzar el proyecto ‘celeste’.
En sus primeras declaraciones en su regreso al elenco ‘rimense’, tuvo palabras de elogios hacia el delantero argentino. “Cuando se nombra a un jugador de la trayectoria de Barcos, con su profesionalismo, con su edad, con su entrega, con los goles que tiene en el campeonato... Yo siento una satisfacción de entrenar un jugador que, con una longevidad, le está diciendo a los que tienen menos años ‘oye, a ver si te pones serio y comienzas a seguirme, porque imagínate lo que yo jugaba a tu edad, y mira la edad que tengo y también juego mejor que tú’”, expresó en conferencia de prensa.
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La visión del nuevo DT va más allá de lo futbolístico. “Yo creo que es un masaje cerebral a todos los que juegan alrededor. Es un ejemplo de querer, de aspirar y del amor que tienes por el fútbol. Entrenarlo nomás a Barcos, yo también me voy a sentir importante porque lo he visto desde que jugaba, desde que comenzó en sus medios, todos los países que ha jugado y no hay una distancia entre lo que jugaba acá. Antes era más rápido y ahora es más lento, pero más sabio”, remarcó.
Para Roberto Mosquera, entrenar a Hernán Barcos es no solo una oportunidad profesional sino también un desafío personal, considerando el recorrido internacional del argentino y la experiencia acumulada en diferentes ligas. “Yo creo que me va a encantar dirigirlo y estoy totalmente seguro que va a ser un pulmón más del comando técnico, siendo jugador. Y esto no se ve todos los días, así que estoy realmente agradecido de la vida poder dirigir a un jugador de esa categoría y de ese tipo de persona, sobre todo”, afirmó.
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Roberto Mosquera sobre el sentir del hincha y las aspiraciones de Sporting Cristal
En cuanto al ambiente que se vive alrededor de Sporting Cristal, Roberto Mosquera reconoció que la hinchada atraviesa un momento de incertidumbre. “El hincha en este momento está inseguro y una de las formas de buscar la seguridad es poderme unir con mi humilde trabajo a poner las cosas como tienen que estar”, manifestó.
El estratega de 69 años también compartió una anécdota personal que refleja su vínculo con el club. “Obviamente que tengo la ventaja de que hoy día me cayó una lágrima cuando entré porque hace 60 años, cuando tenía 11 años, entramos por esa puerta con Julio César (Uribe) y jamás pensé que íbamos a estar acá liderando el fútbol del equipo que amamos”, relató, dejando ver la carga emocional y el compartir labores con Julio César Uribe en este nuevo ciclo.
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Sobre las obligaciones y expectativas, Mosquera Vera fue enfático en la necesidad de conocer en profundidad al plantel. “¿Críticas por decir que quería campeonar el 2020 habiendo estado en puestos de descenso? Eso trato en la primera vez que llego. Esta vez será diferente porque tengo que conocer al plantel, la individualidad para ver qué colectivo es mejor en este momento. Voy a necesitar un tiempo importante para conocer las funciones, la personalidad del jugador, y hay algunas cosas de las que estoy enterado para trabajar con ellos”, explicó, anticipando un trabajo detallado de diagnóstico y planificación antes de fijar metas concretas.
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