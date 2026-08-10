¿Quién fue doña Chavela, la madre de Carlos Alcántara?: La mujer de Mirones que arrullaba silbando y terminó en el corazón de ¡Asu Mare!

Carlos Alcántara afirmó que doña Chavela marcó su formación artística y que por ella aprendió fútbol, canto y actuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antes de que ‘¡Asu Mare!’ existiera como película, antes de que fuera un unipersonal teatral y antes de que Carlos Alcántara se convirtiera en el actor más taquillero de la historia del cine peruano, había una mujer en Mirones que arrullaba a sus hijos silbando. Esa mujer era Rosa Isabel Vilar Bazay, doña Chavela, y fue ella quien puso en el niño Carlos el deseo de pararse frente a un público.

Falleció el domingo 9 de agosto de 2026 y su hijo la despidió con una frase que resume décadas de historia compartida: “Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola”. La historia de Chavela y de Carlos es inseparable.

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No porque la película la haya convertido en personaje, sino porque ella misma participó activamente en la construcción de ese personaje, lo validó, fue a ver el espectáculo y, cuando le preguntaban si realmente había sido tan dura como aparecía en pantalla, respondía sin titubear: “Yo no era así, era peor”.

La mujer que crió sola a tres hijos y le enseñó todo

Chavela tuvo tres hijos varones: Carlos, José y Fernando, a quienes sacó adelante sin apoyo de su esposo. En una entrevista con Andina en 2010, Alcántara fue directo al describir la estructura de su familia: “Vengo de una familia totalmente disfuncional. Mi madre estaba a cargo de las cosas y mi padre era un vago”. Explicó que su padre permaneció en el hogar hasta que Carlos tenía 13 años, momento en que su madre lo echó de la casa. Desde entonces, Chavela sostuvo sola a la familia.

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Carlos Alcántara comparte una hilarante anécdota de su infancia, cuando su madre lo descubrió a él y a su hermano 'gorreando' el mismo micro en el que ella viajaba. Una historia llena de humor, nostalgia y un castigo memorable. Video: TikTok @andresmarc3lo

Para hacerlo, trabajó durante aproximadamente 45 años en la Compañía Peruana de Teléfonos. Alcántara mencionó en distintas entrevistas que su madre recibió una indemnización al retirarse, dinero que terminó perdiéndose en el sistema financiero informal CLAE, uno de los mayores escándalos de ese tipo en la historia del Perú. Esa pérdida también formó parte de las historias que el actor incorporó a su obra autobiográfica.

La familia vivió en la Unidad Vecinal de Mirones, en el Cercado de Lima, durante toda la infancia y juventud de Carlos. El actor contó en 2020 que él permaneció en ese barrio hasta los 25 años, y que en 2016 aún visitaba a su madre allí para jugar pelota: “Cuando tengo tiempo voy al barrio para jugar pelota y visitar a mi mamá. El vínculo siempre lo voy a tener”, declaró.

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De Mirones a la pantalla grande: cómo Chavela formó a un artista

Lo que Alcántara ha repetido en distintas épocas de su vida es que su madre no solo lo crió: lo formó artísticamente. En 2023, cuando el conductor Yaco Eskenazi le preguntó cómo nació el nombre ‘¡Asu Mare!’, el actor contó que primero hizo una lista de todo lo que quería hacer en su espectáculo —cantar, bailar, imitar, tocar instrumentos— y que al revisarla encontró que su madre estaba presente en prácticamente todo. “Por ella aprendí el fútbol, cantar, actuar, todo”, afirmó.

Desde que Carlos era niño, Chavela lo hacía bailar, cantar e imitar personajes en reuniones familiares. Le pedía que hiciera “la gracia” para los tíos. Cuando él destacaba en deporte o baile, le ponía estrellitas y le daba la mejor presa de comida, para disgusto de sus hermanos, que lo veían como el engreído de la familia. También fue ella quien lo bajó del sueño de ser futbolista con una frase directa: “No vas a ser futbolista”.

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Revive el hilarante monólogo de Carlos Alcántara sobre las mamás. Desde las tiernas canciones de cuna hasta las amenazas más creativas, una rutina que era parte de sus inicios en el show de ¡Asu Madre!. El actor compartía momentos graciosos de su infancia con su mamá, doña Chavela. Video: TikTok @eva.sanman

En una entrevista con RPP en 2012, el actor sintetizó esa influencia: “Desde chiquito mi madre hizo que en las fiestas y reuniones me ponga a bailar, imite a Raphael”. El cantante español Raphael era el ídolo de Chavela. Ella ponía en la radiola el disco ‘Yo soy aquel’, escuchaba la canción y cantaba con un micrófono imaginario, imitando los gestos del artista.

Esa imagen fue la que despertó en el pequeño Carlos el deseo de imitar y, con el tiempo, de actuar. “Él fue el primero que influyó para que yo quisiera ser actor”, declaró Alcántara en 2013 en una entrevista con El Comercio. La conexión con Raphael también está en el origen del sueño de aparecer en ‘Trampolín a la Fama’, el programa de Augusto Ferrando.

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Carlos contó que de niño se metía al baño a cantar e imaginaba que participaba en ese espacio, imitando al cantante español. Esa escena terminó siendo recreada en la película, aunque el propio actor aclaró en 2025 que fue una representación cinematográfica de sus deseos de infancia, no una reproducción literal de los hechos.

Hay un detalle que Alcántara mencionó en 2013: “De mi madre aprendí a silbar, porque ella se comunicaba por silbos, hasta para arrullarme silbaba”. Y añadió que fue ella quien lo motivó a actuar y bailar, y que sentía que Chavela había querido ser actriz o cantante, y que al no poder cumplir ese sueño lo proyectó en él. “Ella se siente feliz de que yo haya podido serlo, porque toda esa vena viene de ahí”, afirmó.

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Una fotografía familiar muestra a Carlos Alcántara de niño junto a sus dos hermanos y su madre, Doña Chavela, fallecida el 9 de agosto de 2026.

Chavela en primera persona: “Si no lo hace él, lo hago yo”

Doña Chavela no fue solo el personaje sobre el que Carlos hacía bromas. Fue a ver el unipersonal, asistió a los estrenos de las películas y habló con periodistas. Y cuando le preguntaban si realmente había sido tan dura como la retrataba su hijo, no lo desmentía.

En 2011, cuando le consultaron qué opinaba de que Carlos contara anécdotas de su vida en el espectáculo teatral, el actor reveló la respuesta de su madre: “A ella le gusta. Siempre que va a ver mis shows me dice: ‘Yo no era así, era peor’”. Y añadió: “Mi mamá es muy graciosa. A pesar de que le ha tocado la vida difícil, estar sola y trabajar para sacar adelante a sus hijos, siempre ha tenido un espacio para el humor”.

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En el avant premiere de ‘¡Asu Mare! 2’, en 2015, Isabel Vilar habló directamente con El Comercio. Confirmó que sí había sido dura: “Sí y bastante fuerte. Es que he trabajado toda mi vida, como 45 años”. Pero también aclaró el fondo de esa relación: “Yo creo que la confianza, la energía sobre todo y también el respeto. A pesar de las cosas que cuenta en la cinta, la verdad es que hubo siempre mucho respeto”.

Y cuando le preguntaron si quería que Carlos hiciera más películas sobre su vida, respondió: “Ya le he dicho que tiene que seguir haciendo esto. Si no lo hace él, lo hago yo”. Tras el estreno de la primera película, en 2013, Alcántara contó que su madre empezó a tomarse fotos con los espectadores y que prácticamente se creyó ‘Cachín’. De ahí nació una de sus frases más repetidas sobre ella: “Mi mamá se cree Cachín”.

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El actor peruano Carlos Alcántara comparte una imagen sonriente junto a su madre, Isabel Vilar 'Chavela', con un mensaje de despedida tras su fallecimiento.

El legado de una saga que nació en Mirones

‘¡Asu Mare!’, estrenada en 2013, convocó a más de 3 millones de espectadores y se convirtió en la película más vista de la historia del cine peruano hasta ese momento. ‘¡Asu Mare! 2’, estrenada el 9 de abril de 2015, superó esa marca: alcanzó 3′038,775 espectadores, con más de 100 mil entradas vendidas diariamente durante 11 días consecutivos. ‘¡Asu Mare! 3’, estrenada el 22 de noviembre de 2018, llegó a 2′000,692 espectadores al cierre de ese año y fue la película peruana más vista de 2018.

Toda esa saga nació de las historias de una mujer que crió sola a tres hijos en Mirones, que trabajó cuatro décadas en una empresa de teléfonos, que arrullaba a sus hijos silbando y que le decía a Carlos que tenía que ser como Raphael. Cuando en 2015 le preguntaron a Chavela qué pensaba al escuchar las palabras ‘¡Asu Mare!’, respondió: “Pienso en todas las madres que han tenido que trabajar y que siguen trabajando, en todas las mujeres que se sacrifican”.