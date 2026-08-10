Fenómeno de El Niño pone en alerta al nuevo Jorge Chávez: crecida del Rímac podría afectar puentes Bailey y dejar sin acceso al aeropuerto

Una crecida extraordinaria del Rímac podría afectar la principal conexión vehicular con el aeropuerto. Composición: Infobae

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El acceso vehicular al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrenta una advertencia vinculada con el estado del río Rímac y la capacidad de los puentes Bailey que conectan la avenida Morales Suárez con el terminal aéreo. Un informe difundido por Panorama expuso observaciones sobre las condiciones de las riberas y de algunas estructuras ubicadas en el Callao.

La alerta surge ante la posibilidad de un incremento considerable del caudal del Rímac durante un episodio intenso del fenómeno de El Niño. El alcalde provincial del Callao, César Pérez, sostuvo que una crecida podría afectar los puentes de acceso y comprometer la conexión terrestre con el aeropuerto.

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El reporte también mostró acumulación de piedras, lodo y residuos en distintos puntos cercanos al cauce. En uno de los sectores revisados, las condiciones de las bases de un puente fueron objeto de observación por parte de un ingeniero civil, quien explicó los posibles efectos de la socavación sobre las estructuras.

La situación también involucra al puente Gambeta, una vía utilizada para el tránsito relacionado con el puerto del Callao. La Municipalidad Provincial del Callao sostiene que existen trabajos pendientes de descolmatación en el río y cuestiona el ritmo de las acciones preventivas frente al riesgo señalado.

Puentes Bailey bajo observación por el caudal del Rímac

Construirán dos puentes modulares más para acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez y evitar caos vehicular| Infobae Perú/Paula Elizalde

Según el informe de Panorama, los puentes Bailey constituyen el principal acceso vehicular hacia el nuevo aeropuerto desde la avenida Morales Suárez. César Pérez afirmó que una crecida del río podría afectar estas estructuras debido a la fuerza del agua y al arrastre de piedras y lodo.

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“Cuando estemos a doscientos metros cúbicos de agua, se va a llevar esos puentes Bailey y no va a haber ingreso al aeropuerto Jorge Chávez”, declaró el alcalde provincial del Callao.

Pérez también señaló que el cauce requiere trabajos de descolmatación y cuestionó el estado de las riberas próximas a los puentes. De acuerdo con su versión, la falta de retiro de sedimentos, piedras y residuos incrementaría la exposición de las estructuras ante una crecida.

El informe mostró sectores del río Rímac con basura, piedras y lodo acumulados. La Municipalidad Provincial del Callao indicó que utiliza maquinaria propia para labores de limpieza, aunque el alcalde atribuyó parte de la acumulación de residuos al depósito de basura en las riberas.

Ingeniero advierte sobre los efectos de la socavación

Durante el recorrido por las estructuras consideradas críticas, el ingeniero civil Francisco Arellano explicó el riesgo asociado al desgaste del terreno próximo a los puentes.

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“La socavación, que es el desgaste del terreno, puede provocar una inestabilidad o el estribo puede perder capacidad de soporte, podría producir una rotación de la estructura”, señaló Arellano.

El reporte también mostró una geomalla deteriorada en uno de los sectores revisados. Esta estructura cumple una función de soporte para las piedras ubicadas en la ribera, pero presentaba tramos rotos y espacios sin cobertura.

El especialista indicó que un incremento del caudal también puede elevar la velocidad del río y aumentar la socavación. En el material difundido, Luis, integrante del equipo consultado, recordó que en eventos anteriores se registraron caudales de hasta 150 metros cúbicos.

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Municipalidad del Callao pide trabajos de descolmatación

Más de 9 mil vecinos están en riesgo directo por alarmante crecida del río Rímac. (Foto: RPP)

La Municipalidad Provincial del Callao atribuye al Gobierno Regional del Callao, mediante su Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la responsabilidad de ejecutar la descolmatación del río. César Pérez sostuvo que su comuna realiza labores con maquinaria propia ante la acumulación de residuos.

El alcalde también señaló que la concesionaria privada del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez habría destinado recursos para trabajos de descolmatación. Según su declaración, el monto comunicado sería de cuatro millones y medio de soles y los recursos estarían bajo responsabilidad del Gobierno Regional del Callao.

Pérez afirmó además que el gobierno regional informó sobre una licitación en marcha. El alcalde cuestionó que no se utilizara el mecanismo previsto para intervenciones durante una emergencia.

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MTC reporta mantenimiento reciente de los puentes

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: sin acceso peatonal, fecha de inauguración sin precisar y otros puntos que faltan solucionar

El informe de Panorama también recogió la posición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de los puentes Bailey. Un representante del sector indicó que el mantenimiento más reciente ocurrió el 4 de agosto.

Según la información proporcionada por el MTC, las labores incluyeron limpieza de calzadas, veredas y señales, además del ajuste de los pernos ubicados en las estructuras de ingreso y salida.

Ante la consulta sobre posibles problemas de socavación, el representante indicó que las bases de los puentes están ancladas a una profundidad de 25 metros. También señaló que durante las próximas semanas se ejecutarían trabajos relacionados con la descolmatación del río.

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El reporte incluyó además información sobre un simulacro frente al fenómeno de El Niño previsto del 21 al 24 de agosto en Chimbote, con participación de la Marina de Guerra del Perú. Según Luis, el despliegue contempla 24 compañías y un total de 2.800 personas.