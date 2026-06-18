Se definió la continuidad de José Rivera en Universitario: “La directiva habló con él”

Se definió si el ‘Tunche’ seguirá o no en el cuadro ‘crema’. (Video: Denganche / Desmarcados)

El regreso de Universitario de Deportes a los entrenamientos esta semana marcó el inicio de una nueva etapa con la mira puesta en el Torneo Clausura 2026. Entre los futbolistas que se reincorporaron destaca José Rivera, quien dejó atrás semanas de incertidumbre sobre su futuro inmediato en el club.

La principal incógnita giraba en torno a si el delantero continuaría bajo las órdenes de Héctor Cúper o si abriría la puerta a una salida anticipada. Las dudas se disiparon con la información que dieron los periodistas Mauricio Loret de Mola y Óscar Paz, quienes coincidieron en que el futbolista permanecerá en Ate hasta la conclusión de su contrato, que finaliza a fin de año.

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Loret de Mola transmitió en el programa de YouTube, Desmarcados, lo que escuchó de allegados al jugador: “Me dicen que todavía nada (de su salida) y que por ahora él entrena como si fuese a jugar”. Por su parte, Paz fue concluyente al afirmar: “El ‘Tunche’ se va a quedar. Está en los planes de Cúper. No hay absolutamente nada con respecto a la salida de Rivera y que el técnico no lo tome en cuenta. Por el contrario, han hablado con él y le han dicho que está en los planes, que el entrenador lo quiere para este Torneo Clausura. Por lo tanto, va a respetar su contrato”.

De esta manera, Rivera formará parte del plantel que disputará el Clausura, bajo la conducción del estratega argentino. La llegada de Gianluca Lapadula no será un impedimento para su permanencia, considerando que Raúl Ruidíaz quedó descartado y Sekou Gassama ya dejó el club.

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José Rivera apareció en la primera foto grupal de Universitario en el regreso de los entrenamientos en Campo Mar. - créditos: Universitario

La postura de Universitario, según comunicó Óscar Paz, fue clara desde el inicio: “No vamos a reforzar a ningún equipo. Ni al primero, segundo de la tabla, ni al octavo, ni al noveno, ni al que esté en el décimo puesto o más abajo”.

La institución ‘crema’ actuó con rapidez para resolver el conflicto y evitar que la situación se prolongue más de lo necesario. Como explicó Paz, tras la polémica inicial, “el jugador pidió disculpas y el lunes en la tarde ya había un documento y se conoció la decisión de que le levantaron la sanción”.

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La versión del ‘Tunche’ Rivera sobre su continuidad en Universitario

El representante de José Rivera, Narciso Almagis, aportó más detalles sobre el presente y el porvenir del futbolista. En una entrevista para Hablemos de MAX, Almagis aclaró que el vínculo contractual entre el jugador y Universitario sigue vigente y que tras una reunión reciente con la dirigencia, se analizaron los hechos ocurridos en las últimas semanas para “ordenar versiones y hablar de ‘formas’ y hechos que se mezclaron con especulaciones”.

El agente también desmintió que la intención del jugador sea marcharse por un simple cambio de ánimo. Explicó que el presente de Rivera está condicionado por circunstancias personales delicadas y reclamos que el club consideró justificados en su momento. Además, reveló que el futbolista recibió amenazas en su teléfono privado, lo que elevó la tensión en los días recientes y motivó medidas de precaución adicionales.

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El delantero de la 'U' se pronunció sobre el duro momento que vive luego de su error. (Enfocados)

Narciso Almagis, quien aseguró que quiere que el atacante siga en Universitario, insistió en que la decisión final sobre el futuro profesional de José Rivera será tomada en familia. “Para José lo más importante del mundo, pero así, del mundo, es su familia. No existe nada más”, sostuvo.

En cuanto a los rumores sobre el interés de otros clubes, el representante fue enfático: no existen ofertas formales de equipos grandes ni negociaciones abiertas. Si bien admitió que recibió sondeos de instituciones ubicadas más abajo en la tabla, subrayó que cualquier movimiento dependerá exclusivamente de la voluntad del jugador.

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