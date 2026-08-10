Fiscalía investiga transferencias de Yenifer Paredes a terceros que terminaron en el pago de deuda de Lilia Paredes

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La situación judicial de la diputada Yenifer Noelia Paredes Navarro volvió a cobrar relevancia a partir de nuevos detalles sobre el destino de transferencias de dinero que forman parte del caso Anguía. El Ministerio Público sostiene que parte de esos recursos terminó en el pago de una deuda vinculada a Lilia Paredes, ex primera dama y hermana de la actual parlamentaria.

El expediente citado en el informe de Panorama detalla operaciones realizadas mediante cuentas de terceras personas. Según la investigación fiscal, estas transferencias guardaron relación temporal con pagos efectuados a una cooperativa de ahorro y crédito de Chota, donde Lilia Paredes mantenía una obligación financiera.

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La Fiscalía también atribuye a Yenifer Paredes una presunta participación en delitos de peculado, colusión y lavado de activos. La investigación, según lo expuesto en el reportaje, se extendió por tres años y tomó en cuenta movimientos financieros vinculados con personas cercanas a la actual diputada.

Frente a las preguntas sobre el caso, Paredes sostuvo que las investigaciones continúan y pidió respeto por el debido proceso. “Respetemos el debido proceso, que debe de ser en todos los casos, sin tener en cuenta qué político es o qué político no es”, declaró ante las consultas sobre su situación judicial.

Fiscalía vincula transferencias con una deuda de Lilia Paredes

Yenifer Paredes es investigada por lavado de activos, colusión agravada y organización criminal. Foto: Congreso

De acuerdo con la disposición fiscal citada en el informe, Yenifer Paredes habría utilizado cuentas de terceras personas para canalizar recursos que después fueron destinados al pago de una deuda de Lilia Paredes. La obligación correspondía a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota.

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El documento señala que la deuda ascendía a 52.137 soles y que los pagos fueron cubiertos con dinero previamente depositado por Paredes en cuentas de otras personas. La cancelación total de la obligación se produjo el 29 de agosto de 2022, según la información atribuida al Ministerio Público.

La investigación fiscal también establece una relación entre fechas de depósitos y posteriores amortizaciones de la deuda. Uno de los casos citados corresponde a Kelly Yolanda Vásquez Chasquibol, quien recibió 1.660 soles de Jennifer Paredes el 30 de octubre de 2021. Ese mismo día, se registró un pago de 1.638,11 soles a la deuda de Lilia Paredes.

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Otro movimiento corresponde a Milagros del Pilar Marachín Regalado. El 15 de diciembre de 2021 recibió 10.000 soles de Jennifer Paredes y, en esa misma fecha, se registró una amortización de 9.997 soles vinculada con la obligación de Lilia Paredes. El Ministerio Público considera que la repetición de estas operaciones constituye un elemento de su investigación.

Investigación también comprende el caso Anguía

Foto composición.

La situación de Yenifer Paredes forma parte del caso Anguía, investigación que también incluye presuntas irregularidades relacionadas con recursos de la Municipalidad de Anguía. Según el material fiscal citado en el reportaje, desde dicha comuna se habrían realizado giros a nombre de Paredes sin una justificación establecida.

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La diputada respondió que ese caso continúa bajo investigación y señaló que existen restricciones para referirse públicamente a determinados aspectos del expediente. “Está en investigación y tú sabes que tiene la reserva del caso”, manifestó. También indicó que se someterá a las actuaciones de la justicia.

El informe menciona además que la disposición fiscal atribuye a Paredes una presunta responsabilidad en tres delitos: peculado, colusión y lavado de activos. La referencia corresponde a una investigación fiscal, por lo que la situación descrita en el expediente no equivale a una sentencia judicial.

La defensa invoca la presunción de inocencia

Lilia Paredes y Yenifer Paredes han sido citadas por la fiscalía anticorrupción

José Francisco, abogado de Paredes, sostuvo que varios aspectos del expediente permanecen bajo investigación y que no corresponde adelantar una posición definitiva mientras el proceso continúe. Según sus declaraciones, algunos elementos del caso se encuentran judicializados.

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Durante otra intervención, el abogado señaló que la Fiscalía deberá concluir sus investigaciones antes de establecer una posición sobre las imputaciones contra la diputada. En tanto, Paredes insistió en la vigencia de la presunción de inocencia: “En el derecho existe la presunción de inocencia”.

Defensa plantea escenario ante inmunidad parlamentaria

El informe también aborda el efecto que podría tener la condición de diputada de Paredes sobre el proceso judicial. Ante una consulta sobre una eventual acusación fiscal, su abogado sostuvo que el proceso podría suspenderse por la inmunidad parlamentaria mencionada durante la entrevista.

El representante legal señaló que esa suspensión podría extenderse durante los cinco años correspondientes al periodo parlamentario, según el escenario planteado en la conversación.

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Paredes, por su parte, mantuvo su posición de no pronunciarse sobre aspectos sujetos a investigación. Ante las preguntas sobre el caso Anguía, reiteró que el expediente permanece bajo conocimiento de las autoridades y pidió que se respete el debido proceso.