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El equipo al que Jesús Barco quiere volver en el 2027: “Primero debo definir un asunto personal”

El futbolista puso el foco en el corto plazo: resolver un problema fuera de las canchas, ponerse a punto físicamente y recién después evaluar cuál será su próximo destino

Jesús Barco – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 9 agosto
El mediocampista asistió al Estadio Nacional para alentar ante Alianza Lima y reveló que le atrae volver en el año del centenario, mientras resuelve un asunto personal y busca continuidad (Sport Boys)
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Jesús Barco acudió al Estadio Nacional para alentar a Sport Boys en la previa del cruce frente a Alianza Lima por la Liga 1 y dejó una señal sobre su horizonte profesional.

Consultado por Inka Digital TV acerca de su presente y la posibilidad de volver a vestir la camiseta rosada, el mediocampista reconoció que contempla un retorno pensando en la temporada 2027, año en el que la institución chalaca cumplirá 100 años de fundación.

El futbolista precisó que su prioridad pasa por resolver un tema personal y recuperar continuidad competitiva antes de evaluar un nuevo vínculo con un club de la máxima categoría. En ese marco, señaló que hoy se encuentra sin actividad mientras termina ese proceso y trabaja para ponerse en condiciones de competir.

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Su situación actual: un tema personal y la necesidad de volver a competir

Jesús Barco – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 9 agosto
Jesús Barco explicó que antes de definir su futuro debe resolver un asunto personal y recuperar ritmo competitivo, por lo que todavía no contempla concretamente su regreso al fútbol profesional. (Sport Boys)

Barco explicó que cualquier decisión sobre su carrera dependerá, en primer término, de superar un asunto fuera del campo y, en segundo lugar, de regresar al ritmo de competencia. En diálogo con Inka Digital TV, remarcó que, sin minutos oficiales, no se plantea escenarios que aún no puede sostener en la práctica.

“Para volver tengo que estar compitiendo, así que mientras no juegue no puedo pensar en algo que todavía no tengo definido... Estoy solucionando un tema personal y espero que tras eso pueda volver a las canchas”, aseguró.

El volante vinculó esa idea con la exigencia que implica incorporarse a un equipo de Primera División, donde la preparación física y la regularidad marcan la diferencia a la hora de aspirar a un lugar en el plantel. En esa línea, dejó en claro que su foco inmediato está en ordenar su panorama personal y, luego, buscar el camino para retomar su actividad en el fútbol profesional.

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El interés por Sport Boys, según planteó, aparece como un deseo que no se separa de esa hoja de ruta. La posibilidad existe en su proyección, aunque condicionada por el mismo punto de partida: recuperar competencia y definir su situación antes de abrir negociaciones o establecer plazos concretos.

El anhelo de 2027: el centenario de Sport Boys como incentivo

Jesús Barco – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 9 agosto
El centenario de Sport Boys en 2027 aparece como una motivación especial para Jesús Barco, quien admitió su deseo de regresar al club chalaco y compartir con la hinchada una temporada histórica. (Sport Boys)

El mediocampista no ocultó que la temporada 2027 tiene un significado especial para el entorno rosado. El club chalaco se encamina a celebrar su centenario y, en ese contexto, distintos futbolistas han manifestado que les gustaría ser parte de un año con carga emotiva para la afición del Callao.

Barco se sumó a esa línea y expresó que le atrae la idea de regresar precisamente en ese período. Ante la consulta sobre un posible retorno, insistió en que aún no puede afirmar una decisión definitiva por su presente, pero admitió que el componente simbólico del aniversario influye en su deseo.

Obviamente lo anhelo. Aparte se vienen los 100 años del club, que es algo muy especial, así que a uno también le gustaría estar”, declaró.

Su presencia en el Estadio Nacional, en la antesala del encuentro contra Alianza Lima, se dio como hincha y también como exintegrante del plantel. En ese escenario, su mensaje apuntó a un horizonte concreto, con la condición previa de volver a competir, para intentar postularse a una eventual incorporación en un año considerado clave por la hinchada porteña.

Mensaje al plantel y repaso de su recorrido profesional

Jesús Barco – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 9 agosto
El exjugador de Sport Boys alentó al equipo antes del duelo con Alianza Lima y destacó el presente del plantel, al que pidió mantener la intensidad para sacar provecho de su buen momento. (Inka Digital TV)

Además de hablar sobre su futuro, Barco se refirió al presente del equipo rosado y a los desafíos que enfrenta en el torneo. Según planteó, el plantel atraviesa un buen momento y necesita sostenerlo con resultados. Al ser consultado por el rendimiento del grupo, instó a mantener la intensidad para capitalizar la etapa actual de la campaña.

Creo que tienen que ganar y aprovechar este buen momento que atraviesan, les toca sacarle el máximo jugo nomás”, manifestó.

En cuanto a su trayectoria, el mediocampista tuvo paso por Universitario de Deportes y también por Carlos A. Mannucci. De acuerdo con la información disponible, llegó a Sport Boys en 2022, club del que es hincha y en el que realizó divisiones menores. Permaneció en el conjunto chalaco hasta 2024, período en el que disputó 64 partidos y anotó 10 goles.

Su recorrido incluye, además, etapas en Santos FC de Nazca, Alianza Universidad de Huánuco y Club Agromoro en la Copa Perú, según el listado de equipos consignado. Con ese antecedente, Barco dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con Sport Boys en el tramo hacia el centenario, siempre supeditado a la resolución de su situación personal y al regreso a la competencia.

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