Ignacio Buse cerró su primera experiencia en césped: cayó ante Brandon Nakashima y se despidió del ATP 500 de Queen’s

Ignacio Buse se despidió del ATP 500 de Queen's tras caer ante Brandon Nakashima. Crédito: REUTERS

La aventura de Ignacio Buse en el ATP 500 de Queen’s llegó a su final. El tenista peruano no pudo superar al estadounidense Brandon Nakashima y se despidió del prestigioso torneo londinense en los octavos de final, poniendo punto final a su primera experiencia competitiva sobre césped en el circuito ATP.

El duelo se disputó este miércoles 17 de junio en el Andy Murray Arena y tuvo como claro dominador al norteamericano, actual número 32 del ranking mundial. Nakashima impuso condiciones desde los primeros juegos y terminó llevándose la victoria con parciales de 6-2 y 6-2 para avanzar a la siguiente ronda del certamen británico.

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Para Buse, hoy ubicado en el puesto 35 del escalafón ATP, el encuentro representaba una prueba exigente ante uno de los jugadores más sólidos de la gira sobre superficies rápidas. Además, llegaba después de una intensa batalla disputada el día anterior frente a Marcos Giron, compromiso que se extendió por más de dos horas y media que se resolvió recién en el ‘tie break’ del tercer set.

Esta vez, el peruano no encontró respuestas ante la consistencia de Brandon Nakashima. Su oponente estadounidense tomó el control desde los primeros juegos, presionó constantemente con su servicio y capitalizó las oportunidades de quiebre que generó para quedarse con el primer parcial sin sobresaltos.

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El tenista peruano dejó buenos momentos en su primera experiencia en césped. (Video: @TennisTV)

Aunque ‘Nacho’ mostró una mejor versión en el segundo parcial e incluso logró adelantarse momentáneamente en el marcador, no pudo sostener la ventaja ante la rápida respuesta de su rival. Nakashima reaccionó inmediatamente, volvió a imponer condiciones desde el fondo de la cancha y selló la victoria en sets corridos para avanzar a los cuartos de final de Queen’s.

Una semana positiva para el peruano

Más allá de la derrota, la participación de Ignacio Buse en el ATP 500 de Queen’s deja un balance favorable. El limeño llegó al torneo con escasa experiencia en césped y consiguió adaptarse rápidamente a una superficie muy distinta a la tierra batida, donde había obtenido sus mejores resultados en los últimos meses.

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Su presentación más destacada se produjo en la ronda anterior, cuando protagonizó una espectacular remontada frente a Marcos Giron. Luego de perder el primer set, logró recuperarse y terminó imponiéndose en un partido memorable que se definió en un ajustado ‘tie break’ del tercer parcial, donde incluso salvó tres puntos de partido.

Ese triunfo significó su primera victoria ATP sobre césped y confirmó el gran momento que atraviesa el peruano en una temporada que lo ha consolidado entre los mejores jugadores sudamericanos del circuito. Además, el resultado le permitió sumar puntos importantes para el ranking mundial y seguir acumulando experiencia en una superficie clave de cara a los grandes torneos del calendario.

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Ignacio Buse cerró su primera experiencia en césped. Crédito: REUTERS/Jaimi Joy

Mallorca, la última parada antes de Wimbledon

Tras su paso por Londres, Ignacio Buse pondrá la mira en el ATP 250 de Mallorca, competencia que se disputará la próxima semana y que será su último examen sobre césped antes de presentarse en el cuadro principal de Wimbledon 2026.

El peruano espera seguir acumulando rodaje en la superficie y llegar en las mejores condiciones al tercer Grand Slam de la temporada. Incluso, existe la posibilidad de que aparezca como cabeza de serie si logra mantenerse dentro de las posiciones proyectadas del ranking ATP cuando se publique la próxima actualización.

Con Wimbledon cada vez más cerca, la gira sobre hierba continúa ofreciendo oportunidades para que Buse siga escribiendo capítulos importantes en el mejor momento de su carrera.

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