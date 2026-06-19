Entradas de la Copa Latina de Vóley 2026: precio y venta para los partidos de la selección peruana en cuadrangular

La selección peruana femenina volverá a reencontrarse con su afición en la Copa Latina de Vóley 2026, cuadrangular internacional que formará parte de su preparación para la próxima Copa Sudamericana. Con miras a este importante desafío, la Federación Peruana de Vóley (FPV) anunció el inicio de la venta de entradas para el certamen, que contará con la participación de dos representativos nacionales y las escuadras de Argentina y Venezuela como invitadas.
Este torneo amistoso se desarrollará del 27 al 29 de junio en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y marcará una importante prueba para el equipo dirigido por Antonio Rizola, quien tendrá la oportunidad de evaluar a todas las jugadoras convocadas antes de definir su plantel para los próximos desafíos internacionales.
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Entradas para la Copa Latina de Vóley 2026
Las entradas para presenciar los partidos de la Copa Latina ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de Joinnus. Los aficionados podrán adquirir sus boletos de manera virtual y asegurar su presencia en el cuadrangular amistoso que tendrá como protagonistas a las selecciones de Perú, Argentina y Venezuela.
La expectativa entre los hinchas del voleibol nacional es alta, ya que el torneo permitirá volver a ver en acción al equipo peruano en condición de local, en un contexto que servirá como parte de su preparación internacional. Los interesados deberán ingresar al sitio web mencionado, seleccionar la fecha correspondiente y completar el proceso de compra de forma online, siguiendo los pasos indicados por el sistema para asegurar sus entradas.
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La organización estableció precios accesibles para todas las tribunas del Coliseo Lucha Fuentes. Los boletos van desde los 25 soles en las zonas generales hasta los 50 soles en las ubicaciones preferenciales de oriente y occidente. A continuación, la lista completa de precios para la Copa Latina:
- General Norte: S/ 25
- General Sur: S/ 25
- General Oriente: S/ 25
- General Occidente: S/ 25
- Preferente Norte: S/ 40
- Preferente Sur: S/ 40
- Preferente Oriente: S/ 50
- Preferente Occidente: S/ 50
Perú jugará con dos equipos en la Copa Latina
Una de las principales novedades del certamen será la participación de dos representativos peruanos. El técnico Antonio Rizola dividirá a las convocadas en Perú A y Perú B con el objetivo de observar en competencia a todas las voleibolistas antes del inicio de la Copa Sudamericana de Vóley, en un proceso que busca ampliar las alternativas del comando técnico y fortalecer el nivel competitivo del plantel.
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La decisión fue respaldada por el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, quien explicó que la medida apunta a generar una mayor competencia interna, además de evaluar distintas variantes tácticas y de rendimiento para definir la nómina final que afrontará los torneos oficiales de la temporada. De esta manera, el cuerpo técnico podrá observar de manera más detallada a cada jugadora en un contexto de exigencia internacional.
Además de los dos equipos nacionales, la Copa Latina contará con la presencia de Argentina y Venezuela, selecciones que llegarán a Lima para disputar una serie de encuentros de preparación de alto nivel. El cuadrangular servirá como una importante medida para Perú, ya que permitirá evaluar su rendimiento frente a rivales sudamericanos con mayor rodaje competitivo, en la antesala de la Copa Sudamericana de Vóley.
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El Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador será el escenario del certamen, recinto que volverá a recibir competencia internacional y que se convertirá en el epicentro del voleibol continental durante varios días. El torneo no solo promete gran expectativa entre los aficionados, sino que además marcará una etapa clave en la preparación de la selección peruana bajo la dirección de Antonio Rizola, con miras a sus próximos desafíos oficiales.
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