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La drástica medida de Universitario sobre la posibilidad de intercambiar a José Rivera por Ian Wisdom con Sporting Cristal

La directiva de la ‘U’ tomó una firme postura sobre la opción de hacer un trueque con sus pares ‘rimenses’ con ambos futbolistas

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La drástica medida de Universitario sobre la posibilidad de intercambiar a José Rivera por Ian Wisdom con Sporting Cristal.
La drástica medida de Universitario sobre la posibilidad de intercambiar a José Rivera por Ian Wisdom con Sporting Cristal.

El mercado de pases en la Liga 1 ha cobrado fuerza durante estas semanas, con varios clubes en busca de refuerzos para encarar la segunda mitad del 2026. En este contexto, Universitario de Deportes y Sporting Cristal han captado la atención por los rumores de un posible intercambio de jugadores que involucra a José Rivera e Ian Wisdom.

Las versiones sobre el posible movimiento surgieron a partir de la información del periodista Julio Peña, quien en Fútbol Satélite mencionó de este trueque entre ambas instituciones con miras al Torneo Clausura. En medio de esta situación, el periodista Gustavo Peralta se encargó de aclarar la situación desde la perspectiva de la ‘U’.

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Eso nunca existió. La ‘U’ no ha propuesto ningún trueque a Cristal por Ian Wisdom y a cambio darle al ‘Tunche’ Rivera”. El periodista detalló que ni Rivera ni su agente, Narciso Algamis, fueron informados de una eventual salida o de que el delantero estuviera siendo usado como moneda de cambio en una operación.

El comunicador enfatizó que, hasta altas horas de la noche del domingo 14 de junio, no existía comunicación formal hacia el entorno del atacante sobre una posible desvinculación o transferencia. “Esto no ha pasado”, sostuvo, desmintiendo la existencia de negociaciones avanzadas entre los clubes.

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Peralta también aclaró que, si bien Universitario realizó una consulta informal sobre la situación de Ian Wisdom hace varias semanas, esto no se tradujo en una propuesta concreta ni en un inicio de negociación formal. “Por él fue hace más de dos semanas y media, más o menos, una consulta a su entorno sobre un gusto, una posibilidad y nada más. No significa esto que sea una propuesta ni que la ‘U’ esté negociando con Ian Wisdom o le he hecho saber que te quiere ahorita, desvincúlate para que vengas”, explicó.

El periodista Gustavo Peralta contó detalles de la versión del intercambio entre Universitario y Sporting Cristal. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

De este modo, la directiva de Universitario descartó de manera tajante la existencia de un ofrecimiento a Sporting Cristal por Ian Wisdom, mucho menos incluyendo a José Rivera en la operación. El delantero fue citado a entrenar en Campo Mar como cualquier otro integrante del plantel, sin indicios de que fuera a resolver su vínculo contractual ni a negociar su salida.

Esta postura contundente resulta relevante, ya que el ‘Tunche’ ha vivido semanas marcadas por la incertidumbre. Su nombre había sonado para salir a mitad de año, lo que generó inquietud en el entorno crema. Sin embargo, la información proporcionada por Peralta zanja cualquier especulación, al menos en el presente mercado de pases.

¿Qué piensa Sporting Cristal sobre un posible trueque con Universitario?

Por el lado de Sporting Cristal, la respuesta fue igualmente clara. Julio César Uribe, director general de fútbol del club, fue consultado sobre los rumores que circulaban en torno a este posible intercambio de futbolistas. “Nosotros no lo hemos mencionado, no sé de dónde pueda salir esa noticia y no puedo pronunciarme sobre algo que no conozco”, en declaraciones a Jax Latin Media.

Ian Wisdom se ha convertido en el jugador predilecto de Paulo Autuori en Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal
Ian Wisdom es una de las 'joyas' de Sporting Cristal. Fue un jugador querido por Paulo Autuori y seguido por Mano Menezes. - créditos: Sporting Cristal

El directivo ‘celeste’ destacó que cada club tiene su propia filosofía en materia de transferencias y manifestó respeto por las decisiones de sus rivales: “Cada uno tiene su filosofía, su forma de ver las cosas y actuar, y nosotros tratamos de simplemente cumplir nuestro propósito respetando lo que quieren nuestros adversarios también, nunca enemigos, adversarios”.

Mientras tanto, el propio Ian Wisdom se pronunció sobre su futuro y trató de dejar la polémica de lado. “Ahora estoy concentrado en los partidos que tenemos por delante, que el hincha confíe que sigan este campeonato que vamos a ir a ganarlo”, afirmó el jugador de 20 años en la previa del duelo con Sporting Cristal ante Comerciantes FC por la Copa de la Liga 2026.

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