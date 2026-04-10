Gonzalo Bueno da caza al esquivo Top 200 del ranking ATP en una trabajada victoria para instalarse en semifinales de Campinas

Gonzalo Bueno accedió por primera vez al Top 200 del ranking ATP. Crédito: Institutosports.

Siempre hay una primera vez. Tras meses de ardua persecución, Gonzalo Bueno ha alcanzado un objetivo primario en su novel carrera. A sus recién cumplidos 22 años, el trujillano pisó fuerte en el polvo de ladrillo de la Sociedade Hípica de Campinas para estampar su nombre en el Top 200 del ranking ATP. A partir del lunes, pase lo que pase en su siguiente encuentro, el lugar es suyo.

El deportista peruano batalló ante un combativo Hernán Casanova, descansado en su último compromiso ante la baja de su connacional Facundo Díaz Acosta. El argentino supuso un duro escollo para Bueno, que salió a jugar el encuentro con el cuchillo entre los dientes y con la firme certeza que esta vez era la vencida.

‘Gonza’ necesitó de dos horas y 33 minutos para despachar a Casanova. El juego se resolvió en el tie-break de la tercera manga. El punto final desató el estruendoso grito del nuevo integrante del Top 200 del ranking ATP. Las palmas caían de las gradas del Court Joao Lima. El primer sembrado cumplía con la lógica y se anotaba un triunfo determinante en su carrera.

Gonzalo Bueno se juega el pase a su sexta final en el circuito Challenger ante el argentino Lautaro Midón. Crédito: Institutosports.

Desde el lunes, estará ubicado entre el #197 o el #200 de la clasificación. Puede seguir escalando y el camino se le presenta para que así sea. En semifinales, buscará cobrarse revancha ante el argentino Lautaro Midón, quien viene de privar a los aficionados peruanos de un nuevo cruce entre Bueno y Juan Pablo Varillas.

De acceder al duelo del domingo en el Challenger 75 de Campinas, Bueno habría alcanzado su sexta final en el circuito. En tres oportunidades levantó el trofeo: Buenos Aires 2024, Concepción 2024 y Liberec 2025.

El anhelado ingreso al Top 200 de Gonzalo Bueno representa un premio al sacrificio y a la constancia. ‘Gonza’ ha sabido manejar las emociones en esta semana en Brasil y el trabajo psicológico ha sido crucial. Siempre es mejor corregir desde la victoria y ese es el camino que debe seguir. Las condiciones deportivas las tiene. Qué decir de las ganas de no dar ningún punto por perdido.

Gonzalo Bueno ha ganado tres títulos en el circuito Challenger. Crédito: Institutosports.

Dos peruanos en el Top 200

Por primera vez en más de 17 años y 8 meses, dos peruanos integran el Top 200 del ranking ATP. Ignacio Buse aparece como número 161, mientras que Gonzalo Bueno se ubica entre los puestos 197° y 200°, a la espera de su posición definitiva.

La última vez que Perú tuvo dos representantes en este grupo fue el 28 de julio de 2008, cuando Luis Horna ocupaba el puesto #83 e Iván Miranda el #191.

Buse y Bueno encabezan una generación que busca renovar el tenis peruano y devolverle protagonismo a nivel internacional. Ambos ya comienzan a generar entusiasmo, mostrando resultados consistentes y proyectando un futuro alentador para el país.

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno celebraron la clasificación de Perú a las 'qualifiers' de la Copa Davis en Lima. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Por el pase a la final

Gonzalo Bueno buscará acceder a su sexta final en el circuito Challenger cuando enfrente al argentino Lautaro Midón, quien eliminó a Juan Pablo Varillas en cuartos de final. El historial entre ambos está igualado: Midón ganó el último encuentro en Asunción 2026 en octavos de final, imponiéndose en tres sets, mientras que Bueno se adjudicó el primer duelo en el M25 de Luján 2023 en sets corridos.

El partido correspondiente a las semifinales está programado para mañana, 10 de abril, a las 08:30 horas. Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la señal gratuita del portal Challenger TV y del canal Tenis Al Máximo en YouTube.

Este enfrentamiento representa una nueva oportunidad para que Bueno continúe consolidando su progresión en el circuito, enfrentando a un rival que llega motivado tras vencer al principal favorito peruano del torneo.