Tinka resultados domingo 9 de agosto: conoce los números ganadores y si hubo ganador del pozo

Revisa los resultados del sorteo de La Tinka de este domingo 9 de agosto de 2026 y comprueba si acertaste los números ganadores. América TV/ La Tinka.

Guardar

La Tinka celebró su sorteo número 1300 sin tener un ganador del Pozo Millonario, que acumuló más de S/23′003,390 millones luego de que ningún apostador acertara la combinación completa en la jornada del domingo 9 de agosto. El sorteo se realizó a las 10:50 p.m. y se transmitió en vivo por América Televisión, el canal oficial de YouTube y las cuentas verificadas en Facebook e Instagram de la lotería.

La combinación ganadora del Pozo Millonario correspondió a los siguientes números: 12, 30, 26, 53, 37, 29, y 45. Esto, según el reporte oficial emitido al finalizar la transmisión. En esta ocasión, el pozo millonario de La Tinka no tuvo ganador.

PUBLICIDAD

La Tinka resultados HOY 9 de agosto: números ganadores, Boliyapa y Sí o Sí. Captura: La web Tinka.

El pozo acumula su racha sin ganador desde hace varias semanas. Al mes de julio, la lotería ya contabilizaba más de 17 sorteos consecutivos sin que nadie acertara los seis números, con un premio que en ese momento rondaba los S/23′003,390 millones. Desde entonces, el monto no ha dejado de crecer en cada jornada celebrada.

Además del sorteo principal, la jornada incluyó las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que ofrecen premios adicionales. En la modalidad “Sí o Sí”, el número ganador fue el 9. Hubo un ganador en Huaraz que se llevó 50 mil soles.. En el caso de “Boliyapa”, la bolilla ganadora fue la 45.

PUBLICIDAD

La Tinka resultados HOY 9 de agosto: números ganadores, Boliyapa y Sí o Sí. Captura: La web Tinka.

De acuerdo con la información oficial, ningún participante logró acertar la combinación completa del pozo millonario en esta edición. Por ese motivo, el premio se incrementa y alcanzará la cifra de 23 millones 507 mil 898 soles (S/23′507,898).

La Tinka resultados HOY 9 de agosto: números ganadores, Boliyapa y Sí o Sí. Captura: La web Tinka.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Se cuentan 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, siempre y cuando éste sea mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el premio es mayor al millón de soles, tendrás hasta 90 días para ir por el dinero. En el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

PUBLICIDAD

¿Cómo se juega La Tinka?

Paso a paso, te decimos como jugar a La Tinka. (Infobae)

Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la jugada.

Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción “Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

PUBLICIDAD

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

PUBLICIDAD

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

PUBLICIDAD

Conoce más acerca de La Tinka. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué errores cometen los jugadores al intentar ganar La Tinka, según la IA

Los errores más comunes que cometen los jugadores al intentar aumentar sus posibilidades en La Tinka, de acuerdo con la inteligencia artificial (IA), incluyen:

Centrarse sólo en jugar cuando hay grandes premios acumulados, lo que generalmente implica más competencia y probabilidades menores de ganar, además de un mayor riesgo de tener que compartir el premio si se gana.

No entender las probabilidades del juego, subestimando lo difícil que es ganar, lo que puede llevar a expectativas poco realistas y a gastar más dinero del necesario.

Elegir números predecibles o populares, especialmente basarse en fechas de cumpleaños o aniversarios, limita la variabilidad de números elegidos y aumenta la posibilidad de compartir el premio con otros ganadores.

PUBLICIDAD

Seguir patrones numéricos o visuales al elegir números (por ejemplo, formar figuras en la cartilla), lo cual limita combinaciones y aumenta la probabilidad de compartir el premio si se gana.

Creer en sistemas o teorías como números “calientes” o “fríos”, lo que es erróneo ya que cada sorteo es un evento independiente y no tiene correlación con anteriores.

Comprar muchos boletos sin una estrategia y sin respetar un presupuesto, lo que puede llevar a pérdidas mayores sin aumento significativo de probabilidades.

No revisar los resultados de los sorteos, perdiendo premios menores que podrían ser reclamados.

No leer o entender bien las reglas específicas del juego, lo que puede ocasionar errores al jugar o reclamar premios.

Estos errores reducen efectivamente las chances de ganar o pueden provocar pérdidas innecesarias, por lo que es importante jugar con conocimiento y responsabilidad.