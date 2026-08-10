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Organización ecuatoriana R7, vinculada a Los Lobos, habría trasladado a Lima métodos de extorsión usados en Guayaquil

Los Olivos, San Martín y Comas aparecen entre las zonas donde se habría detectado la presencia de integrantes de esta organización vinculada al crimen de Ecuador

Cuatro personas encapuchadas de espaldas, un microbús blanco con luces encendidas y letrero digital, paredes con grafitis y farolas en un callejón oscuro.
Cuatro personas encapuchadas se ubican de espaldas en un callejón angosto con grafitis, frente a un microbús estacionado cuyas luces delanteras iluminan el suelo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una organización criminal de origen ecuatoriano aparece entre las estructuras delictivas que las autoridades peruanas identificaron dentro de Lima. Se trata de los R7, una agrupación vinculada a Los Lobos de Ecuador, cuya presencia fue detectada en distintos puntos de la zona norte de la capital.

El caso expone una dimensión que supera las fronteras nacionales. La información difundida en el reportaje de Panorama señala que integrantes de esta organización llegaron al Perú con antecedentes vinculados a delitos como secuestro, extorsión, robo de vehículos, porte de armas y tráfico de drogas.

La Policía peruana y la inteligencia de ambos países siguen la trayectoria de algunos de sus integrantes para determinar el nivel de presencia de la agrupación en Lima. Parte de las investigaciones apunta a una estructura que busca reproducir en la capital métodos utilizados por organizaciones criminales de Ecuador.

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La situación también ingresó en la agenda bilateral entre Perú y Ecuador. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa llegó al Perú para la juramentación de Keiko Fujimori y expresó coincidencias con la nueva administración peruana frente al avance de las redes criminales que cruzan fronteras.

R7: una organización nacida en una cárcel de Guayaquil

De acuerdo con la información policial citada en el reportaje, los R7 surgieron en la cárcel del Litoral, en Guayaquil. La estructura mantiene vínculos con el escenario criminal de la costa ecuatoriana y concentra parte de su actividad en esa ciudad.

Guayaquil aparece como un punto relevante para la organización debido a su condición de principal puerto de Ecuador y a su peso poblacional. El control de espacios vinculados con actividades ilícitas permitió a distintas agrupaciones criminales consolidar mecanismos de presión, extorsión y violencia.

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El material periodístico también señala que los R7 surgieron como una facción relacionada con Los Lobos. Uno de los detenidos consultados durante la investigación afirmó que en la cárcel de Bellavista, en Ecuador, la agrupación R tenía presencia dentro del recinto penitenciario.

Detenciones y antecedentes bajo investigación

La Policía ecuatoriana reportó la captura de 14 presuntos integrantes de los R7 en Santo Domingo. Cinco de ellos fueron detenidos por su presunta relación con secuestros, extorsiones, robos de vehículos y delitos vinculados con armas.

Uno de los ciudadanos identificados durante la investigación fue José Antonio Flor Aveiga, de nacionalidad ecuatoriana. Durante el interrogatorio, reconoció una detención previa en Ecuador relacionada con armas. Las autoridades también buscaron establecer su posible función dentro de la organización.

Otro integrante, conocido como Chelo, figuraba como buscado en Ecuador por delitos de secuestro y posesión de armas. La investigación también vinculó su identidad con antecedentes registrados en 2023 por robo a mano armada y secuestro.

La expansión hacia Lima Norte

Una mano sujeta una pistola plateada apuntando a un rickshaw rojo y azul con diseño de relámpagos, estacionado junto a una columna en una calle
Una mano sostiene una réplica de arma plateada apuntando a un rickshaw rojo y azul estacionado en una calle urbana. (Composición: Infobae Perú)

La inteligencia peruana y ecuatoriana situó a integrantes de los R7 en la zona norte de Lima. Los distritos mencionados en el material son Los Olivos, San Martín y Comas, sectores donde los integrantes de la organización habrían establecido vínculos con actividades de extorsión.

El reportaje también relacionó a la agrupación con una investigación por el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue localizado en un lugar aislado. La identificación de la víctima permitió a los investigadores seguir una línea que condujo hacia Ecuador y establecer conexiones con miembros vinculados a Los Lobos y los R7.

La Policía considera que uno de los sujetos investigados tuvo un papel relevante en la expansión de la organización hacia Lima. La información de inteligencia peruana y ecuatoriana apunta a una estructura que buscó trasladar a la capital métodos criminales utilizados en Guayaquil.

Extorsiones y amenazas contra comerciantes

Tres hombres, dos de ellos agentes de policía, trabajan en una escena nocturna acordonada con cinta roja y blanca frente a una casa con rejas y vegetación
Agentes policiales examinan el área acordonada de una vivienda en San Martín de Porres, tras la detonación de un artefacto explosivo vinculado a un caso de extorsión. (Captura TV Perú Noticias)

Los mensajes atribuidos a integrantes de los R7 muestran un patrón de intimidación dirigido contra comerciantes y emprendedores. Las amenazas difundidas en el reportaje incluyen referencias directas a los distritos donde la organización afirma tener presencia.

La extorsión aparece como una de las principales actividades atribuidas a los integrantes de esta estructura. El método incluye amenazas de muerte y exigencias económicas para permitir que comerciantes continúen con sus actividades.

La investigación también registra material audiovisual con ataques armados. Esas imágenes forman parte de los elementos revisados para establecer la forma de actuación de la organización y sus posibles conexiones con hechos violentos registrados en Lima.

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