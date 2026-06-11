Raúl Jiménez, de cabeza y con el alma: el gol contra Sudáfrica que dedicó a su papá en el Mundial 2026 y coronó a México como el ganador

Raúl Jiménez festeja su primer gol en mundiales- REUTERS/Raquel Cunha

Raúl Alonso Jiménez incrustó el balón en las redes sudafricanas para entrar en la historia de los goleadores de Selección Mexicana de Futbol, en una Copa del Mundo al convertirse en el hombre gol de la escuadra dirigida por el ‘Vasco’, Javier Aguirre’, tras conseguir el gol ganador del duelo inaugural del Mundial 2026.

Raúl Jiménez hace historia en el Mundial 2026 con un cabezazo

Cuatro años después de no sobresalir en el campeonato mundial en Qatar 2022, el ‘Lobo de Tepeji’ entró como centro delantero en el partido inaugural de México frente a Sudáfrica queriendo celebrar un gol suyo con los más de 80 mil personas que atiborraron el estadio Ciudad de México.

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Aunque el Tricolor mantuvo la ventaja, Raúl Jiménez no se quiso ir a la banca sin antes marcar en la puerta contraria, así que, esperó el momento preciso para zafarse de su marca y entrar en solitario al área rival para poner el segundo gol en favor de México.

Raúl Jiménez anotó contra Sudáfrica en el Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Raúl le marcó el pase a Roberto Alvarado y con un servicio exacto a la dirección del ‘Lobo Mexicano’, Jiménez picó la pelota con la testa para impedir la reacción del arquero Ronwen Williams.

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Rompe en llanto tras anotar el gol que hizo ganador a México en el partido inaugural

Raúl Alonso Jiménez celebró con lágrimas en sus ojos tras recordar a su señor padre, Raúl Jiménez Vega, meses antes del Mundial 2026. El delantero tenía una relación estrecha con su papá que durante el festejo del gol contra Sudáfrica apuntó al cielo, haciendo saber que esta anotación histórica lleva dedicatoria especial para su máxima figura.

Raúl Jiménez celebra en llanto u gol contra Sudáfrica. REUTERS/Pawel Kopczynski TPX IMÁGENES DEL DÍA

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Raúl Jiménez debutó con la Selección Mexicana el 30 de enero del 2013. Desde entonces ha jugado 124 partidos y ha anotado 46 goles con el Tricolor absoluto, lo que lo coloca como uno de los máximos goleadores históricos de la Selección Mayor.

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Puntos clave sobre su trayectoria en la Selección Mexicana:

Participación en los Mundiales de 2014 , 2018 , 2022 y 2026 .

Ganador de la medalla de oro olímpica con la Sub-23 en Londres 2012 .

Conquistó la Copa Oro en 2019 y 2025, la Copa Concacaf en 2015 y la Liga de Naciones de Concacaf en 2025.

Es clave en eliminatorias y torneos oficiales, destacando el gol de chilena ante Panamá en 2013, considerado uno de los más importantes para la clasificación a Brasil 2014.

Ha jugado también Copa América, Copa Confederaciones y otras competencias internacionales.

Futbolistas mexicanos abrazan a Raúl Jiménez durante el gol. REUTERS/Raquel Cunha

Su dorsal habitual es el número 9 y se mantiene como uno de los referentes ofensivos de la Selección Mexicana de Futbol durante más de una década. En el Mundial 2026 marcó su primer gol en una Copa del Mundo antes de salir de cambio por Armando González.

Secuencia del gol de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez anotó el segundo gol de México. REUTERS/Raquel Cunha

Raúl Jiménez anotó de cabeza el segundo gol de México. REUTERS/Raquel Cunha

Tras el remate de Jiménez el balón se acerca a la línea de gol. REUTERS/Raquel Cunha

Raúl Jiménez vence al portero de Sudáfrica y consigue el gol. REUTERS/Raquel Cunha

Raúl Jiménez mete el segundo gol de la Selección Mexicana. REUTERS/Raquel Cunha

Raúl Jiménez celebra su gol contra Sudáfrica. REUTERS/Raquel Cunha